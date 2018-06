El caso Grúas sigue muy vivo y las sospechas sobre Fernando Clavijo, también

Es sabido que, en España, la Justicia se toma su tiempo, para pesar de la ciudadanía. Son muchas las causas de tanta demora, como es sabido, pero no hay mal que por bien no venga, dado que cierto reposo suele llevar consigo mayor seguridad jurídica. Dicho lo cual, no deja de llamar la atención que el caso Grúas, denunciado en 2012 en su versión de los saqueos de piezas y, años más tarde, desde la perspectiva política, siga tramitándose en los juzgados laguneros.

Ayer, Unid@s se puede reiteró a uno de esos juzgados su solicitud para que FERNANDO CLAVIJO declare ya como imputado. Para argumentar la petición, los de RÚBENS ASCANIO fueron tan claros como sencillos: porque así lo decidió la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hace ya más de ocho meses. Pues eso.