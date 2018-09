Alcohol, dolor vaginal y una tortuga: el surrealista suceso en Tenerife del que habla todo el planeta

Tenerife ha sumado esta semana un nuevo suceso que, por sus extrañas y misteriosas características, ha hecho que la noticia traspase las fronteras del Archipiélago e incluso las de España.

Ayer se conocía que una mujer de nacionalidad británica, pero residente en la Isla, había acudido a las Urgencias del Hospital del Mojón, en Arona, tras sufrir fuertes dolores en la zona vaginal. La joven relató que había salido de fiesta por el sur de la isla y que después se había empezado a sentir mal. Al explorarla, el personal médico descubrió, probablemente con enorme incredulidad, que los dolores eran provocados por una importante infección causada por la presencia de una pequeña tortuga muerta que se encontraba en la vagina de la paciente.

Ante tales hechos, se avisó a la Policía, que tomó declaración a la mujer, aunque esta dijo no tener ni idea de cómo había llegado hasta allí el animal ni cuándo.

Ahora, esta información, que pudiera parecer una broma, ha llegado a Reino Unido, lugar de procedencia de la mujer, donde varios tabloides se han hecho eco del incidente. The Sun, Daily Mail, Daily Star o The Mirror han narrado el incidente, así como El Periódico, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, 20 minutos, El Mundo, El País, que han hecho lo mismo en España. Pero es que el incidente ha llegado incluso más lejos. En Estados Unidos, el mismísimo New York Post ha recogido el incidente.

Ni la Policía ni el personal médico ha querido dar más datos al respecto y lo único que se sabe ahora es que, según relató la mujer, había salido de fiesta el jueves con unos amigos también británicos. Fue después de esa salida cuando comenzó a sentirse mal, hasta que decidió ir a las urgencias el sábado.