“Me presento a estas elecciones como la alternativa clara a CC, frente al caos de las carreteras y la sanidad”

Es la gran apuesta del PSOE para recuperar la Presidencia del Cabildo de Tenerife después de 31 años de hegemonía de Coalición Canaria. Parte con el viento de cola que siempre llega desde la Moncloa, a lo que se añade su condición de alcalde de Guía de Isora, donde espera repetir. No se cierra ninguna puerta a la hora de los pactos, por mucho que Pedro Martín (Guía de Isora, 1965) tenga bien claro cuál es el enemigo a batir en las urnas de mayo.

-Le pregunto por Aurelio Abreu y sus declaraciones sobre el anillo insular. ¿Alguna discrepancia en el PSOE?

“En absoluto, estamos todos en la misma línea, que es lograr que las obras se empiecen cuanto antes. Un Gobierno, gestionado por Coalición Canaria, que ha demostrado una evidente incompetencia para sacar adelante las carreteras, no puede ahora paralizar nada. Lo que sí decimos es que, a la hora de llevar a cabo el proyecto, debemos exigirle al Gobierno de Canarias un proyecto aprobado de cuatro carriles, y no el que está sobre la mesa, que son 10 kilómetros de recorrido y la mitad, más de 5 kilómetros, es una carretera normal y corriente. En definitiva, solicitamos, por una vez, diligencia al Gobierno de Canarias para que apruebe un nuevo proyecto y proceda a expropiar los terrenos necesarios para que, al inicio de las obras, se trate de un proyecto con cuatro carriles. En eso tenga por seguro que el Grupo Socialista del Cabildo y la dirección insular del PSOE estamos en la misma línea”.

-¿Comparte el asombro que ha causado saber que, tras tanto bregar por el cierre del anillo insular, resulta que el proyecto es claramente insuficiente?

“Tratándose de Coalición Canaria y carreteras, sabemos que es una permanente decepción. Por ejemplo, de los 27 millones que podían gastarse este año para expropiaciones de terrenos solo se han gastado un millón. Decepciona también comprobar que el dinero previsto para mejorar las carreteras de las Islas, donde habían disponibles unos 15 millones de euros, se lo va a llevar todo La Gomera, mientras Tenerife no aprovecha ni un euro de esos fondos. Decepciona saber que de lo disponible por el Gobierno de Canarias para nuevas carreteras se quedará sin gastar más del 90%, porque son incapaces de tener los proyectos aprobados. Y la última decepción, sí, ha sido comprobar que, en vez de una autopista para cerrar el anillo insular, tengan prevista una carretera que, la mitad, es de un solo carril por sentido”.

-El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una modificación legal que permitirá la inversión de más de 2.000 millones de euros en las carreteras de Canarias.

“Es una inyección de dinero extraordinaria, pero lo que me temo es que el Gobierno de Canarias continúe en la misma senda de este último año. O sea, que no se gaste el dinero previsto para ejecución de carreteras y vuelva a terminarse el año sin materializar esas inversiones. El Gobierno de España, en menos de un año de gestión de los socialistas (que además gobernamos en minoría), ha logrado que se pueda aplicar el convenio de carreteras, pero también ha cerrado otro convenio de obras hidráulicas, el plan de empleo para las Islas, ha dotado de fondos para inversiones turísticas, la mayoría, además, en ayuntamientos no socialistas”.

-Se prevé cierta desaceleración de la economía tinerfeña y canaria. ¿Cómo lo ve?

“La economía tinerfeña seguirá dependiendo del turismo, y la única sombra en este sector pasa por saber cómo se resolverán las conexiones aéreas entre el Reino Unido y Europa. En cualquier caso, sabemos que la inversión pública es fundamental cuando llega una época de crisis, dado que se trata de una herramienta útil. Por eso es tan importante, sin ir más lejos, el convenio de carreteras del que hablábamos. Además, soy partidario de llevar a cabo un decidido programa de activación del sector primario, de la agricultura, porque, tanto dentro de las bolsas de paro que tenemos como en las que se puedan crear en un futuro, abundan personas de entre 30 y 40 años sin mucha formación que, en este tipo de sectores, pueden encontrar una salida, y más en una comunidad como la nuestra, donde poco más del 10% de lo que consumimos se produce aquí. Este un camino aún por explorar, desgraciadamente, y entiendo que se trata de una línea a trabajar intensamente”.

-¿Está a favor de los trenes?

