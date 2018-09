Soria: “No tenía que haber renunciado a mi plaza en el Banco Mundial, pero me lo pidió el presidente”

El ex ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, el canario José Manuel Soria (PP), reapareció, públicamente, tras más de dos años de silencio después de abandonar el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en el Foro Premium del Atlántico de la Fundación DIARIO DE AVISOS, celebrado el pasado jueves. En los 90 minutos de intensa exposición, Soria llegó a asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez vive en un “happy hour” permanente o que su Ejecutivo es “como la banda del Titanic”; dejó claro, también, en cuanto al ámbito político regional, que la única opción que tiene el Partido Popular (PP) en las Islas es pactar con Coalición Canaria (CC). Duras reflexiones para quienes intentan evitar su sombra, tras haber sido el máximo exponente de los populares en el Archipiélago. Al término del Foro, tuvo tiempo para charlar,en exclusiva para DIARIO DE AVISOS.

-¿Qué valoración hace del Foro Premium del Atlántico?

“Es una gran plataforma donde se genera reflexión y debate sobre la actualidad política, económica y social, tanto en el ámbito regional, nacional o internacional, lo cual contribuye al enriquecimiento general de nuestra sociedad. En la medida, además, de que, a través de un medio de comunicación como DIARIO DE AVISOS permite llegar al máximo número de personas posibles y contrastar criterios, creo que es algo muy bueno y saludable democráticamente.”

-¿Qué diagnóstico nos haría de la política actual?

“Creo que estamos en un momento de profunda inestabilidad. Este es el Gobierno más débil de toda la historia de la democracia. Está sustentado sobre 84 diputados de la fuerza política que gobierna, pero con el apoyo parlamentario de quienes quieren romper España, de los independentistas, y creo que eso es un flaco favor que se le hace a la democracia. Yo lo que espero es que, en algún momento, puedan tener alguna sensatez y sepan que el poder a corto plazo nunca compensa los daños que pueden hacer fuerzas políticas que lo que quieren hacer es romper el país.”

-¿Qué ha hecho después de salir del Gobierno?

“Cuando salí del Gobierno, viví una de las mejores etapas de mi vida. En política siempre estuve en puestos de responsabilidad, nunca estuve en la oposición. Fui ocho años alcalde, cuatro años presidente del Cabildo, prácticamente cuatro como vicepresidente del Gobierno de Canarias y casi cinco, ministro. La intensidad era tremenda, hablo desde el punto de vista, no solo de responsabilidades ejecutivas, sino de responsabilidades de partido. Yo llevaba 17 años de presidente del PP de Canarias. Solo hacía política. Y, de repente, salgo del Gobierno, tomo la decisión de irme. Me fui al mes siguiente a Estados Unidos a coger distancia, a pensar un poco en lo que iba a hacer en el futuro. Realicé un curso de Historia Americana en la Universidad de Harvard. Fue un cambio de vida muy estimulante. Iba en metro, en guagua y nadie me conocía, lo que me parecía una experiencia extraordinaria. Creo que tomé una buena decisión al querer volver a mi puesto en la Administración. Lo que pasa es que después me salió…”

-¿Hablamos de la polémica sobre el Banco Mundial? ¿Le vetaron?

“En realidad, no me vetaron. En el Banco Mundial, que ya sabían que me habían designado, estaban contentos de que España enviara a alguien de un perfil de ese tipo, no solo técnico, sino que hubiese estado también en política. Aquello luego intentaron utilizarlo. Hay que tener en cuenta que, políticamente, hubo una investidura fallida, que fue la de septiembre de 2016; el Gobierno estaba en funciones, en una inestabilidad grande, y aprovecharon eso otra vez. Me lo pidió el presidente del Gobierno, me dijo que eso iba a ser un lío monumental. Ciudadanos estaba muy pesado y nos tenían que apoyar la investidura. Además, se iban a celebrar las elecciones vascas, las gallegas. El presidente me dijo que no iba a influir, pero que nos iban a dar la lata. Le comenté que no me tenía que insistir más, y di un paso a un lado.”

< ► > José Manuel Soria (PP), ex ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. | FOTO: Fran Pallero

-Entonces, ¿fue petición expresa de Mariano Rajoy?

“Sí. A partir de ahí, por mi formación que es de técnico comercial del Estado y porque conozco bien cuáles son los mecanismos del comercio internacional, me decidí a montar una empresa en consultoría. También estoy como consejero en la empresa de Domingo Alonso.”

-A usted se le tildó como el ministro del impuesto al sol, ¿qué le parecen las acciones que se están tomando en Canarias en la implantación de las renovables?

