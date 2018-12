Casimiro Curbelo: “En las elecciones de 2019, ¿quién dice que no será clave un diputado por Tenerife de la ASTF?”

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo, llega puntual a la cita con DIARIO DE AVISOS. El encuentro se produce en el Parlamento de Canarias, el día en el que se empiezan a presentar las enmiendas a los Presupuestos del Archipiélago. Según Coalición Canaria (CC), las mejores cuentas para las Islas, pero, sobre todo, para La Gomera. Con Curbelo todos se paran a hablar en los pasillos de la Cámara, faro y espejo en el que todos se quieren mirar. Cinco mil votos y tres diputados tienen la culpa. Se sabe mover y sus oponentes son conscientes de ello. Serán sus últimos Presupuestos apoyando a CC, o no, porque Casimiro siempre apoyará a quien pueda satisfacer sus peticiones para la Isla Colombina.

-Termina casi una legislatura en la que la ASG ha sido clave…

“Nosotros hemos apoyado los Presupuestos de la comunidad autónoma, haciendo un ejercicio de responsabilidad y de coherencia política, que muchas veces echo en falta en los partidos de la oposición. En ocasiones, los partidos políticos se comportan de manera incoherente. Por ejemplo, los 88 ayuntamientos de las Islas apuestan por el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y son de colores políticos diferentes, al igual que los cabildos, inclusive algunos, haciendo caso omiso a lo que dice el partido, como es el caso de Anselmo Pestana en La Palma. Si eso es así, ¿cómo es posible que el debate parlamentario se plantee con estridencia? No hay una correlación entre la lógica de las corporaciones locales que ven con buenos ojos este fondo de desarrollo frente a lo que se debate en el Parlamento”.

-¿No es clientelismo político?

“Creo que puede interpretarse como una cuestión clientelar, pero quién mejor puede sacar rédito político son las corporaciones locales e insulares, y ahí hay de todas las formaciones políticas”.

-Es decir, ¿no le parece mejor opción que esos 160 millones de euros anuales fueran a sanidad, educación o servicios sociales?

“Creo que con unos recursos determinados para la sanidad pública haciendo una gestión eficiente, con planificación, desde el punto de vista de la cobertura de las necesidades hospitalarias, a las urgencias y a la atención primaria que es donde hay que centrar la gestión, con esos recursos habría suficientemente. Aunque también es verdad que hay un problema de listas de espera que tenemos que solventar. Lo que quiero decir es que en el ejercicio de la política, hay momentos donde uno tiene que discrepar porque se es, desde el punto de vista conceptual e ideológico diferente, ahora bien, cuando se trata de sumar, yo no encuentro ningún caso en que haya una apuesta positiva desde el ámbito de la oposición”.

-Con respecto al tema del Fdcan, hay un municipio que supongo le dolerá que no haya acudido a estos fondos, que es el de Alajeró…

“Indudablemente. El municipio de Alajeró lo gobierna el PSOE y además, el alcalde es el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Cuando nosotros planteamos qué camino seguir para invertir los recursos del Fdcan, teníamos dos opciones. En primer lugar, ir a proyectos individuales cada uno de los ayuntamientos o a un programa en el que el Cabildo coordina con los consistorios. El Ayuntamiento de Alajeró se aísla, pero se aísla porque no quiere ir con el Cabildo. Recuerdo la última vez que firmamos el Fdcan en La Gomera, que le pidió al presidente Clavijo, después de no haberlo hecho el primer año, que le dejara en el segundo. Este aislamiento del alcalde de Alajeró es como consecuencia de la falta de análisis político riguroso. Con el resto de ayuntamientos todo ha sido participación y colaboración, salvo con el de Alajeró”.

-¿Cuánto hace que no se habla con el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia?

“Tampoco hace mucho. Los demás alcaldes me reprochan que prime a Alajeró, siendo un Ayuntamiento que no ha ido al Fdcan. La respuesta es que los ciudadanos del municipio no tienen la culpa de las malas decisiones de sus políticos”.

-¿Es un buen Presupuesto el que se va aprobar en Canarias para 2019?

