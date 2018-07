“En el Isla Bonita Love Festival la realidad, una vez más, ha superado a la ficción”

Jordi Pérez Camacho tiene claro que la realidad ha superado todas las expectativas iniciales con el Isla Bonita Love Festival. Este gran evento social y cultural ha conseguido articular a la sociedad en un movimiento de diversidad que, al mismo tiempo, ha hecho músculo en materia económica. Pérez Camacho, al frente de seis áreas de gestión en el Cabildo, asume las críticas de quienes lo señalan como el consejero del Love Festival. Asegura que para cambiar esa opinión solo hace falta conocimiento. Al frente de Desarrollo Económico, Comercio, Industria y Energía, entre otras, defiende trabajar con una gestión que ha tratado de dar soluciones y agradece la ayuda de José Luis Perestelo en el marco de un proyecto político en el que seguirá si le necesitan.

¿Son muy altas las expectativas con respecto a esta tercera edición del Isla Bonita Love Festival?

“En el Isla Bonita Love Festival nos encontramos con que la realidad ha superado la ficción. Si he de ser completamente sincero, mis expectativas han sido siempre bastante pesimistas… y ha sido así porque no creía que las administraciones públicas fueran capaces de captar plenamente el mensaje social que había en el Love Festival y que fueran a asumirlo como parte de sus políticas y a defenderlo como tal. La realidad supera la ficción en el momento que vemos que ayuntamientos y Cabildo asumen como propia la lucha por la visibilidad, con la incorporación de tímidas políticas aún por la igualdad real. Mis expectativas eran buenas en la parte lúdica y sobre la imagen que la isla podíamos proyectar y en cuanto a las perspectivas económicas”.

– Y la experiencia acumulada en estos tres años ¿dónde coloca ahora ese pesimismo?

“La experiencia lo que nos ha enseñado, y que yo he interiorizado desde el principio, es que la política sirve para conseguir objetivos cuando nos los creemos, pero también que la política se convierte a veces en el principal impedimento que tiene la sociedad para poder desarrollarse: esto es contradictorio, pero la explicación es muy sencilla. Sino somos capaces de utilizar la política para llegar a los ciudadanos, y solo la utilizamos para mantener las instituciones y sus estructuras, resulta inútil. Tenemos que hacer política para responder a necesidades reales”.

– ¿Cree que el Love Festival ha logrado visibilizar esa parte social que se planteaba como columna vertebral en este proyecto y que voces críticas no entendían?

“Los hechos y las cifras contestan a esta pregunta y también a esas voces críticas. Obras son amores y no buenas razones, dice el refranero. Estamos viendo no solo los acuerdos institucionales que están para cumplirse, sino en el hecho de la visualización de colectivos y su peso específico en la sociedad palmera, como es el caso de Violetas, con manifestaciones libres y sin miedo al rechazo. Se ha conseguido el empoderamiento. Empoderamiento es una palabra que me gusta utilizar para explicar lo que ha sucedido estos tres años en La Palma, porque denota esa necesidad de visualizar con argumentos, ese es el verdadero empoderamiento conseguido a través de acuerdos institucionales, de políticas en el ámbito local e insular, y en la calle como un acto legítimo desde un punto de vista individual y colectivo. Ahora mismo en La Palma se aborda con naturalidad la problemática social en torno al colectivo LGTBI+, pero no como problemática del colectivo, sino de la sociedad, que avanza en la diversidad desde el conocimiento, una herramienta fundamental para cualquier sociedad”.

– Más allá del mensaje social y como consejero de áreas como Desarrollo Económico y Promoción este evento tiene otros objetivos…

