Melisa Rodríguez: “2019 es una oportunidad histórica para que Ciudadanos encabece una alternativa al Gobierno de Canarias”

La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por esta provincia, la palmera Melisa Rodríguez, espera, pese a la gripe que le ha dejado tocada la garganta, en la sede de su formación política en Santa Cruz de Tenerife, la visita de DIARIO DE AVISOS. Puntual y rigurosa, es consciente de que 2019 puede ser su año y el del partido de Albert Rivera en España y, por ende, en Canarias. Es la imagen de la formación naranja en las Islas y, con mucha frecuencia, defiende las tesis ciudadanas en los principales medios nacionales. Los años, tras comenzar algo verde en 2015, le han dado aplomo y solvencia, pero a su vez más contundencia en los argumentos. A punto de terminar este 2018, su partido parece que ha vuelto a resurgir.

-¿Qué balance político hace Cs de este 2018, tanto en el ámbito nacional como en el de las Islas?

“En el ámbito nacional, creo que en las elecciones andaluzas ha quedado claro que Cs se sigue consolidando. Que trabajar sin estridencias día a día como hormiguitas tiene su recompensa, porque los ciudadanos no son tan tontos como muchos de la vieja política pensaban. Los ciudadanos sí que ven lo que se está haciendo, cómo se está trabajando y creo que lo que ha quedado patente en el último proceso electoral en Andalucía es que Cs, como partido a nivel nacional, se consolida y que estamos en una tendencia ascendente”.

-¿Eso también ocurre en Canarias?

“Cs ha conseguido un hito histórico en la política nacional y es que hemos logrado que Canarias sea la primera comunidad sin aforamientos políticos. Eso lo ha conseguido Cs, gracias a mi compañero Saúl Ramírez y a mí, que hemos peleado la enmienda de la eliminación de los aforamientos dentro de la ponencia del Estatuto de Canarias con uñas y dientes. Tenemos claro que los grandes cambios que necesita la ciudadanía y también la vida política son complicados, porque hay gente que está muy cómoda en la posición en la que se encuentra, pero que con tesón y con constancia se consiguen”.

-También se ha modificado el Régimen Económico y Fiscal de las Islas…

“Hemos aportado con nuestras enmiendas, pero lamentamos, que es la parte agridulce, que los viejos partidos votasen en contra masivamente de que los beneficios que la RIC pudiese generar se destinasen a crear planes para luchar contra la pobreza en las Islas y que esos beneficios se pudiesen revertir en la sociedad canaria”.

-¿Con la tasa de pobreza que tiene Canarias, que supera el 40%?

“Pensábamos que quizá en los presupuestos autonómicos se iba a destinar una partida a esto, pero en los presupuestos del Gobierno de Canarias no hay ni un solo euro para la lucha contra la pobreza. Esa es la parte menos dulce del REF. Al final, funciona si es trasversal y si todos los canarios se pueden beneficiar de él, si no, queda destinado a ser una herramienta para un grupo en concreto”.

-¿Por qué se abstuvieron en el Estatuto de Autonomía?

“Nos hemos abstenido porque decimos no a la manipulación de la Justicia, porque decimos no a la manipulación de la Radio Televisión Pública, porque decimos no a seguir creando también chiringuitos políticos por crearlos. Aunque conseguimos la moción de los aforamientos y se mejoró la reforma del sistema electoral, faltó ambición. Seguimos pensando que con 60 diputados era suficiente, pero no hubo esa ambición por parte de otros partidos políticos. Nos pone un poco en alerta el afán del Gobierno regional y de los viejos partidos políticos de querer controlar o coordinar la Justicia en Canarias”.

-¿Cree que detrás de eso podría estar la situación judicial que afecta a líderes de CC?

“Es que es una de cal y otra de arena. Conseguimos al final traer al PSOE de Canarias a que votase que sí a la eliminación de los aforamientos, y, por otro lado, pactaron entre todos crear ese órgano que coordinará el poder judicial. Algún miedo tienen o deben de tener. Que haya salido adelante ese órgano es un mal resultado para los canarios y a mí me genera dudas razonables sobre el porqué del afán de los viejos partidos de controlar la Justicia”.

-¿Considera que en Canarias no hay separación de poderes?

“Lo que está claro es que una vez se han eliminado los aforamientos, enseguida el partido del Gobierno de Canarias ha salido criticando el fin de los aforamientos, quiere denunciar a la Fiscalía, quiere poner entre la espada y la pared a la Justicia que es crítica o que defiende la legalidad. También hay que reseñar que es curioso que los tres primeros casos que se hayan visto afectados sean de CC. Creo que lo que le debemos a los ciudadanos, tanto mi partido como yo, es que la Justicia sea igual para todos”.

