La ‘fiesta de la mortadela’ de CC en el Recinto Ferial costó 104.000 euros del erario público

El martes 29 de mayo, víspera del Día de Canarias, el Cabildo de Tenerife, a través del área de Participación Ciudadana, organizó un encuentro para los mayores de toda la Isla. Más de 5.200 personas bailaron tras llegar al Recinto Ferial en 108 guaguas desde toda las comarcas de Tenerife. Corearon las canciones de Pepe Benavente y degustaron platos típicos de la gastronomía canaria. Tanta algarabía había que cuantificarla.

Según el dato que facilitó en el último pleno del Cabildo la consejera insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, Coromoto Yanes (CC), responsable de la organización del acto, la factura alcanzó los 104.000 euros. Tras conocer el montante total, todos los grupos políticos representados en el Cabildo, salvo CC, criticaron ayer, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el “carácter electoralista” de esta cita que congregó a más de 6.000 personas en el Recinto Ferial la jornada previa al Día de Canarias.

El Grupo Podemos en el Cabildo fue el que preguntó en el pleno del pasado viernes por el coste total de esta gran fiesta para los mayores de la Isla. Según la consejera de esta formación política en la Corporación insular, Mila Hormiga, dicho acto se celebró con un “tufillo” electoral indiscutible y asistieron unas 6.500 personas llegadas de todos los rincones de Tenerife en 130 guaguas alquiladas para la ocasión. Hormiga aseguró que “la sorpresa fue mayúscula cuando nos informaron del coste total de la fiesta de la mortadela, que ascendió a 104.000 euros”.

La consejera de la formación morada se preguntó “qué hacían tantos cargos electos de Coalición Canaria (CC), qué sentido tuvo esa presencia partidista y el mitin que dieron altos dirigentes de la formación nacionalista en un acto que en principio debía estar enmarcado en el Programa Insular de Dinamización e Intervención Social (Ansina), que mezcla gastronomía, música y tradiciones”.

Hormiga recalcó que “no estamos en contra de celebrar fiestas, pero una vez más CC hace de las fiestas y del programa de mayores Ansina su patrimonio privado”. El grupo Podemos ya llevó una moción hace ahora justo dos años para que se despolitizara la revista Ansina y no fuera utilizada como la “hoja parroquial” de CC en los centros de mayores de la Isla, moción que fue aprobada en el Cabildo.

NUEVA MOCIÓN

Ahora, afirmó la consejera, “estamos valorando la posibilidad de llevar otra moción para impedir actos tan vergonzosos como los vividos en el Recinto Ferial, ya que no sirven al interés social general de las personas mayores de la Isla, sino que sólo sirven al interés particular de CC en una clara operación preelectoral con la que este nacionalismo decadente pretende comprar el voto del colectivo de personas mayores de nuestra Isla a cambio de un bocadillo de mortadela y una verbena”.

A pesar de pertenecer al equipo de gobierno junto a Coalición Canaria, la consejera de Patrimonio, Josefa Mesa (PSOE), aseguró a DIARIO DE AVISOS que “entendemos que este acto no es lo que tienen que ser las políticas de participación y de atención a nuestros mayores”, y lamentó que “el foco se tiene que poner en acciones más de fondo, que de foto”. La también secretaria de Organización del PSOE de Tenerife, matizó que “el ocio es bueno, pero la manipulación no” y que “el dinero público tiene que estar al servicio de los intereses de la ciudadanía, y no del momento político”. Mesa remarcó que “al PSOE le preocupa buscar soluciones a los mayores dependientes, a la soledad, a la promoción de la salud, al respiro familiar, etc., temas importantes que demandan y necesitan nuestros mayores.”

Por su parte, el portavoz del Partido Popular (PP) en el Cabildo, Sebastián Ledesma, se mostró sorprendido a DIARIO DE AVISOS por “la cantidad que nos parece excesiva y vamos a revisar los expedientes de contratación, por si hubiera irregularidades, tanto por las contrataciones como por los importes satisfecho, todo ello de conformidad a la nueva ley de contratación”. Además, advirtió que “desde que tengamos los expedientes, tomaremos las acciones que estimemos oportunas”.

VERSIÓN OFICIAL

La consejera insular del Área de Gobierno abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, Coromoto Yanes (CC), responsable de la organización del acto, insitió, sobre el gran número de concejales y cargos públicos de CC, en que “fueron concejales de casi todos los municipios en los que gobiernan tanto CC, como el PP o el PSOE”. La responsable nacionalista precisó que “del Gobierno de Canarias solo hicieron acto de presencia el presidente, Fernando Clavijo (CC) y la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido (CC)”, mientras que del Cabildo, “estuvo el presidente, Carlos Alonso (CC), el consejero de Nuevas Tecnologías, Antonio García Marichal (CC) y yo.”

En cuanto a cómo se decidió realizar un acto de este tipo, la consejera nacionalista matizó que “en el Consejo Insular del Mayor, los distintos colectivos solicitaron un evento como éste y nos comprometimos a realizarlo”. De hecho, según Yanes, “es el único encuentro de mayores de la Isla.” Sobre el montante total del gasto que supuso para las arcas públicas, la consejera nacionalista detalló que “el Cabildo lo que puso fue la logística, es decir, el alquiler del Recinto Ferial, el montaje, los servicios médicos, llevó a cabo el plan de Seguridad y abonó el alquiler de las 108 guaguas que trasladaron desde todos los puntos de la Isla hasta la Institución ferial de la capital tinerfeña a nuestros mayores”. La consejera responsable de la fiesta, aseveró que incluso “los mayores pusieron la comida”, por lo que “se demuestra, tal y como anuncié, que iba a ser un evento austero”.

VIEJA POLÍTICA

Más allá de las explicaciones de la consejera nacionalista, es una de las pocas ocasiones en este mandato, en las que todas las formaciones políticas con representación en el Cabildo de Tenerife, dejan sola a Coalición Canaria, incluso su socio de gobierno, el Partido Socialista. A pesar de que en este encuentro de los mayores de la Isla en el Recinto Ferial había alcaldes y concejales de distintos partidos políticos, los discursos los coparon los representantes de la formación nacionalista y fueron los que más tiempo estuvieron en el escenario. La puesta en escena que realizó ATI-CC (con mal disimulado barniz de acto institucional del Cabildo de Tenerife) en el encuentro de la tercera edad con motivo del Día de Canarias rozó el esperpento y se convirtió en un mitin electoral, en una aparente exhibición de candidaturas bajo el simulacro de un acto de confraternidad en el Recinto Ferial. De hecho, de Coalición Canaria no faltó prácticamente nadie con cierto peso en la formación nacionalista, mientras que de los partidos con representación en el Cabildo, no acudieron ni consejeros del PSOE ni de Podemos. La vieja política en estado puro.

104.000 EUROS PARA LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE DE MÁS DE 5.000 PERSONAS

La consejera insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, Coromoto Yanes (CC), organizadora del encuentro de Mayores de Tenerife celebrado en el Recinto Ferial el 29 de mayo, con motivo del Día de Canarias, detalló la factura que pagó el Cabildo por dicha fiesta. Según los datos facilitados a DIARIO DE AVISOS, los 104.000 euros se distribuyeron en abonar las 108 guaguas que trasladaron a todos nuestros mayores hasta la capital, el alquiler del recinto, el montaje del escenario, los equipos de iluminación y sonido, el plan de seguridad, las ambulancias y los servicios médicos necesarios para un acto de esta envergadura. Esta es la versión oficial.