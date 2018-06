La tasa de rupturas matrimoniales en Canarias se sitúa en el 6,6 por cada 10.000 habitantes

La tasa de separación y divorcios en Canarias se ha situado en el 6,6 por cada 10.000 habitantes en el primer trimestre de 2018, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De todos modos, los procesos judiciales por ruptura de matrimonios (disoluciones, separaciones y divorcios) en Canarias cayeron un 4 por ciento en el primer trimestre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017.

Así en el primer trimestre del año, los órganos judiciales canarios han mostrado disminuciones interanuales en todas las formas de disolución. En concreto, en los divorcios consensuados se ha pasado de los 765 del primer trimestre de 2017 a los 754 en el mismo periodo de 2018; de los 641 divorcios no consensuados se pasó a 617 en el periodo citado; de las 40 separaciones consensuadas se pasó a las 26; y de las 26 separaciones no consensuadas se llegó a 16.

De todos modos, Canarias registró un total de 1.413 procesos de ruptura matrimonial en el primer trimestre de 2018 frente a los 1.472 del mismo periodo de 2017.

Por provincias, fue la de Las Palmas la que registró un mayor número de procesos de ruptura matrimoniales, un total de 745 (388 divorcios consensuados, 328 divorcios no consensuados, 19 separaciones contenciosas y 10 separaciones no contenciosas) y Santa Cruz de Tenerife 714 (366 divorcios consensuados, 289 no consensuados, siete separaciones consensuadas y 52 separaciones no consensuadas).

EN EL CONJUNTO NACIONAL CAE UN 8,2%

En el conjunto nacional, las separaciones y divorcios han disminuido en España hasta las 29.108 en el primer trimestre del año 2018, un 8,2 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron un total de 31.694.

En concreto, en los tres primeros meses de este año hubo 16.226 demandas de divorcio consensuado, un 7,2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2017; 11.594 divorcios no consensuados, un 8,6 por ciento menos; 864 de separación de mutuo acuerdo, un 17 por ciento menos; y 424 separaciones contenciosas, un 13,6 por ciento menos. Por otro lado se contabilizaron 41 nulidades civiles, las mismas que en el primer trimestre de 2017.

Por comunidades autónomas, la mayor tasa de separaciones y divorcios por cada 10.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana, con 7,3; seguida por las Islas Baleares, Cataluña, y Navarra, con 6,7; Canarias, con 6,6; Andalucía y Asturias, con 6,5; y Castilla la Mancha y Murcia, con 6,3. Mientras, las más bajas se han registrado en Galicia, con 4,4; Castilla y León, con 4,9; y País Vasco, con 5,2.

Además, de los datos se desprende que se han presentado 2.846 modificaciones de medidas matrimoniales consensuadas, un 0,5 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017; 8.734 de modificación de medidas no consensuadas, un 4,9 por ciento menos; 4.998 de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 0,6 por ciento menos; y 7.050 no consensuadas, un 9,3 por ciento menos.