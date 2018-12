Un herido tras un aparatoso accidente en Fasnia y otras cuatro noticias que debes conocer

1. Un herido tras un aparatoso accidente en la TF-1, a la altura de Fasnia

Un aparatoso accidente se registró durante las primeras horas de la mañana de este martes, 25 de diciembre, en el kilómetro 34 de la autopista TF-1, a la altura de Fasnia y en sentido sur.

2. El HUC realiza un simulacro de incendio, el octavo para preparar situaciones de emergencia

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha realizado un simulacro de incendio y evacuación en una de sus cocinas, que es el octavo que organiza dentro de los ejercicios para estar preparados para afrontar una eventual situación de emergencia.

3. Los hogares con menor ahorro energético de España están en Canarias

Los hogares con menor ahorro energético de España se encuentran en Canarias, con una puntuación de 6,01, seguidos de Asturias y Navarra (6,23), según el undécimo “Índice de Eficiencia Energética en el Hogar”, elaborado por la Fundación Naturgy.

4. Los muertos por el tsunami de Indonesia superan ya los 400

Al menos 429 personas han muerto a causa del tsunami registrado el pasado sábado en el estrecho de Sonda, entre las islas indonesias de Java y Sumatra, según el balance de víctimas que ha proporcionado este martes la Agencia de Gestión de Desastres Naturales (BNPB).

5. Kevin Spacey reaparece en un polémico vídeo como Frank Underwood para negar las acusaciones de abuso sexual

“No voy a pagar el precio por cosas que no he hecho. Ustedes no creerían lo peor sin tener evidencia, ¿o sí?”, pregunta Spacey durante el vídeo de 3 minutos, su primera aparición pública desde que surgieran en noviembre de 2017 las acusaciones de abuso sexual