“Es el mejor Presupuesto y, desde luego, siempre será mejor que uno prorrogado. Lo que queda es hacer un esfuerzo para incorporar el superávit. Creo que son unas cuentas en las que se reflejan algunas tímidas medidas fiscales del PP, yo no era partidario de reducir el IGIC de forma lineal, porque de hecho, eso obligó a que uno de los compromisos del apoyo de la ASG fuera el compensar a los ayuntamientos y cabildos de lo que se deja de ingresar en concepto de esa bajada del IGIC. Hay medidas fiscales con las que discrepo, por ejemplo, la que plantea NC en el impuesto de sucesiones y donaciones. Algunos quieren recuperarlo, pero yo no estoy de acuerdo”.

-¿Entiende las quejas de Gran Canaria por los Presupuestos?

“Ya sé que el objetivo político de Antonio Morales es la discrepancia por la discrepancia y el querer medir la inversión del Presupuesto en función del número de personas. Creo que eso es un error. No se puede medir en función del número de personas porque La Gomera, El Hierro o La Palma difícilmente tendrían inversión. La inversión per cápita para Gran Canaria la sitúa en 173 frente a La Gomera 1.600, o El Hierro, más de 2.000, pero eso parece lógico. A Antonio Morales eso le viene muy bien ahora, independiente de que pueda haber algún retoque para el equilibrio, que yo no lo creo, es una exigencia de oxígeno político en un proceso casi ya preelectoral”.

-Hablando de elecciones, usted creó la Agrupación Socialista Gomera. ¿Qué ha conseguido Casimiro Curbelo en estos casi cuatro años para su isla con su apoyo al Gobierno?

“No centraría la pregunta en qué ha conseguido para La Gomera, que es mucho como ahora le explicitaré. Yo preguntaría, ¿qué ha hecho Casimiro Curbelo como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto para dar estabilidad a Canarias? Esto es muy importante, porque la estabilidad para Canarias habitualmente se espera de los grupos parlamentarios que tienen representación en todas las islas, pero no ha sido así. Nosotros hemos visualizado ante los ciudadanos canarios que hemos tenido una visión regional”.

-Le insisto, ¿qué ha conseguido para La Gomera?

“Lo único que hemos hecho es centrar la atención del Gobierno, después de pasar una etapa desatendidos. Por poner un ejemplo, el año pasado con cargo al Presupuesto y a la sección 20, de transferencias de recursos a los cabildos, estaba pendiente la compensación en determinadas áreas, en este caso, de Medio Ambiente. Esto le otorgaba a La Gomera 600.000 euros de por vida. Lo intenté gestionar con el propio José Miguel Pérez y no fue posible. ¿Cuándo lo arreglé? Con otro Gobierno. ¿Por qué lo arreglé? Hay que ser consecuente, porque nosotros teníamos capacidad de tener voz, de poder influir. No ha ocurrido así durante toda la legislatura, solo en los presupuestos de 2017 y 2018”.

-Tras la ruptura del pacto.

“Efectivamente. Las grandes actuaciones vinculadas a La Gomera no se han visto todavía, se empiezan a ver ahora. Creo que estamos apostando por proyectos que tienen una trascendencia y proyección para toda la Isla. Si le hablo de los presupuestos pasados, recuerde aquella partida en materia de carreteras”.

-¿La destinada a la seguridad de las carreteras colombinas?

“Al final, fueron 13 millones y medio. Ya se está ejecutando la de Degollada de Peraza hasta el barranco de la Junta, en Playa Santiago. Espero que se resuelva un recurso sobre el tramo entre Arure, puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey, y San Pedro, que tiene un presupuesto de cuatro millones de euros al igual que el de Epina a la playa de Alojera. Estamos con la electrificación de los túneles. En fin, creo que hay un conjunto de inversiones que La Gomera necesitaba y en estos momentos se están llevando a cabo”.

-Entremos en política. ¿Quién creó la Agrupación Socialista de Tenerife (ASTF)?

“La ASTF la crea un grupo de jóvenes inquietos para oxigenar la política en muchas de las Islas. No puede ser que la política se conciba siempre con los partidos tradicionales y lo que estamos poniendo de manifiesto con la ASG es que, en otras islas se pueden crear agrupaciones que estén cerca de la gente, que respondan a la gente y que cuenten con la gente”.

-Se registró el pasado día 12, pero ¿qué intenciones tiene Casimiro Curbelo?

“Esa agrupación la creó un grupo de personas…”

-Apoyadas por usted.

