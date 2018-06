Lopetegui: “Desde la muerte de mi madre, ayer fue el día más triste de mi vida, hoy es el más feliz”

El nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, se mostró emocionado en su presentación en el Santiago Bernabéu, un día después del que calificó como “día más triste de su vida” desde que falleciera su madre, al ser destituido como seleccionador nacional, una jornada a la cual siguió “el día más feliz” por verse ya como técnico blanco.

“Gracias, presidente y Real Madrid. Es lo primero que puedo decir. Muchas gracias presidente por la confianza y por la responsabilidad que asumo con mucha fuerza. Desde que he entrado en la ciudad deportiva siento la fuerza que acompaña al Real Madrid”, dijo en rueda de prensa.

El técnico vasco se refirió a continuación a su destitución como seleccionador de España, poco más de 24 horas después del anuncio del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por lo que el dirigente calificó de una falta de formas en la negociación entre Lopetegui y el Real Madrid.

“Ayer fue un día desde la muerte de mi madre el más triste de mi vida, pero hoy es el día mas feliz de mi vida”, afirmó, emocionado y aplaudido por los presentes. “Hemos sido profesionales, honestos y claros”, añadió.

El vasco explicó la cronología del terremoto en la selección. “Lo que ha habido es lealtad. En cuanto había algo que decir el primero que lo supo fue el presidente de la Federación. Hubo una felicitación por parte del Real Madrid, quería dar una rueda de prensa pero él estaba lejos y me pide que espere. El acuerdo se tenía que cerrar antes y no durante del Mundial, lo que pasó en esas horas no lo sé”, indicó.

Lopetegui insistió en la transparencia y honestidad de sus actos, a escasos días del arranque del Mundial de Rusia. “El único motivo de decirlo era ser honestos y transparentes. El ocultismo nos iba a llevar a una situación mala. Mis jugadores lo aceptaron muy bien e hicimos el mejor entrenamiento de la semana. El grupo es magnífico, han pasado las de Caín, con cuatro presidentes. Sobrevivimos con la fuerza del equipo y con esa fuerza seremos campeones del mundo”, señaló.

“ME HUBIERA GUSTADO QUE RUBIALES HUBIERA HECHO LAS COSAS DE OTRA MANERA”

Julen Lopetegui no quiso de hablar de humillación pública, pero sí se mostró decepcionado con Luis Rubiales. “La humillación depende de cómo seas, yo estoy muy tranquilo porque obramos de manera profesional y honesta. Si se quiere dar otra versión no lo sé, pero hemos sido claros. A mí me hubiera gustado que Rubiales hubiera hecho las cosas de otra manera. Marcha atrás no se puede dar, estamos convencidos de que lo hicimos de manera honesta y clara. Cambiaría la reacción posterior del presidente, pero es una utopía”, comentó.

El guipuzcoano apeló a “animar” a la selección en estos momentos y que existieron más precedentes como su caso sin consecuencias. “El presidente lo explicó todo muy bien, no hay que dar más detalles. Hay muchos precedentes. Había un tono cordial, estaba prevista una reunión, a partir de ahí desconozco todo. Soy leal a mi responsabilidad y eso lo aprendí en el Madrid. Lo que toca ahora es animar a España, ponernos todos la camiseta. Yo ahora me tengo que centrar en este reto maravilloso y comenzar a trabajar desde mañana en Valdebebas”, agregó.

El ex seleccionador tuvo buenas palabras para los integrantes de la selección. “Fue un día surrealista, en todos los sentidos. A los jugadores les digo que sean profesionales, que tienen un reto maravilloso, esté quien esté y el objetivo que tengan. Tenemos un gran equipo y llegamos muy preparados, ojalá tengamos esa pizca de suerte para ganar el campeonato”, manifestó.

Precisamente, se mostró orgulloso del grupo que deja en Rusia. “Yo me he sentido responsable de un grupo del que estaba orgulloso y que es muy maduro, con una generosidad colectiva, entregando siempre lo mejor de cada uno. Eso lo he agradecido siempre y seguirá siendo así. Sergio Ramos tiene una oportunidad magnífica de ejercer como un gran capitán y lo va a hacer”, explicó.

Por último, dejó claro que este viernes verá el encuentro de España ante Portugal y no dudó en el buen hacer del combinado nacional en Rusia. “Veré el partido, animaré como un español más. Me siento partícipe del equipo, van a hacer un magnífico Mundial y se van a traer la copa a pesar de todo”, sentenció.

Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha calificado de “desproporcionada”, “injusta” y “sin precedentes” la destitución del ya ex seleccionador nacional Julen Lopetegui por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al que acusó de tener una “absurda reacción de orgullo mal entendido” que busca “desprestigiar” al conjunto blanco.

“El Real Madrid llegó al acuerdo en unas horas en el ejercicio de libertad para trabajar juntos después del Mundial respetando las cláusulas de su contrato. Pensamos hacerlo público como muestra de transparencia para evitar especulaciones o rumores”, dijo en rueda de prensa en la presentación de Lopetegui como técnico blanco en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

A juicio de Florentino Pérez, “no hay precedentes” de que un seleccionador nacional llegue a un acuerdo y éste haya sido considerado como “un acto de deslealtad” que pudiera dificultar los retos que se persiguen en el Mundial.

