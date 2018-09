La isorana Alba González representará a España en un concurso internacional en China

La modelo tinerfeña Alba González Abildgaard, de 25 años de edad y 1,74 metros de altura, natural de Guía de Isora, representará a España en el mes de noviembre en el certamen de belleza Miss Culture and Friendship, que se celebrará en la ciudad de Changsha, en China, no en Taiwan como estaba inicialmente programado. Alba logró hace unos días uno de los sueños que perseguía desde joven: desfilar junto a las mejores modelos del mundo en una pasarela del prestigio de London Fashion Week.

Alba logró en diciembre representar a España en el concurso internacional Miss Global Model of de Year celebrado en las Islas Azores, según ella “gracias al empuje que me dio en las votaciones digitales el reportaje previo de DIARIO DE AVISOS”. “En Azores me premiaron como mejor modelo y gracias a ello he podido intervenir en la London Fashion Week en septiembre, considerada la segunda pasarela más importantes del mundo, tanto en alta costura como en ropa interior o de baño”, afirma.

En Londres desfiló con diseños de modistas todos internacionales, Zarena House Couture (Líbano), Giulia Bechi (Italia), Chávez (Guatemala), Sima Brew (Ghana) y Design by Josh (Inglaterra), algo que no ocurrirá en China, porque allí, Canarias no solo estará representada por ella, sino también por sus diseñadores. Así, la modelo isorana estará vestida por Damián Rodríguez (cóctel y trajes de gala), Riverol y Cárdenas, de La Palma (traje de fantasía) MásQuePuntas (traje de prueba de talento) y Javier Aguilar (bañadores y bikinis), mientras que las tiendas encargadas de vestirla durante los actos y entrevistas serán Dhenissian y Carina’s Dreams, del Sur de Tenerife.