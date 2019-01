Abbas Moujir, secretario general de Fauca: “Los cambios en los hábitos del consumidor conducen hacia una vuelta a la regularización de las rebajas”

La Navidad es la ‘temporada alta’ del comercio. Casi el 40% de las ventas del sector se concentran en esta época. Sin embargo, los últimos datos del mes de noviembre, que incluyen el fenómeno blackfriday, no son muy halagüeños, sólo un incremento del 0,4%. El secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) aborda en esta entrevista la campaña de Navidad, los nuevos hábitos del consumidor y cómo se ha adaptado el sector a Internet.

-Solo el 0,4% de crecimiento en ventas en noviembre ¿hay motivos para preocuparse?

“No. No los hay. Los datos apuntan a un crecimiento, con lo cual es positivo, pero es cierto que somos la comunidad autónoma que menos ha crecido en ventas”.

-¿Por qué?

“Pues básicamente por el turismo. En los últimos meses se ha resentido la llegada de turistas y el gasto turístico y esto ha influido. También es verdad que veníamos de un año extraordinario, por lo que crezcamos un 0,4% con respecto a noviembre de 2017 cuando en este mes el crecimiento fue del 5%, es malo, pero al menos no hemos bajado sino que nos hemos mantenido. Pero para mi lo más importante es que a pesar de que las cifras no son tan buenas como las del año pasado, seguimos creciendo en empleo, pese a haber meses en los que hemos bajado en ventas”.

-Y el mes de diciembre, ¿cómo se prevé, ya que estamos a punto de que salgan las cifras de venta?

“Hay buenas previsiones. Creemos que la tendencia será igual que en noviembre, a lo mejor un punto o dos por encima, pero en la misma tónica. Si terminamos el año con un 2% de crecimiento será un buen dato, teniendo en cuenta los factores que le he dicho antes: la bajada del sector turístico y los cambios en los hábitos de consumo”.

-¿Cómo ha cambiado el consumidor?

“Pues mire, lo primero es que antes se concentraban las ventas en diciembre, ahora se han adelantando y entra en juego el mes de noviembre. Hay algunos estudios que ya hablan de que en el mes de noviembre se concentra el 30% del gasto de las ventas navideñas; en la primera quincena de diciembre, el otro 30%; y el resto se reparte entre la segunda quincena de diciembre y los primeros días de enero. ¿Por qué? Pues porque los regalos también se han ido modificando. Muchas familias ya regalan en Nochebuena y dejan otra parte para Reyes. Hay otro tema que también está afectando, que son las rebajas.”.

-¿Las rebajas más que el comercio electrónico?

“Si, porque al haber ya rebajas prácticamente todo el año, muchas familias esperan a esta época para hacer las compras. El comercio electrónico, tal y como apuntaba antes, no afecta tanto por ahora”.

-Bueno, hay estudios, el último es el del BBVA, que dicen que en Canarias los consumidores prefieren la tienda física a las compras por internet.

“Si, pero esto es más por el problema de la aduana. Nosotros, como no puede ser de otra manera, apostamos por el comercio a pie de calle porque, además, hay una muy buena oferta. De todas formas, en aquellos sitios donde el comercio electrónico está más arraigado se está volviendo al comercio tradicional. Hay un tipo de consumidor que ve el producto en la tienda online y después va a la tienda física a comprarlo. Otros lo hacen al revés, miran el producto en la tienda y después comparan el precio por Internet. ¿Qué ocurre con esto? Pues que ya hay determinadas marcas que por entrar en la tienda física te cobran, sobre todo en aquellas especializadas en electrónica“.

-¿En serio?

“Así es. Entonces te cobran al entrar, si compras el producto te devuelven el importe de la entrada y sino lo compras has pagado la entrada. Pero lo mismo está ocurriendo con las rebajas. Hay algunas marcas que ya no entran en la guerra de las rebajas y han decidido mantener los dos periodos habituales de rebajas y descuentos sólo el día del blackfriday. Y es que muchos se están dando cuenta de que entrar en una batalla continua de precios, primero chotea el producto y segundo no le da garantía al consumidor. Por eso nosotros creemos que lo ideal sería volver a regularizar el periodo de rebajas. También es verdad que está internet, entonces si regularizo las rebajas ¿cómo garantizo que en internet el producto no está rebajado? Es complicado. ¿Y cuál es la solución? Pues irnos adaptando a la situación y a la política comercial de cada marca”.

