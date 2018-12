El jefe de bomberos de Güímar: “No se entiende una nave en un polígono industrial sin detección de incendios”

“No entiendo como se pueden dar licencias de aperturas en un polígono industrial sin exigir un sistema de detección de incendios”, denunció Francisco Pérez, jefe de los Bomberos Voluntarios de Güímar, que fueron los primeros que llegaron anoche, sobre las nueve -once minutos después de ser alertados por el 112-, a sofocar el pavoroso incendio que se produjo en la nave de la empresa Motor Valle, que dejó un balance de 22 coches calcinados y 18 afectados por el fuego, sin desgracias personales.

“Si hay alguna nave con sistema de detección de incendios es porque la pone la empresa, no es porque nadie se le obligue, como ha ocurrido con esta nave, que es de última generación, que solo disponía de alarma, no del sistema de detección de incendio que cuando detecta el calor enseguida salta los sprinter (rociadores) de agua”, relata Pérez.

El jefe de bomberos güimarero denuncia además que “es lamentable el estado en que se encuentra el polígono, porque ayer mismo tuvimos que ir a un hidrante (boca de agua) en la rotonda de Arafo para llenar los tres camiones nodriza, al estar inutilizados los que estaban cerca de la nave 15, excepto el que se encontraba en la nave 12 que albergará pronto el parque de bomberos profesional, aunque esta tenía poca presión y no nos servía”, comenta Francisco Pérez.

Preguntado por las causas del accidente y si todo comenzó, como dijeron algunos de los trabajadores del taller mecánico, con el incendio de unos de los cuarenta vehículos que había en el interior, Pérez comentó que “allí dentro no había ninguna persona para asegurar eso, las causas tendrán que averiguarla la Guardia Civil, que ya está trabajando en ello”.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de Güímar describió la escena como dantesca, sobre todo por la magnitud que adquirieron las llamas por encima del falso techo de corcho y metal, tanto que según dice se barajó con un representante de Red Eléctrica Española la posibilidad de cortar los cables de alta tensión que vienen de la central de Granadilla. “La nave se convirtió en un polvorín, porque al propio combustible de los coches hay que sumar la gasolina depositada para limpiar, bidones de mil litros de aceite y un centenar de botes de limpia frenos que son altamente inflamables, una tronja con filtros de aire y de aceite y demás de varias bombonas de gas, “una de las cuáles tuve que sacar yo”, relata Francisco Pérez, que hoy era testigo mudo en el exterior de la nave, junto a una docena de trabajadores de la empresa que por lo pronto se han quedado sin trabajo, de lo que fue un pavoroso incendio que debe hacer recapacitar a empresarios y políticos de la necesidad de que el Polígono Industrial Valle de Güímar cuenta con esa Entidad Urbanística de Conservación (EUC) que debía estar operativa desde hace cinco años.

En el operativo montado anoche para extinguir el incendio participaron 21 bomberos profesionales de Santa Cruz y 33 voluntarios de Güímar, Tegueste y La Laguna, con unos diez camiones, tres nodriza y un autoescala, así como miembros de la Policía Local de Güímar y Guardia Civil.

Sergio Fuentes, joven piloto y empresario

La empresa Motor Valle tiene cinco años de vida y lleva dos en la nave calcinada anoche. Sus propietarios son Sergio Fuentes y su hermano, y en ella trabajan once personas, casi todos ayer por fuera, junto a familiares, del puesto de trabajo que ahora tardará tiempo en recuperarse, aunque las pérdidas queden mitigadas por el seguro obligatorio con el que cuenta cada nave en el polígono. Sergio Fuentes, de 28 años, es un joven empresario de Candelaria amante de las carreras de coches, en las que ha participado recientemente con un Seat León que pudo salvar del pasto de las llamas, al estar situado casi en la recepción del taller -el incendio comenzó en el fondo de la nave-, pero no así el Mitsubishi Evo, otro vehículo de competición. No quiso hablar en público, pese a la insistencia de los medios, aunque nos aportó algunos datos, sin llegar a comprender, dijo, “porque ha sucedido esto”. La empresa, dedicada a todo tipo de reparaciones, está especializada en diagnósticos preITV, coches Subaru y vehículos de competición. El horario de trabajo es de ocho de la mañana a cinco de la tarde, todo corrido, y cuando sucedió el incendio (20.49 horas fue el primer aviso al 112), Sergio Fuentes y otros trabajadores se trasladaron de inmediato a la nave para salvar algunos vehículos de quedar calcinados, como ocurrió desgraciadamente con más de una veintena de ellos.

< ► > Incendio en un taller de mecánica en el Polígono Industrial Valle de Güímar / LOS JARDINEROS

Respuesta del Ayuntamiento

El asesor de la alcaldesa, Víctor González, sorprendido por las declaraciones de Francisco Pérez, recuerda que es él “quien debe velar por el mantenimiento de los servicios municipales”, tras dejar de ser cerrajero y pasar a ser personal de confianza de la edil Verónica Jorge en esa concejalía, incluso habló de iniciar un expediente informativo.

Sin embargo, la alcaldesa, Luisa Castro, aclaró que el mantenimiento de las bocas de agua es responsabilidad de la empresa Tagua que es la contratada para todo el polígono por la Asociación Mixta. “Nosotros nos ocupamos de vigilar a Aqualia, y la concesionaria en el Polígono es Tagua”, afirmó. Después de llamar a los responsables de Tagua, Luisa Castro manifestó que “me han asegurado que las bocas de agua funcionan, y que incluso después del incendio pusieron un refuerzo más y que todo funcionó correctamente”, algo que al menos durante la intervención de los bomberos no ocurrió con loa hidrantes más cercanos a la nave siniestrada.