Buscan a este agresor sexual británico escondido en Tenerife y otras cuatro noticias que debes conocer

1. Buscan a este agresor sexual en Tenerife

La policía de Surrey, Inglaterra, pide la colaboración de la sociedad isleña para detener a un hombre acusado de agresión sexual y que se encuentra escondido en Tenerife.

2. Basura, vertidos sin control y abandono: la realidad del Polígono Industrial Valle de Güímar

La basura, los vertidos sin control de aguas fecales e industriales, las señales caídas y hasta los árboles que hacen imposible caminar por la acera son la triste imagen del abandono real que se vive en el Polígono Industrial Valle de Güímar, tan solo cinco años después de la recepción de los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria. Un lustro en el que no se ha cumplido la promesa de crear una entidad urbanística de conservación para mantener este espacio.

3. Las polémicas fotos que precipitaron la salida de Etxeberria del Tenerife

Alfonso Serrano deslizó ayer la idea de que detrás de la destitución de Etxeberria había algo más que un tema deportivo. No le falta razón. Además de que los resultados no han sido los esperados, hay, entre otras cuestiones, una inoportuna salida del entrenador. No gustó ni un pelo en la entidad el ver a su técnico fotografiado mientras estaba de marcha el pasado sábado en el sur de la Isla.

4. Pedro Martín y Patricia Hernández: el PSOE al que teme CC

Se llaman Pedro Martín y Patricia Hernández. El primero es el actual presidente del PSOE tinerfeño, mientras que la segunda fue la más votada de todo el Archipiélago en las últimas elecciones autonómicas. Hoy, día en que se arranca el proceso de las primarias socialistas donde se decidirán sus candidatos con vistas a las urnas del próximo mayo, Pedro Martín y Patricia Hernández son el rostro del PSOE al que más temen sus principales adversarios en esta provincia: Coalición Canaria (CC).

5. Tachan de “fraude” el plan urdido por el PSOE para aprobar los Presupuestos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que su grupo parlamentario intentará frenar en el Congreso la “triquiñuela” con la que el PSOE pretende sortear el veto del Senado a la nueva senda de déficit y de deuda y, por tanto, proponer unos nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2019.