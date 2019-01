Conversaciones en Los Limoneros: “De César Manrique lo admiré todo, pero lo sorprendente era su agilidad mental”

Una noche, de madrugada, una patrulla de la Policía Municipal de Santa Cruz se presentó en casa de Juan Alfredo Amigó Bethencourt. Uno de los guardias le dice, alarmado: “Don Juan, el puente de La Salud se está cayendo”. Cuenta Juan Alfredo (Santa Cruz, 1938, ingeniero de Caminos, Medalla de Oro de la ciudad) que pensó lo peor en el trayecto entre su casa y el puente, que se había puesto en servicio hacía pocas semanas. Un vecino había llamado a la policía porque había detectado “extrañas grietas” en la estructura. Juan Alfredo llegó al lugar, y posiblemente también su compañero y amigo José Luis Olcina, autores del proyecto, y ambos le dijeron a la gente allí congregada: “Váyanse todos a dormir. Esas grietas que ustedes ven son las juntas de dilatación”. El bochorno del personal fue notable. Pero la anécdota quedó para la historia. “Mira, el cámara de TVE Jorge Perdomo, que llegó el primero a filmar la catástrofe, fue testigo de aquello. Cuando llegué al puente no veía sino luces azules de la policía y muchos vecinos hablando atropelladamente. Un disparate”.

“Era curioso”, añade, “porque yo escuchaba los comentarios de algunos de los presentes: “Mira, se han mamado el hormigón, lo han hecho mal”, decía uno. Y el otro: “Hay que ver, un puente inaugurado el otro día y ya se está cayendo”. Recuerdo que Luis Díaz de Losada, durante la construcción del puente, tuvo que rellenar, a su costa, fuera del presupuesto, una cueva enorme. Rellenarla de hormigón, porque en los estudios preliminares no estaba contemplada. Y, encima, el velillo haciendo comentarios difamatorios sobre la obra, que resultó perfecta. Se fueron todos con el rabo entre las piernas, tras el ridículo que supone convertirse en ingenieros por un día. ¡Confundieron las juntas de dilatación con grietas!”.

En el plano oficial, Juan Alfredo Amigó, hijo, nieto y creo que biznieto de ingenieros, fue jefe técnico y luego director gerente de Emmasa, empresa que él no habría privatizado; se hizo tras su jubilación, por cierto. “Porque si funcionaba bien había que dejarla que siguiera funcionando bien, sin que eso quiera decir que ahora lo haga mal, ni mucho menos”. Antes de la reforma de la red de aguas de Santa Cruz, que él dirigió, se perdía un 48% del agua en una red antiquísima; después de la construcción de la nueva sólo se dejaba de facturar un 18%, porcentaje que está dentro de los parámetros más aceptables.

Jamás tiene una mala palabra para nadie. “Yo llegué al Ayuntamiento porque Pedro Doblado nos encargó la nueva red de distribución de agua y los depósitos reguladores. Y estando trabajando en esto surge la idea de colocar a un ingeniero al frente de Emmasa. Yo colaboraba con Obras Públicas entonces, pero me presenté a la plaza del Ayuntamiento y la gané, por cierto con un sueldo de miseria. Luego, con el transcurso de los años, me convertí en director-gerente de la empresa municipal, cuando se jubiló Pedro Ramos”.

Casado con Mari Carmen Moreno Batet, tienen tres hijos: un agente inmobiliario de éxito, un piloto de líneas aéreas y una arquitecta. Su vida profesional, como todo el mundo sabe, ha estado ligado a la obra de César Manrique, de cuya Fundación es miembro destacado. El estudio de ingenieros Amigó-Olcina realizó la práctica totalidad de los proyectos de César Manrique. Con el constructor Luis Díaz de Losada formaron un equipo perfecto, que funcionaba como un reloj.

“Mira, César siempre nos estaba advirtiendo, cuando íbamos a Lanzarote, de lo peligroso de aquel cruce donde murió. Comprenderás que para nosotros fue como perder a un hermano”. “¿Y qué valoras más de él?”. “Pues en el terreno profesional, artístico, su inmensa rapidez mental, su facilidad para crear. Él se hacía una idea previa de cómo iba a quedar lo que había imaginado. Cuando el Lago de Martiánez se subió a la azotea del hotel Tenerife-Playa, ya terminado el recinto, y nos dijo: Esto es exactamente lo que yo quería”. Era un genio. Y como persona, fantástico”.