“En Canarias hubo una cuestión que es que, a partir del año 2004, el PSOE quiso politizar el concurso eólico acusando al PP de haber montado una gran trama, que ahora se ha visto que era absolutamente falsa, 14 años después. El PSOE tiene una gran responsabilidad en todo ese retraso y en toda esa contaminación.”

-¿Es acertada la política energética del Gobierno de Canarias?

“Creo que el gobierno actual está haciendo un esfuerzo ímprobo para que el Estado saque las subastas, que es el sistema que yo implanté como ministro y que ha dado un resultado extraordinario. En el sistema anterior, el que quería montar renovables aquí, se apuntaba en un registro. Por el hecho de apuntarse, ya le daban una prima que pagábamos todos. Una prima que le podía suponer hasta el 20% de rentabilidad y que pagábamos en el recibo. Yo puse un sistema de subasta, con una rentabilidad del 7%, pero en la subasta el que ofrezca menos rentabilidad se la lleva a cero. Ahora mismo, las subastas se están haciendo a precio de mercado, lo que demuestra que las renovables son rentables, aunque no tengan prima. Espero que, antes de que finalice este año, el Gobierno de España pueda sacar la subasta, porque, si no saliera, hay fondos estructurales europeos que correrían el riesgo de perderse.”

-¿Ha sufrido muchas presiones? ¿Ha tenido que cambiar alguna decisión por las presiones que haya podido sufrir?

“Quizá, durante la etapa en el Ministerio, no presiones, pero había sectores que eran muy potentes en la cartera que yo llevaba y que, lógicamente, querían influir más de lo que yo consideraba en lo que era la política del Ministerio.”

-¿Habla usted de las eléctricas?

“No solo. Siempre se habla de las eléctricas, pero no solo. Creo que me respetaban porque tenía criterio. Escuchar, escuchaba a todos, pero, lógicamente, ellos sabían más que yo del sector, pero lo que ocurre es que no siempre sus intereses correspondían con el interés general.”

-Canarias, o su máximo responsable, apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en el último Congreso Extraordinario del PP en lugar de a Pablo Casado, ¿cree que eso le puede pasar factura a Asier Antona?

“No, no la va a tener porque Pablo Casado es una persona muy ecuánime. No es una persona arrogante en absoluto y él, desde el primer momento, dijo que aquí vamos a remar todos juntos. No estoy tan seguro de que si el resultado hubiese sido otro, hubiese salido la misma generosidad.”

-Pero la ejecutiva regional apoyó a la exvicepresidenta.

“Soraya es una persona que ha tenido una trayectoria, fundamentalmente, parlamentaria y gubernamental, pero no trayectoria de partido. Apoyar como presidente del partido a un perfil así es absolutamente legítimo, pero yo creo que no era la persona, en absoluto, para esta nueva etapa del PP.”

-¿Fue un error, por tanto, de la Ejecutiva regional del PP?

“Hicieron exactamente la apuesta contraria de lo que salió. Yo no hice la apuesta equivocada, y no porque tuviera ningún instinto de adivinar nada, sino que yo conozco el partido bastante bien por dentro y creo que quienes apostamos desde el principio por Pablo Casado, sabíamos que tenía grandes y extraordinarias fortalezas. Además, sabíamos que la anterior vicepresidenta no era alguien que hubiese hecho una intensa vida en el partido.”

-¿Es un buen candidato Asier Antona para la Presidencia del Gobierno de Canarias para 2019?

“Si así lo determina el Comité Electoral Nacional, pues, desde luego, es un buen candidato.”

-Le pregunto a usted.

“Bueno, yo no fui candidato en 2015 y Asier Antona tampoco. Pude haberlo designado en el año 2015 y no lo propuse, digamos. Ahora, si el partido así lo decide, será porque el partido considera que es el mejor candidato.”

-¿Qué lecciones ha sacado de su experiencia como ministro? Usted ha comentado en el Foro que ser ministro colmaba sus aspiraciones políticas.

“Es el mayor honor que te pueden conceder, si te dedicas a la vida política. Fue una experiencia muy intensa y muy enriquecedora. Yo tenía un Ministerio muy amplio del que dependía toda la industria, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la energía, más el turismo. Eso me exigía tener que estar muy al día en todo lo que ocurría en esos ámbitos, aunque, lógicamente, tienes unos equipos de funcionarios muy buenos. Esa responsabilidad me hizo viajar por todo el mundo. Acompañé muchas veces a los Reyes Juan Carlos y Doña Sofía, a los Príncipes, entonces, Felipe y Letizia, y luego como Reyes. Una experiencia extraordinaria.”

