Todos los planes para esta Nochevieja en Tenerife y otras 4 noticias que debes conocer

1. Tenerife se prepara para despedir el año a lo grande

Las orquestas amenizarán la Nochevieja en las plazas de los municipios; el 1 de enero tendrá lugar el Concierto de Año Nuevo en Garachico con Sandra Carrasco y la Big Band.

2. La escultura de una ballena para recordar al ‘pececito’ Gabriel

Los padres de Gabriel Cruz, el menor asesinado en febrero por el que se organizó una búsqueda multitudinaria en Níjar (Almería), Ángel y Patricia, han agradecido la participación en la campaña solidaria ‘Marea de Buena Gente’.

3. Xavier Molina: “La masonería me ha llenado en los aspectos que no me aportaba mi vida profesional”

Para el Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica Española (GLSE), “la masonería es una escuela de librepensadores, formada por gente crítica que tiene los argumentos en su poder para decidir en cuestiones que afectan a la vida del individuo y social”, un foro “de libre expresión que no estaba controlado ni podía controlar ni el gobierno ni la Iglesia creaba miedo pues los librepensadores, son personas que a los gobiernos, sobre todo totalitarios, nunca les ha gustado”.

4. Dramático accidente en Los Loros: dos motoristas resultan heridos, uno de gravedad, tras un choque frontal

Dos motoristas de 27 y 42 años han resultado heridos hoy tras una colisión frontal en la carretera de Los Loros, en Arafo, pasadas las 12.45 horas.

5. Intentan revender entradas cinco veces más caras para ver a los Reyes Magos en el Heliodoro

Ha sido la periodista Elena Falcón la que ha publicado y denunciado en su cuenta de Twitter la presunta triquiñuela de un usuario, que ofertaba hasta siete entradas para ver a los Reyes Magos el próximo 5 de enero a 10 euros cada una.