Añade Juan Alfredo: “Cuando, sobre la marcha, diseñamos la Sala Andrómeda, bajo una de las islas del Lago, le llevamos la modificación al alcalde, creo que era Marcos Brito; no había un duro, pero aquello salió adelante. Recuerdo que cierto concejal, un mago, dijo que él prefería que se construyeran siete islas en el Lago, las siete Islas Canarias. Nos tocábamos con los pies por debajo de la mesa, en la reunión. Despreciaba aquel individuo algo tan espectacular como la Sala Andrómeda y nosotros nos reíamos de la ocurrencia. Al final salió todo bien”.

“Pero no conservan adecuadamente el parque, Juan Alfredo”. “Bueno, ya lo sé, han alterado el concepto, pero tiene remedio”. Y apunto: “Al contrario que en el parque de Ceuta”. Me responde: “Es que Ceuta lo cuida con mimo y destina fondos a su conservación. Aquello es precioso”.

Yo puedo hablar con conocimiento de causa del parque de Ceuta porque edité un libro sobre esta creación de César y de su equipo. Y me invitaron a visitar la ciudad (fuimos Juan Alfredo, José Luis Olcina y yo), para que conociera a fondo la obra, que es orgullo de aquella urbe. Hay una anécdota graciosa de ese parque. Una vez viajaron a Ceuta, a presentar el proyecto, los matrimonios Amigó y Olcina, con César Manrique. No sé si también Luis Díaz de Losada. Se quedaron una noche en Algeciras y a punto de tomar el barco, en el bar del hotel, o quizá de la cafetería del puerto, César empezó a comentarles, a grito pelado, que había un nuevo alcalde en la ciudad, que a lo mejor era un mago peludo que no entendía nada de nada, que les iban a echar para atrás el proyecto. Sin conocerlo, lo puso a parir.

“Entonces María del Carmen, mi mujer, nos advirtió que al lado de la mesa había un señor que no se perdía detalle de las destemplanzas de César; le dijimos que bajara la voz, pero él seguía, erre que erre. Cuando llegamos al Ayuntamiento vimos, con pavor, cómo el nuevo alcalde era el mismo señor que había escuchado tanto improperio. Casi nos echa de allí a patadas, pero al final, con buenas palabras, disculpamos a César, nos atendió con amabilidad y aceptaron el proyecto del parque marítimo”.

“Era un hombre peculiar, Juan Alfredo, como todos los genios”. Me dice: “A ti te tenía mucho afecto, me consta. Te temía también y te respetaba mucho. Él viajaba y se olvidaba de llevar dinero, a lo mejor creía que no le hacía falta”. “Dímelo a mí, Juan Alfredo; le tuve que pagar las camisas de seda que se compró en los almacenes Río Soul, en Río de Janeiro, porque paró media hora la cola de la caja, buscando en sus bolsillos el dinero y no lo encontraba; es que no lo llevaba”. Al llegar al hotel me lo quiso dar, pero le dije que considerara un regalo aquellas camisas”.

“¿Y de qué obras se sienten ustedes más satisfechos?”. “En el sector privado, de todas, pero de una manera especial de los parques marítimos de Santa Cruz, el Puerto y Ceuta. Y del Palmetum de Santa Cruz, claro”. “Hombre, tenían ustedes al lado a un genio que plantaba los árboles al revés”. Y me responde: “Elías, el aparejador del Lago, trajo unos troncos que encontró no sé dónde y él sabía que César les daría utilidad. Como así fue. Vio un enorme árbol seco y dijo que lo plantaran al revés, con las raíces para arriba. Lo llamó Raíces en el cielo y todavía está, y es muy admirado, en el Lago de Martiánez. Se lo inventó sobre la marcha. Por eso te digo que lo más admirable de él era la rapidez mental, cómo encajaba las piezas”.

“Cuando le presentamos el proyecto del Lago Martiánez a Sánchez-Bella, que era ministro de Turismo, y le enseñamos la maqueta que costeó Luis Díaz de Losada, el ministro dijo: Adelante, tienen aprobado el proyecto. Ustedes empiecen que ya lo meteremos en los presupuestos”. Como así fue. Sánchez- Bella se entusiasmó con la idea. Vino a ver la obra, siendo alcalde Felipe Machado González de Chaves. Luis pagaba de su bolsillo muchas cosas, jamás nos puso una pega con las certificaciones de obra, era un caballero y un empresario extraordinario”.

“Mira, Juan Alfredo, nunca me faltó una caja de Johnnie Walker, etiqueta negra, en Navidad, con la tarjeta de Luis”. “Pues te diré que él tenía dos categorías para los regalos de Navidad: el etiqueta negra para las personas más importantes; el etiqueta roja para el término medio”; se echa a reír.

“Santa Cruz te distinguió con la Medalla de Oro de la Ciudad”. “Es un honor para mí haber recibido esta distinción de mi ciudad. Fue muy emocionante el acto de entrega y muy gratificante como recompensa a mi trabajo. Lo agradecí mucho”.

“Ustedes tenían un proyecto precioso para aprovechar mejor el Palmetum, ¿no?”. Bueno, sí. Por cierto, el Ayuntamiento lo está cuidando mucho y ha sido considerado el mejor jardín botánico de 2018. Diseñamos las viviendas indígenas que tenían que ver con los lugares de donde son oriundas las palmeras, convirtiéndolas en tiendas de recuerdos y pequeños comercios para el visitante. El proyecto se llama “Idea” y espero que algún día lo lleven a cabo, porque me parece muy original. Cuando se complete todo el proyecto será un parque único, extraordinario. Hay mucho que hacer todavía en el Palmetum” (construido sobre una enorme montaña de basura, como sabrán los lectores, quizá la obra medioambiental más importante de Europa).

“Y ahora, a descansar”. “Sí, a mi edad me entretiene mucho una tertulia de amigos que tengo, por la mañana; cada vez viajamos menos y llevamos María del Carmen y yo una vida tranquila”. María del Carmen Moreno Batet es una excelente pintora, que ahora ha colgado la paleta momentáneamente. Pero estoy seguro de que volverá a pintar. Y añade: “Es una pena que no hayamos conseguido del todo abrir los muelles a los ciudadanos. Mi pasión son los barcos y ese paseo del muelle Sur, sobre el muro, tenía que estar abierto al público porque es seguro para la gente y tiene unas vistas fantásticas de la ciudad, de su puerto y de los cruceros que atracan en el muelle Sur y en el de Ribera. Es una pena que no hayamos sabido entender lo que aporta un recinto portuario a una ciudad”.

“En parte, gracias a ustedes, Playa de las Américas es de verdad una playa”. “Bueno, hicimos el proyecto de los diques que crearon esas playas y que costeó el empresario Santiago Puig. Es una obra de ingeniería muy importante, creo yo, y claro que José Luis y yo nos sentimos muy satisfechos de haberlos diseñado. Ha sido un éxito, el tiempo lo ha demostrado”.

Juan Alfredo estudió ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela que fundó su antepasado, Agustín de Bethenocurt, la de Madrid. De casta le viene al galgo, pues. Su padre, don Juan Amigó, fue un hombre ejemplar, honesto a carta cabal, responsable de Obras Públicas en Tenerife muchos años. El túnel de 3 de Mayo lleva su nombre, si no recuerdo mal.

“¿Se salvará Canarias con tanto turismo?”. “Sí, claro. Yo no estoy de acuerdo con multiplicar el número de turistas. Hay un número óptimo que marca el equilibrio territorial y el poblacional. Hay que elegir entre la supervivencia y el deterioro; es decir, no se puede destruir el territorio y es preciso actuar con mucho cuidado. César decía siempre: “Es hora de parar”. Y, efectivamente, hay que analizar esto muy bien y sin estridencias, pero por supuesto que existen soluciones”.

En Los Limoneros, Mariano Ramos atiende a sus clientes y nos aporta personajes para la galería. Alejandro nos sirve el espléndido almuerzo. Ha llegado la hora de acabar. Si escribo menos, las fotos salen más grandes. Podría estar hablando una semana con mi amigo Juan Alfredo Amigó de tantas cosas. Cuarenta años de amistad no se resumen en dos páginas de un periódico. Estamos ante un gran tinerfeño, enamorado de su tierra, de su profesión y de su familia. Y gran amigo de sus amigos ¿Se puede pedir más?