-En cuanto a las relaciones Canarias-Estado, ¿entiende las quejas de CC por el retraso en la firma de los convenios?

“Están nerviosos porque vienen elecciones en mayo y porque los números que tendrán no les gustarán. Llevan tres años y medio con convenios por firmar encima de la mesa, con dinero en los presupuestos. ¿No se habían dado cuenta de que estaban sin firmar? ¿Qué ha hecho el presidente del Gobierno de Canarias todos estos años? Estoy un poco cansada y los ciudadanos de Canarias también, de la política de la foto. Se firmó deprisa y corriendo el otro día, faltan casi 400 millones de euros que estaban consignados ya y que ahora no están. El presidente Sánchez dice que si no son suficientes recursos los 1.800 millones del convenio. Es que nos despertamos justo el día cuando se votó la senda de gasto, que hay 200 millones de euros más para Cataluña que no estaban consignados”.

-¿Opina usted que esos fondos se han ido realmente para Cataluña, en lugar de para las Islas, como piensa CC?

“No creo nada como CC, yo creo como Cs, porque nosotros, desde que se hizo la moción de censura, venimos advirtiendo de que había que tener ojo con las prebendas que se van a pagar a los partidos independentistas para conseguir esos votos y esas mayorías extrañas que tenemos en el Congreso. CC se acaba de dar cuenta ahora porque vio el convenio de carreteras sobre la mesa, pero hasta el otro día no estaba hablando del convenio de infraestructuras hidráulicas, que todavía no está firmado y que nos va a caer una multa europea brutal, seguimos sin censos de vertidos, aquí no se está depurando el agua, no tenemos los planes de cuencas de las islas realizados. Falta el plan de infraestructuras educativas que lo están nombrando desde hace una semana y se tenía que haber firmado desde hace mucho tiempo, cuando hay niños en Lanzarote estudiando en barracones. No me vale que corran hasta el 31 de diciembre para sacarse la foto”.

-Pero para CC, y recuperando un viejo eslogan, Madrid siempre tiene la culpa…

“Aquí hay una dejadez de las dos partes, Gobierno nacional y Gobierno autonómico. ¿De qué me sirve a mí, lo digo por los presupuestos del año anterior, partirme la cara junto a mi compañero Saúl Ramírez para que venga dinero para infraestructuras nominales, concretas en Canarias, si luego el Gobierno autonómico no lo ejecuta? El año pasado no se ejecutaron 220 millones. Este año hemos conseguido volver a consignarlo, pero es que a lo mejor el año que viene no se vuelve a conseguir. El Ejecutivo regional nos ha querido vender que no nos tratan bien, es que no nos mandan dinero, es que Madrid no nos quiere… Ahora que viene dinero, ¿qué han hecho ustedes para invertirlo? Nada, porque han estado acostumbrados a la papita suave de la queja y luego no hacer nada aquí”.

-¿Entiende que haya que devolver fondos al Estado destinados para la pobreza?

“Es el ejemplo de la dejadez del Gobierno y de la falta de oposición. CC es la tercera fuerza en votos, gobierna en minoría y está sospechosamente cómoda”.

-Sospechosamente cómodos, ¿por qué?

“Nunca ha estado en minoría, sino con una mayoría holgada, pero en la sombra. Cuando sacaron al PSOE como regalo de Navidad, lo sacaron del Gobierno y entró el PP a escondidas y no lo reconocieron hasta hace poco, lo cual es una vergüenza. Si uno tiene los bemoles para firmar un acuerdo, reconózcalo usted porque parece que nos está tratando como tontos a todos. Que ahora salga el señor Antona diciendo que le va a proponer al PSOE en las próximas autonómicas, sentarse a hablar para sacar a CC, a mí me parece que nos está tomando el pelo. Me pregunto dónde ha estado la oposición en Canarias. La veremos ahora estos cuatro meses porque hay elecciones, pero ¿dónde ha estado todos estos años?”

-Con la nueva ley electoral, ¿cuántos diputados espera obtener Ciudadanos en 2019?

“No tenemos encuestas autonómicas, lo digo de verdad”.

-¿Cs pactaría con CC en 2019 o con este PP que ha sido bastón de CC, como usted ha dicho?

“Cs está trabajando día a día para crecer y ser una alternativa de Gobierno”.

-¿Dejando fuera a CC?

“Trabajamos día a día para crecer y ser una alternativa de Gobierno”.

-¿Será usted la candidata en 2019 a la presidencia del Gobierno de Canarias?

“Todavía no he decidido si me presento a las primarias. Aquí somos un equipo y, al final, estoy segura de que me presente yo o se presente otro compañero vamos a tener un buen resultado”.

-¿La estructura del partido está más desarrollada que hace cuatro años?

