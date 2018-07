La terraza de verano afirma que cumple con la ley y defiende la conciliación del ocio nocturno y el derecho al descanso

Los servicios jurídicos de la empresa promotora de la terraza de verano en Santa Cruz de La Palma, PHM Music SL., se defiende de las acusaciones y temores de los vecinos del popular barrio de La Luz, en el sur de la ciudad y justo en la parte alta ubicada frente a terrenos de la Autoridad Portuaria, donde a mediados de este mes de julio se abrirán las puertas de esta instalación de ocio nocturno. Mientras esta situación se produce, y escasas horas después de la toma de posesión de su cargo, el nuevo Diputado del Común, Rafael Yanes, estudiaba los detalles de esta situación para decidir si cabía la posibilidad de actuar de oficio en defensa de los derechos de estos vecinos.

La terraza de verano abrirá sus puertas al público en apenas diez días, siempre y cuando el Ayuntamiento otorgue la preceptiva licencia de apertura, una autorización que aún no hay llegado a manos del promotor y que “se está retrasando”, según indicaron fuentes jurídicas de la empresa. Pese a todo reconocieron que “el Ayuntamiento está dentro de los plazos para resolver, lo que no quiere decir que no nos sintamos perjudicados”, señalan las mismas fuentes autorizadas.

La empresa, que a través de una de sus abogadas lamenta el escaso fundamento de las críticas vecinales y que manifiesta que ni una sola de las quejas presentadas por los vecinos tiene valor jurídico, asegura que “no tenemos ni hemos tenido ninguna voluntad de molestar, sino de ejercer una actividad que de ocio nocturno que entendemos que se puede conciliar con el derecho al descanso de los vecinos”.

Los argumentos de esta entidad privada, con sede en Tenerife y delegación en La Palma, pasan por el estricto cumplimiento de los parámetros legales, también en la emisión de sonidos durante la madrugada, asegurando que “la corporación puede hacer cuantas mediciones considere oportunas y en el momento que lo considere oportuno”. Tan seguros están de estar dentro de los cauces normativos establecidos en el desarrollo de su actividad de ocio, y sin perjuicio demostrable para los vecinos, que se apoyan en “un sistema digital que demuestra la evolución de los registros (en referencia a la emisión del sonido) y que no puede manipularse”. De este modo, la empresa desmiente las acusaciones de los afectados en el barrio de La Luz acerca de las modificaciones del sonido en función de la visita de los agentes de la policía local, o de mediciones llevadas a cabo en momentos concretos para comprobar si el volumen de la música se encuentra dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Los vecinos mantienen su argumento, que pasa por “la necesidad de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma garantice el derecho al descanso de los vecinos” lo que desde su punto de vista entra en colisión con “la apertura de una terraza de verano que no nos deja dormir en un barrio donde hay personas mayores, algunos enfermos y familias con niños”.