“Es una apuesta hecha con humildad, sin querer crear ninguna inquietud ni desasosiego en los partidos tradicionales. Tenemos programadas ya reuniones en el sur de Tenerife, en el Norte y en el área metropolitana. Me llaman y me preguntan, porque, aunque no la haya creado, la identifican con uno”.

-Entiendo su explicación, aunque estos equipos de gente joven requieren de un referente. ¿Va a fichar a Ricardo Melchior, como se comenta?

“Creo que hay que poner las cosas en su sitio. No podemos comprometer a la gente que no ha dado el visto bueno. No hay nada de cierto en esa realidad”.

-Pero, ¿sería un buen fichaje?

“No hay ningún tipo de exclusión para nadie, de hecho hay gente de otros partidos políticos. Ya ha habido partidos políticos que se han dirigido a mí para…”

-¿Por ejemplo?

“Vamos a intentar mantenerlos un poco en el anonimato hasta que cerremos el pacto. Son agrupaciones vinculadas a municipios del Sur, del área metropolitana, hay de todo un poco”.

-¿A quién podría perjudicar la creación de la ASTF? Antes hablábamos del posible fichaje de Ricardo Melchior, ¿eso le podría quitar votos a CC?

“No va a perjudicar a nadie porque beneficia a los ciudadanos. Quizá, estamos hablando de un conjunto de electores que están desilusionados de la política”.

-¿Dónde tienen previsto presentarse?

“Al Cabildo de Tenerife y al Parlamento de Canarias por esa isla”.

-¿Qué le parecen que el PSOE y NC estén negociando en La Gomera y en El Hierro para ir conjuntamente a las próximas elecciones?

“Esa bicoca no le tocará a la ASG”.

-¿Sería una fortuna para ustedes?

“Indudablemente, porque ese es el ejemplo de la debilidad personificada”.

-Con lo cual, no le preocupa que en La Gomera concurran PSOE y NC juntos

“En absoluto. No me preocupa ni siquiera que vayan todos juntos. Cuando intentan hacer eso, no es por el interés de los ciudadanos, sino por el interés de desbancar a la ASG y esa lectura llegará al ciudadano de una forma nítida y sabrá valorarla adecuadamente”.

-¿Ha hablado usted con Ángel Víctor Torres para volver al PSOE? ¿Le apetecería volver o esa etapa ya se cerró?

“Creo que nosotros somos un partido socialista. Claro que hemos hablado con Ángel Víctor e inclusive tuvimos conversaciones recientes. ¿Vamos a hablar en el futuro? Indudablemente. ¿Cabe la posibilidad de unirnos en el futuro? Nunca se puede decir de este agua no beberé”.

-Si vuelven a ser clave para formar gobierno, ¿apoyaría un Ejecutivo del PSOE?

“Ninguna de esas posibilidades la podemos descartar”.

-Pero ¿se fusionarían con el PSOE?

“Respecto de la conformación de un Gobierno de esas características de un futuro próximo con el Partido Socialista tengo que decir lo mismo, no hay que descartar nada. Si lo apoyamos, siendo vicepresidenta Patricia Hernández, ¿por qué no vamos a apoyar un Gobierno socialista? En las elecciones de 2019, que estarán muy ajustadas, ¿quién dice que no será clave un diputado por Tenerife de la ASTF?”.

Felipe González y José Mujica como referentes

El líder de la ASG, Casimiro Curbelo, admira al principal exponente del socialismo democrático en España, Felipe González, al igual que al expresidente uruguayo José Mujica. De ambos destaca la habilidad para trazar estrategias políticas. En la entrevista, en momentos de “apuro”, cuando se le cuestiona por la ASTF, sonríe. Quiere contar lo que quiere contar, porque Casimiro Curbelo nunca da puntada sin hilo. Ni su salida estrepitosa por la puerta de la sauna del PSOE, ni la Operación Telaraña han podido con él. A Casimiro habría que acuñarle una corriente política, la suya: “Casimirismo” o “Curbelismo” podrían ser los términos para definirla. Entierros, libros de texto gratuitos y proyectos colombinos son su razón de ser, pacta o se acerca a quien le dé más rédito. José Mujica solía utilizar la frase de Kant: “El sabio puede cambiar de opinión, el necio, nunca”. Casimiro solo cambia de opinión si beneficia a los gomeros. El 26 de mayo, si gana el PSOE las elecciones, la primera llamada que recibirá Ángel Víctor Torres será la de Casimiro Curbelo Curbelo. ¿Lo dudan?