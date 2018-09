Clavijo: “La aprobación del REF y el Estatuto marcarán la diferencia para los canarios en el futuro”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado durante el IV Encuentro Nacionalista de Coalición Canaria (CC), que el archipiélago se enfrenta a momentos históricos con la aprobación de los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, “que marcarán la diferencia para nuestra gente en el futuro”.

“[Esta aprobación] Me hace sentir orgullo y tener la frente alta para mirar a los ojos a los hombres y mujeres de Canarias y decirles que solo con Coalición Canaria podremos conseguir lo logros que necesita esta tierra”, aseguró.

Por su parte, hizo especial hincapié en que la gestión de lo público con vocación de servicio ha marcado la línea de trabajo en estos tres años al frente del Gobierno de Canarias.

“Cuando nadie daba un duro por el hospital del sur –dijo–, el presidente del Cabildo de Tenerife puso de su parte y contó con el Gobierno de Canarias para tener este nuevo centro. Lo hizo como un ejercicio de responsabilidad. A principios de año tendremos el nuevo hospital del sur. Esa es una realidad y un compromiso con la gente del sur de la isla. Vamos de la mano del Cabildo para atender también a nuestros mayores con el centro socio sanitario de El Mojón. Vamos a honrar a nuestros mayores”.

ORAMAS: “HABLANDO, PELEANDO Y LUCHANDO POR CANARIAS”

Por su parte, la diputada Ana Oramas recordó cuál ha sido su labor en los últimos años de legislatura: “Hablando, peleando y luchando por Canarias”, advirtió.

“En Tenerife tenemos tres senadores, dos por el PP y uno del PSOE. ¿Los conocen? Seguro que no. La realidad es que solo Coalición Canaria pide justicia para los canarios y canarias, no privilegios, y para decir de una vez que Canarias existe. Soy la única que puedo hablar de nuestra tierra. Estamos para resolver los problemas de la gente”, señaló .

Asimismo, explicó que CC está donde está la gente y sus problemas “porque aquí tenemos mucha necesidad”. “Cuando no nos han necesitado en Madrid nos han dado de lado. Ganan con mayoría absoluta y dejan de enviar dinero a Canarias. Nosotros no queremos gobernar España. Lo que queremos es que los gobiernos de España se preocupen por Canarias. No queremos privilegios, sino lo que nos corresponde”, aseveró.

“Nos levantamos, alzamos la voz y a los 20 días tuvimos el descuento del 75% para los canarios. Y el 25 de octubre Fernando Clavijo irá a Madrid a levantar la voz en nombre de Canarias”, dijo Oramas, para quien lo que debe seguir haciendo Coalición Canaria es “seguir trabajando”.

La diputada señaló que cuando esté aprobado el Estatuto y el REF ya no habrá gobierno del PP ni del “que nos quite lo nuestro”. “Nuestra tierra –insistió–, nuestra patria es un sentimiento. Estamos aquí porque sentimos nuestra tierra. Nadie nos va a callar en la defensa de los intereses de gente”.

ALONSO: “NOS QUEDA MUCHO POR HACER”

Mientras, el Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, destacó el esfuerzo que está haciendo la institución para mejorar el futuro de los ciudadano.

“Atendemos a los más jóvenes para que tengan más oportunidades”, señaló el máximo dirigente insular, para quien la apuesta del Cabildo por generar más y mejor empleo ha permitido lograr “más de 80.000 puestos de trabajo nuevos”.

Aquí, puso de relieve que las tasas de paro están en el 20 por ciento. “Es alta, pero estaba en el 34 por ciento. Y seguiremos trabajando para que sea un empleo de calidad para que la gente viva mejor. Eso es ocuparse de la gente”, concluyó.