“Quien mezcla ese acuerdo lo hace desde una perspectiva felizmente superada en la España del siglo XXI”, señaló en alusión a Rubiales, apuntando los casos de Miljan Miljanic, Louis van Gaal y Antonio Conte que compatibilizaron los cargos de entrenador y seleccionador nacional.

Pérez desveló que la presentación de Lopetegui querían llevarla a cabo al final del Mundial de Rusia, y “después de un nuevo triunfo de la selección española”. “Decidimos hacerlo público como acto de transparencia para evitar filtraciones. Lo hicimos en legítima libertad de elección y respetando el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad se fue transformando por una absurda reacción de orgullo mal entendido que busca desprestigiar al Real Madrid”, censuró.

Recordó que Lopetegui ha sido jugador y entrenador del Castilla, jugador del primer equipo y que este jueves regresa a su casa “después de lograr la clasificación de la selección de una manera brillante para el Mundial”. “Es un día repleto de emociones y sentimientos contrapuestos. Tenías dos sueños: convertir a España en campeona del mundo y entrenar al Real Madrid”, añadió.

“NO HAY ARGUMENTOS PARA QUE NO ESTÉ EN EL PORTUGAL-ESPAÑA”

Invitó el presidente del club blanco a trabajar para luchar contra los que sólo buscan “desprestigiar la imagen del Real Madrid”. “No practico el victimismo, pero llegado el momento invito a todos los madridistas a unirnos contra los que sólo buscan dañar la imagen de nuestro club, aunque esté viviendo una de las etapas más extraordinarias de nuestra historia”, reiteró.

Asimismo, se declaró sorprendido porque se haya sugerido que la contratación de Lopetegui fuera a afectar a un “vestuario repleto de jugadores con el deseo de ganar”. “Hablamos de jugadores de máximo nivel a los que no les afecta lo más mínimo en su rendimiento deportivo. No hay un sólo argumento para que Julen no esté mañana en el banquillo de la selección”, denunció sobre un “grandísimo entrenador y que tiene ganas de seguir haciendo historia” en el Madrid.

Lopetegui: “Quiero a Cristiano siempre a mi lado, el mejor está en el Real Madrid”

El nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, declaró en su presentación con el club blanco que “siempre” va a querer estar al lado de Cristiano Ronaldo y aseguró, en relación al luso, que “el mejor está en el Real Madrid”. “Cristiano es el jugador que quiero tener a mi lado siempre. El mejor del mundo está en el Real Madrid, no tengo dudas”, afirmó en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. El técnico se siente con “fuerza” y “capacitado” para afrontar el reto de dirigir al conjunto madridista. “Sé al club que vengo, es la máxima exigencia, aquí no todo vale. Vamos a tratar de dar lo mejor, vamos a luchar por estar a la altura del club y para mejorarla, por trabajo no va a quedar”, señaló. “Me siento capacitado, siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid, me va a hacer falta. La vamos a utilizar en aras de seguir creciendo y cuidando el patrimonio de estos jugadores, estando al lado de ellos para llegar a las cimas más altas y aspirar a ganarlo todo. Me siento parte de la familia del Madrid”, añadió. El que fuera seleccionador nacional hasta dos días del inicio del Mundial de Rusia opinó que un aspecto bueno de su destitución es el tiempo de planificación con su nuevo equipo. “La parte buena de esto es anticipar muchas situaciones, trabajaremos con el presi y buscaremos las mejores soluciones, pero tendremos el mejor equipo sin duda”, indicó.

El preparador no quiso entrar en comparaciones sobre ganar un Mundial con la selección o una Liga de Campeones con el Real Madrid. “Estando en la selección, el ganar un Mundial es lo más grande y estando en el Madrid lo más grande es ganar una ‘Champions’ o una Liga”, apuntó, en una presentación que deseaba fuera después del Mundial, pero que se adelantó por la destitución que trajo su negociación con el club blanco sin el conocimiento de Luis Rubiales, presidente de la Federación.

El guipuzcoano se emocionó con el vídeo que introdujo el club antes de sus primeras palabras como entrenador blanco. “Recuerdo las imágenes que se han puesto, han sido maravillosas. Llegué aquí con mi hermano a una aventura que no sabíamos cómo iba a acabar. Tuve la suerte de jugar en el Real Madrid Castilla, de vivir el madridismo, los valores y la lealtad. También pude entrenar en el Castilla y ahora tengo la enorme suerte de entrenar al Real Madrid. Es un ciclo cumplido y soy muy feliz”, manifestó.

Por último, Lopetegui admitió haber recibido muchos mensajes durante el día y mencionó el que más le ha emocionado. “Han sido muchos pero, seguramente, el que más me ha emocionado es el de una persona especial. Me puso que me conoció con 18 años y que volvía a mi casa, es uno de los que más me ha emocionado”, concluyó.