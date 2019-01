Así fue la divertida reacción de Kylie Jenner al descubrir que un huevo le había arrebatado su récord en Instagram

Kylie Jenner era la reina de Instagram, ostentando el récord con la foto con las ‘likes’ de la red social, 18 millones aproximadamente. Sin embargo, la hermana de Kim ha sido destronada y ha tenido que ver como era superada por, ni más ni menos, que un huevo de gallina.

Una cuenta con la única fotografía de un solo huevo nacía el 4 de enero con el objetivo de superar la cifra de la modelo y bajo el nombre ‘Huevo récord mundial’, y en tan solo cuatro días ya suma más de 26 millones de ‘likes’ y continúan aumentando por minutos.

La idea de viralizar el huevo por el mundo entero ha obtenido sus frutos, convirtiéndose en un auténtico fenómeno con 2,8 millones de seguidores, más incluso que Dulceida.

La foto que publicó la modelo de su hija Stormi se convirtió en la más aclamada de su cuenta de Instagram, sin embargo ahora un huevo ha conseguido que la pequeña pase al olvido de las redes sociales.

Kylie Jenner ha reaccionado de la manera más divertida al fenómeno viral compartiendo un meme de ella misma en el que dice “Kylie cuando ve el récord de World Record Egg” y aparece la influencer intentando freír un huevo en el asfalto de la carretera.

24.7m Likes, 1m Comments – EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) on Instagram: “Let’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current…”