Aarón Afonso: “Hay que trabajar para mejorar algunas partidas en los presupuestos estatales, pero sin hacer demagogia como hace CC”

Su apellido está escrito con letras mayúsculas en la historia de la política isleña al tratarse del hijo de Francisco Afonso, el gobernador civil tristemente fallecido en el incendio forestal que tuvo lugar en La Gomera, allá por septiembre de 1984. Pero nuestro personaje de hoy, a pesar de su juventud, cuenta con una trayectoria lo suficientemente importante como para convertirse en una pieza clave del PSOE tinerfeño que comanda Pedro Martín. Todo apunta a que, en el futuro, seguirá hablándose de Aarón Afonso (Puerto Cruz, 1977).

-¿Se va a presentar a las próximas elecciones?

“Ahora mismo estoy centrado en trabajar para el partido en Tenerife. A nivel orgánico es donde mis expectativas para defender lo que consideramos la mejor opción para la Isla”.

-Usted nunca ha sido candidato en unas elecciones, pero ¿qué pasará si el partido se lo pide?

“Si el partido me lo pide, habrá que valorar lo que el partido quiera. Pero solo en ese momento me lo plantearé”.

-Sin embargo, como vicesecretario general, tendrá mucho que ver en la próxima campaña, tan distinta a las anteriores.

“Las afrontamos con ilusión gracias al proyecto que lleva liderando en el último año Pedro Martín como candidato al Cabildo. Creemos que un modelo de isla es distinto, y estamos trabajando de manera firme para que, en los próximos cuatro meses, podamos comunicar nuestros mensajes a la ciudadanía. Nuestro objetivo, sin duda, es lograr la Presidencia del Cabildo”.

-¿Ha ganado mucho lo digital en una campaña como esta?

“A la hora de diseñar las campañas, la presencia en redes sociales es importante, hoy en día, sin lugar a dudas. No solo por la juventud, sino la sociedad en general, cada vez más familiarizada con la tecnología. En ese sentido, el partido está lo suficientemente preparado como para afrontar la campaña con garantías de éxito”.

-¿Están preparados también contra las trampas en lo digital? Ya sabe, noticias falsas, difamaciones, etc.

“Evidentemente, nosotros apostamos por dirigirnos con total limpieza y transparencia a la ciudadanía, por tratar de trasladar el mensaje que queremos . Si detectamos esas fake news, las denunciaremos para que no den resultados. Desde luego, son preocupantes porque, si hacemos un análisis a nivel mundial, tenemos los antecedentes de Estados Unidos o de Brasil, donde calaron mensajes que no se ajustaban a la realidad. Hay que estar muy atentos para que la ciudadanía pueda confrontar los programas electorales y elija el que más se aproxime a su forma de pensar”.

-¿Podría decirme, con brevedad, las razones por las que un lector de esta entrevista debe confiar su voto al PSOE, en este caso a la lista de Pedro Martín al Cabildo de Tenerife?

“Tenemos problemas estructurales en Tenerife que durante muchos años no han sido resueltos por Coalición Canaria. La movilidad en la Isla está colapsada, y el transporte público es muy mejorable. También nuestra sanidad presenta grandes problemas por un modelo que ha fortalecido la sanidad concertada frente a la pública, que es la que nosotros defendemos, y eso será posible con Pedro Martín al frente del Cabildo, avalado como está por una gestión eficiente y reconocida de dinamización y desarrollo económico y social en Guía de Isora. Ese modelo, llevado a cabo durante los últimos veinte años, tiene reconocimiento, tanto social como empresarial, y es el que queremos implantar, con las lógicas adaptaciones, a toda la Isla”.

-¿Se plantea el PSOE tinerfeño llegar a acuerdos con alguna formación con vistas a las urnas de mayo?

“No, previamente a las elecciones de mayo no se contemplan”.

-¿Y después?

“Lo primero que hay que decir es que nosotros, el PSOE, salimos a ganar las elecciones”.

-Pero, sabiendo lo disperso del voto actual, no es nada aventurado imaginar que harán falta pactos para gobernar.

“A partir de la cita de mayo, nosotros entendemos que no debemos plantear líneas rojas, salvo con aquellos partidos cuyo ideario político está en las antípodas del nuestro, como es Vox. A partir de que tengamos los resultados de las urnas, habrá que ver qué programas responden mejor a la hora de conciliarlo con el del PSOE y con las necesidades que demanda la ciudadanía de Tenerife. Líneas rojas, ninguna, y así lo ha dejado claro Pedro Martín, porque buscaremos acuerdos que sean buenos para la Isla e, insisto, que sean compatibles con los planteamientos socialistas, así que priorizaremos los acuerdos con las fuerzas de izquierda, pero sin cerrarnos puertas”.

-¿Entiendo que no descarta, lógicamente, reeditar el actual acuerdo de gobierno con Coalición Canaria?

“Hay que ver los resultados electorales. El planteamiento actual del PSOE de Tenerife es muy claro: la Isla presenta muchos problemas estructurales que son consecuencia de más de 30 años de gobiernos de CC en las instituciones, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Nosotros nos presentamos como alternativa, con un modelo claro para el transporte, como se verá en la campaña, para la sanidad, para las infraestructuras viarias, pero también tratar de luchar contra la desigualdad social con un modelo sociosanitario distinto… Esas medidas se las vamos a explicar a la ciudadanía. Queremos gobernar, y queremos hacerlo en solitario, pero si el resultado electoral obliga a alcanzar acuerdos con otras fuerzas para poder implantar nuestras propuestas, esperaremos a entonces para poder valorar con quién se puede llegar a ese tipo de pactos”.

-El pasado viernes se celebró un pleno en el que CC y PSOE estuvieron a puntos de romper su acuerdo de gobierno en el Cabildo. ¿Por qué tan cerca de la ruptura, y por qué no se consumó?

“La situación se produce porque es posible que Coalición Canaria no estuviera acostumbrada a que tuviéramos una opinión contraria en el seno del Gobierno, en este caso contraria a la adquisición de un inmueble en Cabo Llanos propiedad de la familia de Antonio Plasencia. Posiblemente, CC no estaba acostumbrada porque el PSOE de Tenerife, durante muchos años, ha tenido una dirección interina a través de gestoras. Pero eso se terminó hace poco más de un año con la elección de Pedro Martín como secretario insular. Ahora hay una dirección clara en el partido, que marca la línea política a seguir. Y, en esa línea, le hemos trasladado a nuestros compañeros de gobierno que desistan de la adquisición de dicho inmueble y que apueste por aprovechar el suelo público existente en Santa Cruz y en otra partes del área metropolitana para desarrollar nuevos proyectos que permitan edificar nuevas estructuras sociosanitarias, que no sean macrocentros, sino más personalizadas, para así facilitar una mejor atención a nuestros mayores”.

-¿Y por qué no rompieron?

“Por parte del PSOE, en el Cabildo no ha habido una tensión generada para romper el pacto. Llevamos gobernando en el Cabildo con CC desde el mandato anterior, y no vemos serio romper a cuatro meses vista de unas elecciones. Al fin y al cabo, nuestro pacto es con la ciudadanía de Tenerife, y sería difícil de explicar”.

-CC sí tensó la situación…

“Es cierto. Puede que por esa falta de costumbre, como le decía, porque hemos sido muy firmes en nuestra postura, y ellos han respondido con mociones, entiendo, que solo pretendían justificar esa tensión”.

-¿Por qué no apoyaron la moción de CC para que mejore, desde la perspectiva canaria, el proyecto para los presupuestos generales del Estado?

“Porque fueron unas mociones presentadas, por primera vez, sin consensuar antes con sus socios de gobierno, y que su objetivo era poner una cortina de humo para facilitar una posible ruptura que solo se ha planteado desde CC. Y todo ello por negarnos a la compra del citado inmueble. Además, piden devolver los presupuestos generales del Estado cuando CC ni siquiera ha decidido presentar una enmienda a la totalidad a los mismos, entre otras cosas porque tienen el día 31 una cita con la ministra de Hacienda y con la ministra de Política Territorial”.

-¿Qué piensan ustedes de esos presupuestos estatales?

“Desde la perspectiva social son unos buenos presupuestos, porque aumentan el gasto y tratan de reducir la desigualdad generada durante muchos años por el PP, y que, efectivamente, hay otras partidas, relacionadas con las inversiones, que son mejorables y que hay que trabajar para mejorarlas, como en infraestructuras educativas, turísticas o hidráulicas, pero sin hacer demagogia como la hace el Gobierno de Canarias”.