“Hemos conseguido mucho en el plano social, porque el objetivo del Love Festival, en un 50%, era que la sociedad palmera se organizara recogiendo el testigo que es ofrecíamos desde el Cabildo. Entregar ese testigo nos ha valido, a la consejería y a mí como responsable del área muchas críticas, pero hay que estar por encima de esas consideraciones parciales. Hay que tener sensibilidad con las necesidades de la sociedad y creo que hemos demostrado valentía al haber dado un paso adelante desde dentro de la administración para que las estructuras políticas a través de Cabildo y de los ayuntamientos, vieran la necesidad que tenía la sociedad para darle sus propias herramientas en este proceso, recogiendo el testigo de lo que inició el Cabildo palmero. Dejando claro eso y entendiendo que el Cabildo ha sido punta de lanza para que la sociedad en este materia. De ahí pasamos a una parte económica que no se consigue de un día para otro en un evento de la magnitud del Love Festival. Y hemos logrado la repercusión y la permeabilización en el sector privado. En esta tercera edición se ha pasado a cifras, a realidades económicas y a la implementación de la inversión pública en el sector privado para obtener un efecto multiplicador. Eso es lo que venimos a denominar como promoción económica y que está presente, por ejemplo, a través de la salida al mercado del “Duality Love”, una de las ginebras que realiza una empresa de La Palma y que es una edición limitada como consecuencia del Isla Bonita Love Festival. Eso mismo va a ocurrir con otros productos como el queso, el mojo y otros productos que son de La Palma y que van a aprovechar el contexto del Isla Bonita Love Festival para promocionarse, para traducirlo en ventas y en riqueza económica. Los mayores rendimientos los encontramos también en los llenos absolutos que tendremos en la plaza alojativa hotelera y extrahotelera de La Palma con motivo del Love Festival, así como otros llenos en las conexiones incluso reforzadas en los enlaces de Binter, o las ventas realizadas por Canariasviaja. Lo importante será analizar la respuesta social y la movilización al Love Festival y de su agenda. El 90% de los actos del Love Festival tienen un contenido estrictamente social y del Plan Estratégico para la Defensa de la Diversidad Sexual y de Género, va mucho más allá de un concierto”.

– ¿Es un mensaje con segundas a quienes han querido asociar el Love Festival solo con un macroconcierto?

“El Love Festival ha sido criticado y ha sido objeto de planteamientos erróneos. El conocimiento de este proyecto ha llevado a que la propia sociedad lo demande. Los políticos estamos para generar oportunidades no solo de negocio, que también, sino para sumar a eso promoción social, que no tiene que entenderse solo desde los servicios sociales y del empleo, sino también desde la realización plena de las personas. De eso nos hemos olvidado las administraciones públicas dejándolo solo en manos de los poderes estatales. En el Isla Bonita no hemos querido ir a remolque de las necesidades sino anticiparnos. Y pese a todo he sido objeto de una crítica política y personal. Claro que se puede criticar la gestión política, y me someto a esas consideraciones, pero eso no incluye la crítica personal. La crítica personal no es aprovechable ni para quien la soporta ni para el que la hace, ni para la sociedad que la contempla”.

– En estos tres años de gestión en el Cabildo ¿Cree que se ha cambiado esa percepción sobre usted, como el consejero al que se acusaba de estar empeñado en el Love, para el que muchos decían que la sociedad palmera no estaba preparada?

“Nuestra sociedad ha estado preparada y todos, de forma colectiva e individual hemos experimentando una evolución. A mí esa visión crítica no me ha molestado. He estado centrado en hacer un trabajo en el que creo. Se puede pasar por la política sin aprender y se puede pasar aprendiendo”.

– ¿Ha merecido la pena?

“El resultado tiene valor si crea beneficio, eso tiene poco que ver con las críticas. Mi experiencia es positiva, he luchado por el proyecto del Love Festival y por otros muchos en materia de subvenciones, de creación de empleo, de dinamización de la economía y además en inversión económica en zonas comerciales abiertas y también en materia de Industria y de Energía. Intento trabajar desde la humildad. No quiero ser un político instaurado en las políticas continuistas, la política está para dar respuestas a las necesidades anticipándonos. Estoy al frente de seis áreas y todas son importantes. Eso me coloca en una posición insuficiente para dar respuesta a todos los retos.

– ¿Insuficiente?

“Insuficiente porque son muchos los restos, pero he tenido el privilegio de la generosidad de José Luis Perestelo, que me ha apoyado supliendo mis carencias y enseñándome en un área tan importante como Energía y cuando afrontamos la transición energética de la Isla. Su trabajar desde el conocimiento y la capacidad que él me ha prestado. En Industria estamos al frente de un plan que haga despegar la concentración empresarial a través del Parque Empresarial del antigua JTI. Obras, políticas de inversión en la economía doméstica con la subvención en energías renovables. A este trabajo se suma la inversión en zonas comerciales abiertas con gasto directo en la Avenida Venezuela de Los Llanos; otras obras en otras zonas comerciales y dentro de la inversión con el Fondo de Desarrollo de Canarias hasta el año 2020; el Plan Insular de Moda con la creación de nuestro propio sello y con repercusión económica de 1,5 millones de euros en solo un año y medio o el Campeonato Insular de Caballos que ha pasado a tener casi el doble de caballos de pura sangre compitiendo y que genera permeabilización económica en toda la Isla”.

– ¿Qué expectativas tiene tras el fin del mandato?

“Estaré donde me quieran y donde me sienta a gusto. Es sencillo porque mi cabeza está en trabajar. A día de hoy mantengo intacto mi compromiso con Perestelo, que apostó por mi en su momento, y con Coalición Canaria”.