Podemos censurará a Fernando Clavijo si le investigan por el caso Grúas

“Si Fernando Clavijo (CC) es investigado por el caso Grúas, presentaremos una moción de censura”, así de contundente se mostró ayer la secretaria general de Podemos en las Islas, Noemí Santana, al atender la llamada de DIARIO DE AVISOS por las posibles consecuencias políticas en Canarias, tras el acceso a la Presidencia del socialista Pedro Sánchez. La caja de Pandora de las censuras parece que se ha reabierto en el Archipiélago, y Coalición Canaria (CC) lo sabe. Santana, dada ladebilidad de Clavijo, dejó claro que “otras formaciones políticas también están estudiando esta posibilidad, ante el cambio en el escenario político que ha propiciado lo ocurrido en Madrid”.

Estas declaraciones, que ya se habían pronunciado con menos contundencia en el Parlamento de Canarias, vuelven a tomar relevancia informativa tras las conversaciones informales que mantuvo el pasado fin de semana la máxima representante del partido de Pablo Iglesias en el Archipiélago. Este sentir se palpó entre cargos regionales podemitas durante la visita de Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, Teresa Rodríguez, líder de la formación en Andalucía, y el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, para impartir una jornada formativa a las bases.

Además del sentir de Podemos, la soledad del voto de la diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, y el propio reconocimiento de debilidad de la formación política que lidera Fernando Clavijo, ha propiciado que las voces favorables a censurar a CC en algunas instituciones hayan vuelto a tomar fuerza. Si bien parece poco probable una posible censura a José Alberto Díaz, alcalde nacionalista de La Laguna, por el rechazo del mandamás en la agrupación socialista de Aguere, Pedro Ramos, bien es cierto que, desde ayer, los rumores apuntan con insistencia a movimientos de otras fuerzas políticas en esa ciudad, así como al Cabildo de Tenerife.

Según ha podido confirmar este periódico, se ha producido un distanciamiento entre Carlos Alonso (CC), presidente del Cabildo, y su socio de gobierno, el socialista Aurelio Abreu. La causa que ha propiciado este enfriamiento de las relaciones tiene que ver con una moción sobre el Hospital del Norte, que molestó al presidente insular por considerarla “electoralista”.

La distancia entre el PSOE y CC también se evidenció ayer en las palabras del secretario de Relaciones Internacionales de la Ejecutiva Federal del PSOE, Héctor Gómez, en las que aseguró que “deberán ser la Ejecutiva regional y las distintas agrupaciones insulares y locales” las que determinen las posibles censuras en Canarias, tal y como aseguró en declaraciones a la Cadena SER.

Además del socialista, el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, no descartó ayer tampoco que se pueda presentar una moción de censura a Fernando Clavijo, a raíz del cambio de escenario político derivado de la llegada de Pedro Sánchez. “Todo puede ocurrir”, señaló en Tenerife en declaraciones a los periodistas, tras reunirse con los siete presidentes insulares de su formación política, remarcando, no obstante, que aún no ha hablado “nada de eso” con otros partidos políticos con representación en el Parlamento autonómico.

Antona apuntó que su partido va a “actuar como siempre”, realizando una “labor coherente y responsable” en defensa del interés general, pero no ha ocultado que esta nueva etapa de “inestabilidad e incertidumbre altera el mapa político en Canarias”. De hecho, avisó de que si Clavijo precisa del apoyo de los populares canarios para los presupuestos de 2019, pondrán sus “condiciones y enmiendas”, ya que en las Islas todavía “hay reformas fundamentales que se tienen que hacer”.

El líder de los populares canarios, que hoy estará en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, en Madrid, aseguró que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno “más débil” de la historia de España y “sometido al chantaje de independentistas, radicales y populistas”, lo que “puede poner en riesgo” asuntos de “vital importancia para Canarias, como el REF económico, el Estatuto o la reforma electoral”.

En este contexto, indicó que los dos diputados nacionalistas canarios en el Congreso (Ana Oramas -CC- y Pedro Quevedo-NC-) han perdido “influencia” con el cambio de Gobierno, con una “bajada espectacular” en el ranking, por lo que remarcó que los diputados isleños del PP “van a estar ahí” para que no se vaya a “retroceder” en los logros alcanzados por el Archipiélago.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Antona mantuvo que “son los mejores de la historia” de Canarias y un “logro histórico”, por lo que garantizó que no se va a “retroceder ni un milímetro” y los beneficios alcanzados son “irrenunciables”.

CC responde

Por otra parte, y para responder a las declaraciones de Antona sobre la posible censura a Clavijo, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, manifestó ayer que “los ciudadanos no están pidiendo que haya más inestabilidad por lo ocurrido en el Estado pasando esa incertidumbre a las autonomías y las corporaciones locales”. “Nuestros ciudadanos y ciudadanas quieren que se trabaje para solucionar los problemas, no que se fomente la inestabilidad”, apostilló. Según un comunidado emitido por los nacionalistas, CC mantiene una posición de “diálogo y consenso, tanto aquí como en Madrid.”

Todo hace pensar que la política canaria ha entrado en un estado de máxima incertidumbre, al hilo del giro de Madrid.