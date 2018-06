Transvulcania y Afoto La Palma dan a conocer los premiados en el Transvulcania Photo Contest 2018

El grancanario Adrián García Rivero fue el ganador del primer premio de la edición de 2018 del concurso Transvulcania Photo Contest organizado por Transvulcania Naviera Armas y la asociación de Afoto La Palma. Rivero, que también se llevó el premio del público, presentó en su trabajo una imagen de la estela de corredores pasando por las faldas del volcán Teneguía bajo un cielo estrellado y brillante, una de las grandes señas de identidad de la Isla Bonita. El primer premio fue 300 euros y una plaza como fotógrafo oficial en Transvulcania 2019, además de billete para dos personas en destinos internacionales de Binter.

No le resultó fácil al jurado la elección de sus premiados. De entre el gran número de trabajos presentados, se hizo una selección de solamente 25 fotografías finalistas de las cuáles salieron los galardonados finales. Para Adrián García Rivero, natural de Firgas, fue el primer premio del concurso general y el premio especial del público mientras que el palmero Abián San Gil Hernández, natural de Breña Alta, ocupó el segundo puesto en el podio final.

San Gil captó una imagen muy significativa y expresiva de la fiesta vivida en la meta de la avenida Enrique Mederos de Los Llanos de Aridane en el momento de la llegada de Pere Aurell, el vencedor en la categoría masculina en esta edición de la Transvulcania 2018. San Gil se llevó los 200 euros del segundo premio y un billete para dos personas en vuelos nacionales con Binter.

El tercer premio del certamen fue para Juan Francisco González, natural de Los Llanos de Aridane, que presentó una fotografía con la brillante estela de los corredores de la Ultramaratón durante los primeros metros de su aventura deportiva tras la salida desde el Faro de Fuencaliente. El premio fue 100 euros y un billete interinsular para 2 personas en barco con Naviera Armas.

El Premio del Público fue elegido a través de la votación popular en la red social de Facebook donde se escogió la fotografía de Adrián Rivero entre las 25 seleccionadas como finalistas. El premio del público consistió en 100 euros y un billete interinsular para dos personas con Naviera Armas.

“Ha sido una grata sorpresa saber que he ganado los dos premios porque cuando me lo comunicaron pensé que había ganado el del público, porque estaba siguiendo las votaciones y veía que iba primero, pero cuando me dijeron que habían elegido la foto también los miembros del jurado no me lo podía creer” señalaba Adrián Rivero una vez conocía los resultados del concurso en el que obtuvo el doble galardón. Rivero, explicaba que estaba “muy contento porque realmente estuve varios días pensando y buscando el lugar donde podía sacar una foto nocturna de la carrera hasta que encontré un buen sitio y me tuve que asegurar que la carrera pasaba por allí ya que conozco algo de La Palma, pero no estaba seguro del recorrido. Además, tuve la suerte de encontrarme con un chico que me contó la existencia de este concurso, porque yo esto lo hago por afición”.

Mientras, la consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, Ascensión Rodríguez, agradecía a la Asociación Afoto La Palma “la ayuda que nos ha prestado en la organización de esta primera edición del Transvulcania Photo Contest” así como también se mostraba agradecida “con los patrocinadores que han colaborado con los premios y con todos los participantes que han concursado”. “Quiero darle la enhorabuena a todos los finalistas y ganadores y felicitarlos por la espectacularidad de las imágenes que han captado en la Transvulcania Naviera Armas, plasmando la riqueza de los paisajes y del pueblo palmero y el espíritu de la carrera”, finalizaba Ascensión Rodríguez.