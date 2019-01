De melenas congeladas a ciudades fantasma: las imágenes más impresionantes de la helada en Estados Unidos

Tres cuartas partes de Estados Unidos están paralizadas y congeladas por la ola de frío extremo e histórico que está haciendo que las temperaturas desciendan a niveles propios del Ártico y de algunas zonas de la Antártida.

El aire helado es capaz de congelar a alguien en minutos y ya ha causado al menos la muerte de ocho personas.

Las consecuencias de este ‘vórtice polar’ han sido numerosas: desde cortes de energía, vuelos y trenes cancelados, cañerías que han estallado a causa de la congelación y la advertencia de que algunas zonas del país podrían descender a temperaturas mínimas de récord. Que se sepa, al menos ocho personas ya han perdido la vida en estos días y las autoridades han advertido del riesgo de congelación si se exponen a estas temperaturas extremas sin estar debidamente equipados.

El Servicio Nacional de Meteorología está advirtiendo de la posibilidad de quemaduras por congelación son tan solo 10 minutos de exposición ante estas temperaturas extremas. En el estado de Iowa, las autoridades han pedido a las personas que “eviten respirar profundamente y que minimicen las conversaciones” si salen a la calle.

Agricultores y ganaderos de todo el Medio Oeste tratan de evitar que mueran los animales y protegen sus cosechas a duras penas. Estas condiciones climáticas extremas provocan el parto prematuro en el ganado y las crías son incapaces de sobrevivir en estas condiciones.

Los expertos climáticos han descrito el vórtice polar que afecta principalmente a Michigan, Indiana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Ohio, Minnesota, Wisconsin y Nebraska como “una de las entradas de aire ártico más frío de la historia reciente” de Estados Unidos.

Chicago, la tercera ciudad más grande del país, podrá alcanzar este jueves temperaturas inferiores a los menos 32 grados y algunas área aisladas podrían descender por debajo de los menos 40 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. En Grand Forks, en Dakota del Norte, los termómetros han registrado la friolera de menos 54 grados centígrados.

❄️ #PolarVortex2019 : Crews set fires to keep train tracks from contracting as Chicago faces record low temperatures pic.twitter.com/VXhrKPnpX2

#RecordBreaking snowfall at the Ottawa airport this #SnowDay! With today’s snow, we hit a new record of 97 cm at the airport, beating the 1999 record of 93 cm. #CityStorm pic.twitter.com/bfzqqYqqGW

— Environment Canada (@environmentca) 29 de enero de 2019