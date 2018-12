En Arico, CC apuesta por Armas, no por Elena Fumero

No quieren darle aún oficialidad, pero Coalición Canaria lo tiene claro en Arico. No piensan repetir con Elena Fumero como candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones, su única concejal en este mandato, tras la marcha del doctor Ramón Desiderio Martín al grupo Mixto y teniendo en cuenta que los tres concejales del CCN todavía siguen bajo esas siglas, aunque ya pertenecen al comité local de CC, tanto que Juan José Armas, será el elegido para encabezar la próxima lista y tratar de ganarle a la senadora socialista Olivia Delgado, o al menos sacar los ediles suficientes para reeditar el pacto con el PP, donde Andrés Martínez volverá a ser cabeza de lista. Y en Sí se puede viene una desbandada, porque Sebastián Martín renuncia a su filiación antes de que le echaran. El apostaba por “confluencias” y no pactar o ir coaligados con Podemos, por lo que para Sí se puede eso era salirse del tiesto. Lo cierto es que Martín renunció a su afiliación el día 30 y el comunicado de Sí se puede no se conoció hasta ayer. Se haya ido Chano o lo echaran, todavía seguirá siendo concejal de Arico, aunque como no adscrito.

Marejada y mar de fondo en Arona

Si hay un municipio, el tercero de Tenerife por poblacición, con incertidumbre y cambios ese es Arona. El pacto PSOE-Ciudadanos por Arona ha dado estabilidad al gobierno municipal de Mena, pero ha dejado secuelas que tendrán consecuencias de cara al 26-M. Por lo pronto, José Antonio Reverón, líder de CxA, busca como reflotar el partido con una posible alianza con Nueva Canarias, intentando paliar los efectos de la marcha de sus otras dos ediles, Carolina Reverón, con la que anda enfadado por “ir por libre” y Raquel García, la concejala de Hacienda que antes estuvo en el PP y ahora se integrará en las filas socialistas. Y a todas estas, el exalcalde, Francisco Niño, anda también buscando un alianza con Ciudadanos (el partido de Rivera) para fortalecer las opciones de Europeos por Canarias. Nos vamos a divertir de aquí a mayo, con una travesía muy movida, seguro.