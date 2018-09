Arquipo Quintero niega la “espantada”: “No voté porque el Pleno fue un fraude, un paripé político”

“No me ausenté del pleno. Me fui, no fue una espantada. Me fui con argumentos una hora y media antes de la votación. Así y todo por si no ha quedado claro en el vídeo el sentido de mi voto hubiese sido no. Pero no estaba dispuesto a participar de un fraude de pleno”, afirma Arquipo Quintero, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, justificando su ausencia en la votación de la moción que presentaron PSOE e IU sobre los vertidos ocurridos en la costa de Granadilla este verano, y para la que convocaron un pleno extraordinario. “700 euros nos ha costado a los granadiller@s el postureo de los concejales socialistas”, señala el edil.

La moción no salió adelante gracias al voto de calidad del alcalde, José Domingo Regalado, tras votar en contra los diez concejales del grupo de gobierno (CC-PP) y a favor los diez de la oposición (PSOE-IU), ante la ausencia de Ciudadanos.