“Cs ya está en el 90% del Archipiélago y seguimos creciendo. En los sitios en los que tengamos un proyecto solvente nos vamos a presentar, pero no lo vamos a hacer a lo loco en todas partes, para ser un partido escoba”.

-¿Se guardan algún fichaje de última hora, tras las firmas de Víctor Pérez Borrego, Ricardo Fernández de la Puente o Carlos Garcinuño?

“Es curioso que hablen de fichajes porque Víctor Pérez Borrego llevaba afiliado casi dos años, solo que no se sabía, al igual que Ricardo. Hay que tener en cuenta que estamos en Canarias y que hay muchos sitios en los que todavía la gente se esconde porque no quieren que se sepa ni a quién votan y si militan en un partido, sobre todo, en las islas menores”.

-¿Qué han hecho mal los partidos de la vieja política y los nuevos, entre los que están ustedes, para que aparezca Vox?

“Es un partido político al cual creo que el bipartidismo le ha hecho la campaña en Andalucía y que es un partido político igual que lo es Podemos. Lo que tenemos claro es que, democráticamente, y siguiendo las reglas del juego, pueden presentarse. A mí lo que me preocupa no es que existan nuevos partidos políticos, como que la gente vote a distintos partidos por enfado”.

-¿Entiende entonces que lo ocurrido en Andalucía es por enfado?

“No sé lo que ha ocurrido en concreto, pero lo que sí me preocupa es que haya un líder de un partido político alentando a la violencia porque no le gusta el resultado electoral. A partidos viejos que no reconocen que hayan hecho algo mal y que, por eso, se producen los trasvases de votos. Creo que es un toque de atención para todos. El Gobierno nacional tampoco ayuda porque se está vendiendo ante los que no quieren ni creen en nuestro país, por continuar tres días más en la Moncloa. Lo que me gustaría es que hubiese un poquito más de responsabilidad y serenidad”.

-Hablemos de Cataluña. ¿Aplicar con todo el artículo 155?

“Requerimiento para el 155 y convocatoria de elecciones ya. Hay una dejación profunda de funciones. El Estado no está en Cataluña desde hace muchos años. Lo vimos el otro día en el Consejo de Ministros en Barcelona. Defendemos que el Consejo de Ministros puede estar en cualquier parte de España, pero ¿qué mensaje le están mandando a los catalanes con 9.000 policías de refuerzo? ¿No creen en los Mossos? ¿No creen en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están en Cataluña?”.

-Pero ¿cree Cs en las policías autonómicas?

“Lo que no puede pasar es que un Gobierno nacional no crea en la policía autonómica, en este caso, los Mossos de Escuadra. Si hubiesen confiado totalmente, no hubiesen necesitado refuerzos. Para el Gobierno, que Cs fuese a Alsasua a defender los derechos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y a las víctimas del terrorismo, era una provocación, pero, sin embargo, ellos se mueven y no lo es. Para nosotros, no era una provocación ni lo uno ni lo otro. A mí me causó vergüenza ajena cuando vi al presidente del Gobierno de España diciendo que era una provocación ver cómo el carnicero de Mondragón tiraba piedras a la guagua en la que iba yo. Llevábamos dentro a una víctima del terrorismo y estaba un asesino condenado tirándonos piedras, pero para él eso estaba bien y nosotros estábamos mal. Creo que estamos perdiendo parte de los valores constitucionales”.

-Entonces, ¿considera que el 26 de mayo es una oportunidad histórica, como en Andalucía con el PSOE, para un cambio político en Canarias?

“Creo que es la oportunidad histórica para Cs de encabezar una alternativa al Gobierno de Canarias”

Admira a sus padres y solo aspira a ser mejor persona

Melisa Rodríguez es la imagen del partido naranja en las Islas. Su portavocía adjunta en el Congreso de los Diputados y ser cabeza de cartel en varios comicios hacen que sea la que más opciones tenga de encabezar la candidatura de la formación de Albert Rivera a la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2019. Le molesta que CC dé carnés de canariedad, cuando muchos nacionalistas dominan menos que ella la cultura y las tradiciones del “terruño”. Admite que no admira a nadie popular o conocido, y que sus referentes siempre han sido sus padres. Del barrio de Argual, en Los Llanos de Aridane, la diputada de Cs es consciente de las presiones que sufren en las islas no capitalinas los que no votan a los partidos convencionales. Melisa Rodríguez asegura que solo aspira a ser la mejor versión de sí misma. De momento, la versión actual le ha dado para ser la cara y la voz de un partido nacional en las Islas y en Madrid. Si la empresa de marketing que parece ser Cs en algunas ocasiones sigue confiando en ella, parece que le esperan cotas mayores. Veremos…