-Con respecto a un posible pacto en las siguientes elecciones generales, ¿cree que un pacto PP y Ciudadanos se puede dar?

“Es una de las opciones. Lo que ocurre es que, para que el PP y Ciudadanos sumen, tiene que ser exactamente la mitad más uno, porque como sea la mitad menos uno, vuelve una coalición como la que hay ahora.”

-Usted dijo que CC practicaba el juego de la silla con el que siempre era un fijo en la presidencia y que eso se acabó…

“Creo que hay una renovación clara en CC, que está encarnada por Fernando Clavijo y otros líderes, que es verdad que ya estaban desde hace algunos años, pero que ha habido, no una refundación, pero sí el inicio de una etapa nueva con líderes como Fernando Clavijo, como Carlos Alonso o José Manuel Bermúdez. Que CC se vaya a la oposición significaría que el PSOE y el PP pactaran, salvo que el PSOE pacte con Podemos y NC. En ese caso, estarían CC, PP y Ciudadanos en la oposición. Los nacionalistas tienen dos probabilidades de gobernar, una con el PSOE y otra con el PP. En las dos, Ciudadanos se puede apuntar, pero el PP solo tiene una, que es con CC. El PSOE, al menos ahora, va a mantenerse en la posición de no gobernar ni de querer absolutamente nada con el PP. Lo intenté en dos ocasiones y no querían ni siquiera hablar.”

-¿Qué opinión tiene de Mariano Rajoy?

“Ha sido un gran presidente de Gobierno. Pasará a la historia como el presidente que mantuvo la autonomía de España, en el sentido de no ir a un rescate. Económicamente hizo una extraordinaria labor y, políticamente, se enfrentó a un problema muy serio como el de Cataluña que, no obstante, a lo largo de los últimos años, se ha agravado.”

-¿De José María Aznar?

“Ha sido otro de los grandes presidentes de la democracia. Fue quien metió al PP en un partido homologable a la derecha europea. Creo que es un político en estado puro, aunque esté en otras actividades desde hace ya muchos años.”

-¿Debería su partido consultarle más? Hubo una época en la que Aznar se alejó mucho del PP.

“Pablo Casado tiene mucha mejor relación con Aznar que la que había entre él y Rajoy. Es mi percepción.”

-¿Usted no se plantea volver tampoco?

“Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Es una nueva etapa. El estar lidiando todos los días con los problemas de partido, del gobierno, lidiar con la prensa, que no es fácil, te habitúas, pero no es fácil, porque estás continuamente siendo examinado… No tener todo eso ahora, para mí, es un disfrute de la vida impresionante. A veces, no me lo creo.”

-¿Se arrepiente usted de algo? Me estoy centrando, principalmente, a su salida del Gobierno y a lo ocurrido con la plaza en el Banco Mundial.

“Del Gobierno, no. Creo que hice lo que tenía que hacer. Me equivoqué y me fui. Otros creo que tenían que seguir ese camino. Y, a veces, sí que creo, que a lo mejor, lo del Banco Mundial, no tenía que haber renunciado. Tengo dudas, porque aquello era renunciar a un derecho y uno no puede renunciar nunca a sus derechos. Saqué la oposición con mucho esfuerzo, estudiando durante dos años 14 horas al día. No tenía que haber renunciado, pero me lo pidió el presidente y lo puse por delante.”

Reagan, Churchill y Suárez, como referentes políticos

El líder indiscutible del PP en Canarias durante 17 años sabe y mucho de adversarios y enemigos políticos. Al igual que sus admirados Ronald Reagan, Winston Churchill y Adolfo Suárez, Soria conoce la oscuridad de las cloacas políticas que favorecieron su salida del Gobierno de Rajoy. Seguro que resonó en su cabeza la histórica frase de Churchill que explicaba a un joven parlamentario británico, novato en la Cámara, que sus peores enemigos no estaban en la bancada de enfrente, sino en la fila de atrás, por sus compañeros de partido. Su apoyo a Pablo Casado tiene mucho que ver con eso. Hay quien asevera que algunos de sus colegas en el Consejo de Ministros le sacaron más papeles que los de Panamá, para forzar su salida del Ejecutivo de Rajoy. Su desilusión por sentirse traicionado la ha paliado con la victoria de Casado. Asegura que el apoyo de Asier Antona a la exvicepresidenta, Sáenz de Santamaría, no le pasará factura al palmero, aunque levanta la mano para recordar que en 2015 no le designó como candidato.