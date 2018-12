“No me extraña que Clavijo se aferre a un privilegio como ser aforado porque CC los ha mantenido durante 30 años”

Valor en alza de la fuerza política emergente durante esta legislatura en todo el país, tal y como se ha vuelto a demostrar en las recientes elecciones andaluzas, es obvio que será una de las apuestas más claras de Ciudadanos para la cita de mayo en Canarias. De su capacidad y carácter ya saben en La Laguna, donde ha ocupado su primer cargo público, una experiencia de la que extrae sensaciones agridulces, por otra parte nada extraño habida cuenta de lo sucedido en un Ayuntamiento con las cuentas intervenidas por Hacienda y el alcalde que más cobra de toda España. A Teresa Berástegui (La Laguna, 1987) le queda cuerda para rato.

-¿Ya sabe si va a presentarse a las elecciones de mayo?

“Como hablamos en otra ocasión, será en enero cuando el partido tome esas decisiones, así que por ahora no le puedo decir otra cosa”.

-Ya tiene la experiencia de más de tres años y medio de mandato como concejala de La Laguna. ¿Cómo valora lo acaecido en este su primer cargo público?

“Este mandato en el Ayuntamiento de La Laguna ha sido escandaloso. Creo que es la palabra que resume lo sucedido: escandaloso. Desde que empezó el mandato hemos vivido un problema tras otro y otro más, y al final el Ayuntamiento de La Laguna ha terminado en boca de todos, no precisamente por tratarse de una ciudad patrimonio o por la buena gestión, sino por los escándalos, las imputaciones y, en fin, los problemas que hemos vivido en el municipio. Así que lo he vivido con una sensación agridulce. Por una parte ha sido bonito llegar a la política y ser portavoz de Ciudadanos en La Laguna, pero con pena por todos esos escándalos”.

-¿Imaginó que sería algo como lo que ha pasado en una ciudad, además, tan emblemática no solo para cualquier tinerfeño, sino para todos los canarios?

“Cuando uno vive la política desde fuera es cierto que lo vive con hartazgo, que es más de lo mismo, pero es peor cuando lo vives desde dentro, porque te das cuenta de que se pueden hacer muchas cosas buenas, y más en La Laguna, que, con una buena gestión, podríamos estar a la cabeza de los municipios de España. Pero, lamentablemente, tenemos un Gobierno municipal que pasa más tiempo centrado en tapar sus vergüenzas y sus escándalos que en gestionar. Desde la oposición intentamos sacar cosas adelante con diálogo, iniciativas positivas como bajar impuestos y tasas municipales, pero luego todos son cantos de sirena y que el equipo de gobierno solo está sobreviviendo”.

-¿No le choca que, teniendo el Ayuntamiento de La Laguna intervenidas las cuentas por el Ministerio de Hacienda, sea su alcalde el que más cobra de toda España?

“Pues mire, en política o en cualquier profesión cuando uno tiene un puesto de responsabilidad tiene que tener una retribución acorde. El problema en La Laguna y con su alcalde es que si hiciera bien su trabajo, no habría ningún problema por que tuviera un buen sueldo, pero si le preguntamos por su gestión en estos casi cuatro años, me temo que solo hablaría de hacerse autopropaganda y de defenderse de los escándalos. Tenemos unos presupuestos que no se ejecutan, y precisamente hablando de presupuestos, estamos a finales de diciembre y todavía no sabemos nada de los Presupuestos municipales. Luego están las inversiones: tanto que ha salido el alcalde estos días hablando de Las Chumberas, en otras zonas como Padre Anchieta, San Luis Gonzaga… o parques y zonas infantiles… hay tantas cosas que podríamos mejorar de nuestro municipio y que al final no se están haciendo. Eso sí, en entrevistas y fotos está en todas”.

-¿Cómo valora que prácticamente se gobiernen las concesiones a golpe de levantamiento de reparo, o esa práctica de prorrogar sin concurso argumentando una urgencia creada por el mismo que pretende justificarla?

“Es vergonzoso, sencillamente vergonzoso”.

-¿Dónde ve el problema? Igual peco de ingenuo, pero, dado que no solo pasa en La Laguna, ¿puede que falten funcionarios, o que es la propia estructura de la administración la que no está a la altura?

“Si fuera porque llega una tormenta o algo así, una desgracia, y hay que auxiliar a los vecinos, pues sería la primera que votaría a favor de que se intervenga de forma urgente y si hay que levantar un reparo, se levanta. Porque se trata de una excepcionalidad. Pero cuando la excepcionalidad se convierte en habitual, y se ven los reparos que se están levantando, como los que son para contratar sin seguir el procedimiento marcado por la ley… Estamos hablando de equipos de sonido para fiestas, por ejemplo, y además de una serie de empresas que encima siempre son las mismas, que es lo peor. En realidad, lo que están haciendo es actuar al margen de la ley, porque se usa una figura prevista para lo excepcional y luego es para contratar a nuestros amiguetes. Me parece una vergüenza. Los funcionarios trabajan, claro que sí, pero lo hacen bajo una dirección política que no se ocupa de analizar cuándo se van a vencer esos contratos, cuándo se acaban las prórrogas permitidas, y así tenerlo preparado… Si la dirección política no tiene la voluntad de que salgan adelante esos pliegos, está claro que los funcionarios no pueden hacerlo por su cuenta y riesgo”.

