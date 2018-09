José Manuel Soria, en el Foro Premium del Atlántico: “Veo casi imposible que Sánchez vaya a dimitir. Es como la banda del Titanic”

El exministro canario del PP, José Manuel Soria, ha protagonizado hoy la octava edición del Foro Premium del Atlántico, que organiza la Fundación DIARIO DE AVISOS. La esperada comparecencia de Soria se ha producido esta mañana ante un público exclusivo, que ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano los análisis y opiniones de un líder tan controvertido como carismático. Dos años después de abandonar el panorama político y permanecer al margen de cualquier actividad pública, tras verse en medio de la polémica de los llamados Papeles de Panamá, Soria rompe su silencio en un encuentro, exclusivo para los miembros de este foro que ha tenido lugar desde las 9 de la mañana en el Iberostar Grand Hotel Mencey de la capital tinerfeña.

Soria ha comenzado su intervención recordando a los presentes que se mantiene alejado de la política y pidiendo de antemano disculpas por si no se encuentra “fino o ágil” en algunas materias. El exministro ha aprovechado para hacer un repaso a la situación política y económica mundial en los años en los que se mantenía en el Gobierno. Macron, Obama, y la sombra de Trump ocupan parte de su discurso inicial.

El exministro ha recordado la primera vez que asistió al Foro Premium del Atlántico organizado por DIARIO DE AVISOS. Eran otros tiempos, hace tres años, caracterizados por el final de la recesión y cierta debilidad económica, pero también por una gran fortaleza política. Eran tiempos en los que en Cataluña, gobernada aún por Artur Mas, el independentismo no tenía una mayoría en escaños en el Parlament, ha dicho.

El 20 de diciembre de 2015 se produjo el cambio político más importante en España. Aquellas elecciones supusieron, a su juicio, el fin del bipartidismo, la entrada de partidos radicales en el Congreso, la llegada de Ciudadanos (“más por demérito de otros que por mérito propio”) y el PP sufría el desgaste de las políticas económicas llevadas a cabo hasta entonces. “Fue una bajada abrupta en las elecciones debido al alejamiento de nuestros votantes, algo que Ciudadanos supo aprovechar”, ha expresado.

Soria ha reprochado que los partidos constitucionalistas no supieran ponerse de acuerdo para llevar a cabo la ‘gran coalición’ y ha achacado a Pedro Sánchez la falta de visión al tratar al PP como su rival político y no a Podemos con aquello del “no es no”. “No supo verlo”, asegura.

“Si hoy Pablo Iglesias no es vicepresidente del Gobierno es por su propia arrogancia, ya que se le ofreció ese puesto tras las elecciones de 2015. Habría sido un gran pacto de izquierdas, pero no funcionó por la propia actitud del dirigente de Podemos”, ha opinado.

Pedro Sánchez tampoco quiso, dice Soria, una gran coalición con el PP. Eran los tiempos del “no es no” y eso que, “me consta”, dice Soria, que muchos socialistas sí estaban por la labor.

Sobre Cataluña, el artículo 155 y la moción de censura

“Era la primera vez que se aplicaba en España”, recuerda Soria. Apunta al acierto de Mariano Rajoy de implicar al PSOE en su aplicación y recrimina a los socialistas el precio que impusieron a su apoyo: “no incluir a la máquina de propaganda independentista, TV3”.

Precisa el exministro que no está “atacando la libertad de expresión”, sino defendiendo la pluralidad de ese medio y los derechos del resto de catalanes que no apoya la causa independentista.

“Yo pensé que la moción no tenía ningún atisbo de funcionar, me equivoqué”, ha dicho Soria. “El PNV acababa de dar otros dos años de Gobierno al PP al apoyar los Presupuestos. Pero el resto de grupos tenía un objetivo común que les cohesionaba: que el PP y Mariano Rajoy no siguieran gobernando”, ha declarado.

El PP trató de frenar al PNV y que cambiaran de opinión. Para evitarla, en último término, Rajoy podía haber dimitido, pero eso “no se planteó en ningún momento”.

El Gobierno de Sánchez y el PP de Casado

Dice el exministro que el Gobierno está en una “happy hour permanente” y que le recuerda a “aquella banda que tocó en el Titanic hasta el último momento antes de hundirse”.

“Pensé que la gran esperanza blanca de este Gobierno frente al independentismo era Borrell, pero me equivoqué”, reconoce Soria, a quien afea sus declaraciones, en contra del criterio del Tribunal Supremo, sobre su preferencia en la situación de los políticos catalanes presos y de afirmar que Cataluña es una nación.

“Hay una etapa nueva en el PP. La salida del Gobierno fue un shock. Solo el día antes se habían logrado los apoyos para los Presupuestos y de pronto, en una semana, fuera de la Moncloa”, ha expresado el exministro.

Soria cuenta que en los días en los que se fraguó la moción contra Rajoy tuvo la oportunidad de almorzar con Pablo Casado, “un buen amigo mío”. En ese momento, dice, “no podía imaginar que en solo un mes Casado sería el nuevo presidente del PP”.

“Creo que aquí nadie duda de que mi candidato en las primarias era Pablo Casado”, comenta. Tiene, a su juicio, muchas cualidades, como su juventud, sus valores, sus principios y su compromiso con el partido. Tiene la labor de “reconciliarse” con los electores que se han perdido en el PP. “Nunca ha eludido una pregunta, ni se ha escondido”, afirma Soria.