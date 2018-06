Juan Carlos Fresnadillo, un canario entre los directores españoles que triunfan en Hollywood

Más allá de Alejandro Amenábar y Juan Antonio Bayona, un grupo de directores españoles se mueve desde hace unos años con naturalidad por los grandes estudios de Hollywood y la televisión internacional, alguno de ellos con éxito notable y recaudaciones millonarias.

El estreno de ‘Jurassic World: El reino caído’, dirigida por Bayona, parece buen momento para repasar alguno de esos nombres y sus trayectorias que, como denominador común, pueden resumirse en dos palabras: terror y secuelas.

JUAN CARLOS FRESNADILLO

La industria se fijó en este canario por su corto ‘Esposados’ (1997), con el que optó a un Óscar, y por el éxito de su primer largometraje, ‘Intacto’ (2001), con el que logró el Goya a la mejor dirección novel.

Pero el éxito en Estados Unidos llegó a Juan Carlos Fresnadillo (Tenerife, 1967) con ’28 semanas después’ (2007), una producción británica secuela de una película de zombis que llamó la atención de Steven Spielberg, con quien empezó a trabajar en otro proyecto de terror, que finalmente no cuajó.

Fresnadillo también ha trabajado para la televisión y ha sido uno de los directores de las series ‘Falling Waters’ (Universal) y ‘Salvation’ (CBS).

El próximo proyecto del director canario pasa por Disney, una nueva versión con personajes reales de la película de animación de 1963 ‘Merlín, el encantador’.

JAUME COLLET-SERRA

Jaume Collet-Serra (Sant Iscle de Vallalta, Barcelona, 1974) es el ejemplo de triunfador español; se trasladó a Los Ángeles a los 18 años para estudiar cine y allí sigue después de varios taquillazos y con su propia productora, Ombra Films, en la que ha apoyado proyectos de otros directores españoles.

Empezó dirigiendo clips musicales y de publicidad de gran éxito hasta que en 2005 rodó “La casa de cera” una nueva versión de un clásico de terror producida por Warner Bros que tuvo un notable éxito en taquilla.

Collet-Serra siguió en el género de terror con ‘La huérfana’ (2009) hasta que, a partir de 2011, comenzó su colaboración con el actor Liam Neeson, con quien ha trabajado en cuatro ocasiones en propuestas de acción y suspense.

En 2017 “Non-stop: sin escalas” recaudó más de 220 millones de dólares convirtiéndose en la película más taquillera de un director español.

El cuarto trabajo de la pareja Collet-Serra/Neeson, ‘El pasajero’ (2018) está actualmente en período de exhibición y ya ha superado los cien millones de dólares de recaudación, al igual que ‘Infierno azul’ (2016), una de tiburones.

Ahora prepara ‘Jungle Cruise’ para la factoría Disney, como Fresnadillo.

NACHO VIGALONDO

Su cortometraje, ‘7:35 de la mañana’ (2004) supuso para Nacho Vigalondo (Cabezón de la Sal -Cantabria- 1977) una nominación a los Óscar y despertó el interés de la industria cinematográfica.

Las expectativas se confirmaron con su primer largo, ‘Los cronocrímenes’ (2007), con el que Vigalondo cosechó numerosos premios internacionales.

Su éxito fuera de España le ha permitido dirigir actores internacionales como Elijah Wood, en ‘Open Windows’ (2014), o Anne Hathaway, en ‘Colossal’ (2016), siempre en el terreno del cine fantástico.

RODRIGO CORTÉS

El éxito internacional le llegó al director gallego Rodrigo Cortés (Orense, 1973) con ‘Buried’ (2010), su claustrofóbica película protagonizada por Ryan Reynolds, que recaudó en Estados Unidos diez veces más de lo que costó producirla.

Esa repercusión le permitió dirigir a otras estrellas internacionales como Robert De Niro o Sigourney Weaver en la cooproducción hispano-estadounidense “Luces Rojas” (2012).

Ahora está próximo el estreno de ‘Down a Dark Hall’, una cinta de terror gótico en la que participa Uma Thurman.

DAVID Y ÁLEX PASTOR

Los hermanos David y Álex Pastor (Barcelona, 1978 y 1981) se dieron a conocer en el mundo del cortometraje con varios trabajos que recibieron el reconocimiento internacional y que les permitieron rodar su primera película, ‘Infectados’ (2009) una cinta de terror con producción de Paramount.

Matt Damon y Ben Affleck fueron los productores ejecutivos de su estreno en televisión, la serie escrita y dirigida por los hermanos Pastor ‘Incorporated’, estrenada en 2017, en el canal de ciencia ficción Syfy.

PACO CABEZAS

El director andaluz Paco Cabezas (La Puebla de Cazalla -Sevilla- 1978) llegó a Hollywood con ‘Tokarev’ (2014), una película de acción protagonizada por Nicolas Cage, y después dirigió a Sam Rockwell en la comedia romántica ‘Mr. Right’ (2015).

No obstante, Cabezas ha hecho de la televisión el medio en el que se desenvuelve como pez en el agua; dirigió cuatro episodios de ‘Penny Dreadful’ (2016) -la serie cuyos dos primeros episodios rodó J.A. Bayona-; dos capítulos de ‘Dirk Gently’ y uno de ‘The Strain’ ese mismo año; un episodio de la serie ‘Fear the walking dead’ (2017); dos de ‘The Alienist’ (2018) y cuatro de ‘Into the Badlands’.

VICTOR GARCÍA

Víctor García (Barcelona 1974) trabajó en efectos especiales con Almodóvar y Guillermo del Toro hasta que, con el corto ‘El ciclo’, ganó el premio al mejor corto de terror en el Screamfest Horror Film Festival de Los Ángeles.

Ha dirigido ‘Return to house on haunted hill’ (2007) y ‘Reflejos 2’ (2010), así como la novena entrega de la saga de terror ‘Hellraiser’.

GONZALO LÓPEZ-GALLEGO

Gonzalo López-Gallego (Madrid 1973) es otro director español especializado en el género de terror que ha dirigido películas como “Apollo 18” (2011) y “Open Grave” (2012) con producción norteamericana.

FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ

Francisco Javier Gutiérrez (Córdoba 1973) vive a caballo entre España y Los Ángeles y todo desde que su primer largometraje, “3 días”, le colocara en las listas de mejores directores de películas fantásticas. En 2017 dirigió ‘Rings’, tercera entrega de la saga de terror ‘The Ring’.

No son los únicos; a estos nombres se añaden otros como Carles Torrens (‘Animal de compañía’), Jorge Dorado (‘Anna’), Miguel Ángel Vivas (‘Extinction’) o Luiso Berdejo (‘La otra hija’).