“Tenemos que analizar si, de verdad, los trenes del Norte y del Sur son hoy una prioridad, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de inversiones multimillonarias. Creo que hoy tenemos que dar respuesta a una demanda social evidente, que es la de resolver lo de las carreteras. Hay que plantear un nuevo modelo de movilidad para la Isla sin fuegos de artificio porque llegan las elecciones, como es el caso de esa supuesta revolución en el transporte que ha planteado el Cabildo de Tenerife y que no es tal. Lo que hay que hacer es ampliar el número de frecuencias y de recorridos de las guaguas, así como reducir drásticamente el coste del transporte, porque hoy es una gran ventaja el bono residente canario para quienes hacen recorridos muy largos, de 70 y 80 kilómetros para llegar al puesto de trabajo, pero ahí no están la mayoría de ciudadanos de esta Isla, y sería mejor plantear descuentos comarcales”.

-¿Por qué dice que la revolución del transporte anunciada desde el Cabildo no es más que propaganda electoral?

“La mejor prueba de que es así la tiene en que el Cabildo la anuncia como si fuera una iniciativa propia, cuando sabenos que de los 30 millones previstos, 20 los pone el Estado y los 10 restantes, el Gobierno de Canarias. Sin embargo, el Cabildo de Tenerife no hace un esfuerzo para abaratar el precio de los billetes, como sí lo hacen en el resto de las islas”.

-¿Es lógico que el bono residente de los tinerfeños sea el más caro del Archipiélago?

“El Cabildo de Tenerife tiene un presupuesto de unos 1.000 millones de euros. Es un músculo económico suficiente para que, al menos, los precios sean como los del bono residente de La Palma. Allí, a los desempleados les cuesta 12 euros el bono residente, y también hay descuentos para estudiantes, que facilitan que dejemos el coche en casa porque se hace muy atractiva la guagua. En Tenerife hay demasiados modos de pago, que acaban convirtiéndose en un auténtico lío”.

-¿Qué le parece que la Agrupación Socialista Gomera se presente en Tenerife?

“Siempre he tenido buena relación con Casimiro Curbelo. Esta iniciativa de presentarse en Tenerife no pienso que sea una opción ganadora, pero estoy convencido de que ha alegrado bastante a CC, porque solo se intenta restar votos al PSOE”.

-¿Hay posibilidades de que políticos como Javier Abreu o Santiago Pérez vuelvan al PSOE? Y, en todo caso, ¿los ve como posibles interlocutores para acuerdos postelectorales

“No descarto ninguna posibilidad de llegar a acuerdos cuando tengamos los resultados de las urnas, y, desde luego, no habría ningún problema por pactar con partidos donde estén Javier Abreu o Santiago Pérez. Todo eso hay que decidirlo sobre un programa y una propuesta de acción de gobierno”.

-¿No descarta a ningún partido a la hora de los pactos?

“Si se hacen sobre un programa electoral determinado, no descarto a nadie”.

-Y programa en mano, ¿se encuentra más cerca de CC, de PP, de Podemos?

“El PSOE se presenta a estas elecciones como la alternativa clara a CC, un partido que en los últimos años no ha solucionado los problemas de esta Isla, sea en la sanidad, con la lamentable situación de los hospitales del Norte y del Sur, sea el caos de las carreteras o el maltrato que se da a las personas dependientes, que seguimos en la cola de todo el país… Son muchas las cosas que nos separan de CC, porque lo ha tenido todo en su mano para mejorar la calidad de vida de los canarios, y en varios de los asuntos más importantes lo que ha hecho es empeorarlo”.

-Los alcaldes del PSOE de Adeje y Arona han almorzado con el de Santiago del Teide, del PP. ¿Premonitorio?

“Es habitual que los alcaldes del Sur nos reunamos para tratar los temas comunes y sin importar que seamos de distintos signos políticos. Siempre lo hemos hecho, y es una manera de trabajar sana, porque los intereses que importan son los de los tinerfeños”.

-¿Qué le parecieron los resultados de Andalucía?

“Decepcionantes y preocupantes. Hemos ganado las elecciones, pero vivimos una época compleja por la volatilidad de los apoyos a los grandes partidos, la dispersión de voto. En mi opinión, nos ha perjudicado mucho la abstención ”.

-¿Habrá adelanto electoral?

“Es difícil. Habrá que esperar por cómo van las negociaciones de los Presupuestos y el acontecer en Cataluña. Pero si le digo la verdad, para mí lo importante es que en Canarias vamos a contar con una lista regional. Personalmente, me hubiera gustado que fuera mayor aún para superar el insularismo”.

-¿Ve a Vox en las instituciones canarias?

“Creo en la madurez de los votantes tinerfeños y canarios, que cuentan con opciones, tanto a derecha como a la izquierda, mucho mejores que un partido que no solo es machista, sino que da la espalda a Europa”.