Colapso en las Urgencias del HUC por la falta de médicos y por la gripe

La situación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) vuelve, como cada temporada, a ser de auténtico colapso, y se mantiene así desde hace dos semanas. Así lo aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS Cati Darias, portavoz de Intersindical Canaria (IC), sindicato más representativo en ese centro hospitalario. En estos momentos, según Darias, “la situación es grave, ya que las cifras que podemos dar a día de hoy, con una afluencia de entre 200 y 220 pacientes diarios por el servicio de urgencias, es de 70 pacientes con ingreso firmado, pendientes de cama y que permanecen en el mismo”. Además, “en torno a 40 pacientes son atendidos en camillas en los pasillos”, apostilló. Esto repercute directamente en los tiempos de espera de los usuarios para ser atendidos, que, tal y como confirmó la representante de los trabajadores, “en estos momentos superan las cinco horas de media”.

Motivos

Para analizar los posibles motivos que han provocado, por enésima vez, esta situación de caos en las Urgencias del centro hospitalario, la delegada sindical de IC afirmó que “no es un problema exclusivo y centralizado en el servicios de Urgencias, sino que hay que analizarlo como un problema global del HUC y de mala gestión en el área de Salud del Norte de Tenerife, con una población de aproximadamente 600.000 habitantes”. “El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), es perfecto conocedor del tema, y, lógicamente también, su consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, y la gerente del HUC, Marisol Pastor”, remarcó.

En cuanto a la deficiencia de gestión que alega IC, Darias recalcó que “la falta de camas, la falta de desarrollo de hospitales comarcales, la falta de camas de hospitalización en el propio HUC y la falta de camas para pacientes sociosanitarios hacen que esos pacientes, que ya no pertenecen al servicio de Urgencias, permanezcan en él, no un día, como prevén los objetivos del tan aplaudido y mencionado Plan de Urgencias de Canarias (Pluscan), sino seis, siete y ocho días, lo que además supone que el flujo de pacientes que entra diariamente por la puerta no pueda ser atendido en las condiciones de mínima dignidad por una elemental cuestión de espacio, además de la sobrecarga laboral que sufre el personal de los servicios de Urgencias”.

Falta de médicos

A pesar de que la situación de sobrecarga de trabajo es propia de todo el centro hospitalario, si se analiza, en concreto, el área de Urgencias, Cati Darias insistió: “Tenemos un área médica que en estos momentos se encuentra con el déficit de seis facultativos para que la plantilla estuviese en el número mínimo de profesionales, pero es que, además, a estos facultativos de urgencias se le deben más de 13.600 horas de permisos que, reglamentariamente, deberían haber disfrutado y que no lo han podido hacer por necesidades del servicio”. Para que esta situación se regularizara, “harían falta cuatro facultativos más”. “Con lo cual estamos hablando de 10 nuevos médicos en los servicios de Urgencias”, puntualizó Darias.

Agravio comparativo

Los facultativos tienen, al estar infradotada la plantilla, una carga de trabajo insoportable, mientras que desde la Gerencia del hospital y desde el SCS se mantiene una situación de precariedad laboral porque, tal y como enfatizó Cati Darias, “el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) ofrece a los facultativos de los servicios de Urgencias y a cualquier otro médico la estabilidad de una interinidad por plaza vacante”.

“Sin embargo, en el HUC los facultativos son contratados por periodos de un mes o de algunos meses, y eso afecta, de alguna manera, al paciente, ya que se multiplica la posibilidad de que se produzcan fracasos asistenciales”. Los trabajadores, para mejorar el servicio, entienden que el HUC necesita “disponer de un sistema homologado de triaje para clasificar a los pacientes cuando entran al servicio de Urgencias, y que estos sean valorados en unos tiempos seguros para el propio paciente”, precisó la delegada sindical de Intersindical Canaria en el HUC, Cati Darias. “Desde Intersindical insistimos en hacer un llamamiento para que exista la voluntad política suficiente, a la hora de eliminar la discriminación de la población del área norte de la Isla de Tenerife en materia sanitaria, población que tiene como hospital de referencia el HUC,” concluyó la delegada sindical de IC.

El personal no descarta presentar un preaviso de huelga a finales de mes

La representante de los trabajadores Cati Darias alertó ayer a DIARIO DE AVISOS de que “la situación es insostenible”. “Estamos barajando la posibilidad de presentar un preaviso de huelga antes de finalizar este mes de enero”, precisó.

Se da la circunstancia de que en otras comunidades autónomas, como Galicia o Cataluña, se están produciendo situaciones de colapso parecidas a la que se están viviendo en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). De hecho, en Galicia los médicos han trasladado al Ministerio Fiscal los fallecimientos de dos personas en pleno colapso del servicio de Urgencias el pasado 2 de enero.

Al ser cuestionada por dicho asunto, Cati Darias aseguró a este periódico que “los periodos medios de espera en Galicia están en torno a la hora y media, mientras que en el Hospital Universitario de Canarias se sitúan en cinco horas de media”. Otro de los detalles que quisieron precisar desde el sindicato mayoritario en el HUC, Intersindical Canaria, es que “el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), es conocedor de la situación porque el pasado verano visitó las instalaciones y dialogó con varios de los facultativos de los servicios de Urgencias, quienes le explicaron lo que estaba ocurriendo y se comprometió a dar traslado de la problemática”.

Hay que recordar que el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, visitó de forma oficial el pasado mes de noviembre algunas dependencias del citado centro hospitalario. En la visita, Matos criticó la situación de los facultativos de los servicios de Urgencias, la imagen precaria de los laboratorios, la farmacia y la cocina de este hospital. Anteriormente, Gustavo Matos había solicitado también la comparecencia del consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico, José Manuel Baltar, por la bacteria detectada en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del citado centro hospitalario, que destapó DIARIO DE AVISOS el pasado mes de septiembre.

El HUC admite una mayor afluencia de pacientes estos días

A la hora de contrastar la situación de los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con el centro hospitalario. Si bien es cierto que no pudieron confirmar los datos aportados por Intersindical Canaria (IC), sí precisaron que “estos días se ha registrado una mayor afluencia de pacientes a los servicios de Urgencias que han requerido ingreso”. Para paliar, en la medida de lo posible, esta situación, según las fuentes del citado centro hospitalario consultadas por este periódico, “se han buscado áreas alternativas para los pacientes pendientes de ingreso”. Hay que recordar que el HUC se integró en el Servicio Canario de la Salud (SCS) el 1 de enero de 2009, hace justo ahora 10 años, ya que pertenecía al Cabildo de Tenerife. En la actualidad alberga 822 camas y cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores.