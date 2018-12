Fallece Luis Mardones Sevilla, ex gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, y otras 4 noticias que debes conocer

1. Fallece Luis Mardones Sevilla, ex gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y ex diputado de Coalición Canaria

Luis Mardones Sevilla, ex gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y ex diputado de Coalición Canaria, falleció anoche en Madrid a la edad de 80 años.

2. Un derbi marcado por la necesidad

Amarillos y blanquiazules se aferran al encuentro de máxima rivalidad de hoy (17.00 horas) para tratar de enderezar sus respectivos rumbos en la competición liguera.

3. “En las Islas hay indicadores del cambio climático a puñados: Canarias tendrá un clima tropical pasado mañana”

Joaquín Araujo, naturalista y divulgador, lleva 50 años hablando de ecologismo a los españoles, una labor que ha sido reconocida, entre otros muchos galardones, con el premio Global 500 de la ONU.

4. La Chasnera, la visita obligada por Navidad

Las colas de buscadores de fortuna venidos de todas partes se han venido sucediendo en la gasolinera del Grupo González, en el kilómetro 54 de la TF-1.

5. Muere un médico español al estrellarse un helicóptero en el norte de Portugal

El helicóptero se dirigía de vuelta a su base en el distrito de Braganza cuando se estrelló debido a las malas condiciones meteorológicas.