-¿Hay algún dato concreto de los hábitos de consumo de los canarios?

“No. Y eso es algo que nosotros, como asociación, hemos pedido al Gobierno canario para que desde el Istac, por ejemplo, podamos saber cuáles son los hábitos de consumo por Islas e incluso por municipios y así sabremos cómo enfocamos las campañas de dinamización. No es lo mismo hablar de los comercios de las medianías que de las capitales”.

-Hablando de campañas de dinamización, ¿no cree que en el caso de Santa Cruz hay que darle un giro?

“Eso es algo que tiene que hacer el Ayuntamiento. Es cierto que repetir lo mismo muchas veces, cansa, pero todo está inventado. Lo que habría que hacer es aplicar cosas que se están haciendo en otros sitios e irlas adaptando. Y hay otra cosa, cambiar supone un coste mayor, y ahí está el problema”.

-¿Va a ser tan beneficioso como dicen para la capital la llegada de Carnival a Santa Cruz?

“Lo veremos dentro de unos meses, pero es verdad que los cruceristas tendrán que hacer noche en Santa Cruz y en ese tiempo cenarán. A lo mejor no será tan beneficioso para el comercio, pero si para la restauración y si es beneficioso para la restauración, lo será para el comercio. Pero sí es cierto que cada vez estamos notando más actividad cuando hay cruceros. Y creemos que es un elemento añadido, no solo el crucerista, sino el turista que viene del Sur a comprar y el de alquiler vacacional”.

-¿Está beneficiando el turista del alquiler vacacional?

“Si. Se nota, es un turista que se mueve en la ciudad y gasta en comercios y restaurantes”.

-¿Para cuándo será todo Santa Cruz zona de influencia turística?

“Tal y como está delimitada actualmente la zona de influencia turística está bien. La excusa que ponen de abrir los domingos ya no vale porque los cruceros vienen viernes y sábados y ahora, en este época, ya pueden abrir todos los domingos. Ampliar la zona de influencia turística perjudicaría no solo al pequeño comercio de Santa Cruz sino a toda la Isla; por lo tanto, tendría un efecto negativo. Cuando estamos haciendo un esfuerzo de generar empleo, esa apertura sería perjudicial”.

-¿Pero por mucho que abras el comercio, si no está involucrada la restauración no sirve de nada?

“Exacto. Ha dado en el clavo. Comercio y restauración queremos que estén juntos. Es absurdo hablar de zonas comerciales abiertas y del mix comercio y restauración cuando vas al Gobierno y ves que el comercio y la restauración están por separado. No tiene sentido. Planteas un proyecto global donde hay restauración y comercio y te mandan de un lado para otro porque no se sabe muy bien en que área está ubicado. Por eso, hemos planteado unificar ambas áreas , porque si no hay políticas coordinadas lo de zonas comerciales abiertas queda muy bien en el papel, pero al final no se consigue nada”.

-Para fomentar el centro como dice es fundamental facilitar áreas donde aparcar, algo que sí tienen las grandes superficies.

“Si de eso hemos hablado y creo que ya en el Plan General están previstos parking en altura, pero todavía no hay ninguna propuesta. Ahora en Navidad se ha introducido la opción temporal de la Dársena y también otro parking en la Noria. También es importante adecentar la calle Castillo y crear zonas de sombra”.

-¿Qué ha pasado con el convenio de hostelería que no les ha gustado?

“Simplemente que no se tuvo en cuenta al sector del ocio y la restauración, cuando en otras ocasiones si”.

-¿La penalización del Gobierno para los contratos inferiores a cinco días y la subida del Salario Mínimo Interprofesional repercutirá en el empleo?

“En el comercio no hacemos este tipo de contratos, pero en la restauración, que hace refuerzos de fin de semana, sí. Veremos cómo repercute en los próximos meses, pero lo que nos preocupa es que esta incertidumbre afecte al consumo”.