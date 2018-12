Fallece Luis Mardones Sevilla, ex gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y ex diputado de Coalición Canaria

Luis Mardones Sevilla, ex gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y ex diputado de Coalición Canaria, falleció anoche en Madrid a la edad de 80 años. El tinerfeño estaba convaleciente de una caída doméstica y no se había recuperado de la reciente muerte de uno de sus cuatro hijos. El expolitico tinerfeño murió mientras dormía en absoluta paz. Su viuda y tres hijos anuncian que cumplirán con sus deseos de ser incinerado para que sus cenizas sean vertidas en su isla natal.

Mardones fue un político de relieve nacional durante la Transición y la democracia como representante de UCD primero y de CC mas tarde, en cuyas filas destacó como un diputado clave, miembro de la comisión de asuntos secretos del Congreso. Su voto fue decisivo para la investidura de Felipe González en 1989.

Sus restos mortales se velarán en el Tanatorio Norte de Madrid entre las 13.00 y las 20.00 horas, cuando se oficiará una misa en el mismo tanatorio, según han informado a Europa Press fuentes de la familia.

BIOGRAFÍA

Luis Mardones Sevilla nació en Santa Cruz de Tenerife el 16 de febrero de 1938. Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Córdoba en 1963, fue doctor en Veterinaria por la Universidad Hispalense (1967), Premio Nacional Fin de Carrera (1964), diplomado en Zootecnia por la Universidad Hispalense (1967), diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad (1968) y diplomado en Organización y Métodos por la Escuela Nacional de Administración Pública de Alcalá de Henares (1968). También obtuvo la titulación de Graduado Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, fue profesor adjunto en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Ministerio de Agricultura, donde ocupó el cargo de inspector del Cuerpo Nacional de Veterinarios.

Mardones Sevilla fue secretario del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España entre 1966 y 1977; gerente del I Polo de Desarrollo Industrial de Córdoba entre 1967 y 1969; subdirector general de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura entre 1970 y 1974; inspector regional de Sanidad Pecuaria en Canarias (1974-1975); gobernador civil de Lérida (1976-1977); gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife (1977-1979), subsecretario de Agricultura (1979-1980); presidente del IRYDA (1980-1981) y subsecretario de Consumo del Ministerio de Sanidad (1982).

Dentro de sus actividades parlamentarias, fue diputado nacional a Cortes Generales desde 1982 hasta 2008; adscrito a las Comisiones de Agricultura, Defensa, Interior, Justicia, Asuntos Exteriores, Unión Europea y del Defensor del Pueblo; presidente de las comisiones de investigación de las ayudas comunitarias al cultivo del lino (1999), Gescartera (2001) y financiación de los partidos políticos (1994-1996), y miembro del Consejo Político de Coalición Canaria.

Asimismo, fue condecorado con la Gran Cruz del Mérito Agrícola, Gran Cruz del Mérito Militar (distintivo blanco), encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, encomienda de la Orden de San Raimundo Peñafort, Premio Ejército 2006 y Cruz del Mérito de la Guardia Civil, en la Categoría Plata. Desde el año 2010 ostentaba la Presidencia de la Real Academia de Doctores de España.

Falleció D.Luis Mardones Sevilla, recordaremos con gran agradecimiento su lucha en Madrid por los derechos y asuntos canarios. Un caballero de la política que contaba con el respeto y admiración incluso de sus mayores contrincantes. DEP 😢 pic.twitter.com/QmyocmyBdi — Canarias Siglo XXI (@canariassiglox2) 16 de diciembre de 2018

DEP Luis Mardones Sevilla. Un incansable defensor de los asuntos canarios en Madrid. Un abrazo a familiares y amigos. FC.https://t.co/OPqmwr8DVI — Fernando Clavijo (@EquipoClavijo) 16 de diciembre de 2018

Ha muerto Luis Mardones En Madrid. Mardones ha contribuido a las relaciones canarias-Estado de Coalición Canaria den en su etapa en el Congreso de los Diputados. Y es un referente en la historia de nuestra organización. Nuestro pésame a su familia y amigos. DEP pic.twitter.com/ZAZgJAZj6z — José Miguel Barragan (@BarraganJM) 16 de diciembre de 2018