-Usted ha denunciado estos hechos respecto a un contrato como es el del Ayuntamiento de La Laguna con Urbaser.

“Donde no solo se venció el contrato, sino que las prórrogas legalmente establecidas en los pliegos también se agotaron…”.

-Insisto en que no es un contrato cualquiera…

“Estamos hablando de un millón y medio de euros al mes, más o menos. Si nosotros analizáramos los datos podríamos o bien abaratar el servicio, o bien aumentar la prestación del servicio por esa cantidad, pero lo que pasa es que no ha habido voluntad política por lo que le he dicho: llevan casi cuatro años tapando sus vergüenzas más que gestionando. Y al final todo esto afecta a mucho dinero de los laguneros”.

-En unos seis meses se acaba el contrato de las grúas laguneras. ¿Estamos en las mismas?

“Me encantaría creer que va a salir el contrato de las grúas o el de Urbaser y los demás que están vencidos y prorrogados de aquí a mayo, que es cuando se va a producir un cambio de gobierno con plena seguridad, pero si no lo han hecho en estos cuatro años, como no lo han hecho en todos los años en que lleva gobernando Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular o del PSOE, cambiándose los sillones los unos con los otros, dudo mucho de que en estos meses lo hagan, cuando por tener no tenemos ni los presupuestos aprobados”.

-¿Le ha llamado la atención que el presidente regional, Fernando Clavijo, se esté aferrando a su privilegio como aforado para dilucidar el caso Grúas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias?

“No me sorprende. Ciudadanos lleva pidiendo desde que entró en el Congreso de los Diputados acabar con los aforamientos y, en general, con los privilegios de los políticos, y ni PP ni PSOE, ni en su momento Coalición Canaria, han estado por la labor. Llevan 30 años gobernando en Canarias y durante esos 30 años han mantenido esos privilegios. Finalmente, no han tenido otra que aceptar la propuesta de Ciudadanos tanto en el Estatuto de Autonomía de Canarias como en una a nivel de toda España, porque hubieran quedado muy mal ante de la ciudadanía. Pero han tenido 30 años para hacerlo, y en vez de eso hemos visto cómo se suben el sueldo y fomentan esa política clientelar que se ha realizado en Canarias. Así que no me extraña que recurran a sus privilegios cuando tienen que enfrentarse a un procedimiento judicial. Nosotros, desde luego, estamos de acuerdo en que el caso vuelva al juzgado lagunero y que sea un juez ordinario, como en cualquier otro caso, el que decida”.

-¿Podría resumir, en lo posible, por qué un vecino debe votar a Ciudadanos el próximo mayo?

“Llevamos cuatro años trabajando en las instituciones y demostrando que hay otra forma de hacer política. Hemos hecho una oposición que no ha consistido en decir no a todo, sino constructiva. Por un lado, controlando a los gobiernos y, al mismo tiempo, proponiendo ese cambio posible, tanto en La Laguna como en Canarias, donde llevan 30 años gobernando los mismos. Ya se ha visto en Andalucía lo útil que es el voto a Ciudadanos, y estoy convencida de que pronto se verá en Canarias”.

-¿Ve el surgimiento de Vox en Andalucía como parte de la descomposición del PP o de esa ola mundial con resultados como el brexit o la elección de Trump?

“Lo que estamos viendo, igual en Andalucía que en otros muchos puntos de Europa, es que cuando los gobiernos no lo hacen bien, como por ejemplo ahora el de Pedro Sánchez, que se está rindiendo a los nacionalistas, pues al final la ciudadanía acaba harta y se radicaliza el voto, que tiene un poco de protesta. Pero en Andalucía lo más importante no ha sido lo de Vox, sino que al fin, tras casi 40 años en el Gobierno, los socialistas se van a ir a la oposición y no se hablará de corrupción ni de enchufados, ni habrá tantas protestas por la sanidad, etcétera”.

-Parece que hablase de Canarias cuando liga la falta de alternancia en el poder con los escándalos y las protestas sociales…

“Andalucía no deja de ser la antesala de lo que va a pasar en Canarias dentro de unos meses, que llegará un cambio y saldrán del poder los que llevan muchos años gobernando”.

-Antes de terminar quisiera preguntarle por la plaga de termitas, que ha llegado a La Laguna.

“Un tema preocupante en una ciudad Patrimonio de la Humanidad con muchos inmuebles de madera. Sería un desastre, como lo es ya en Valle de Guerra. Preguntamos hace meses, pero el alcalde de La Laguna se lo tomó a broma”.