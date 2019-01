Jadel habla sobre su relación con Ana Guerra: “Nadie decía nada y yo me mantengo al margen hasta un punto”

Jadel se despide del 2018 presentando su nuevo tema María. Este single es el adelanto de su nuevo disco que saldrá a comienzos del próximo año, un trabajo que tiene muchas ganas de que su público conozca.

Y es que Javier Luis Delgado (1987) ha vivido una intensa transformación durante estos últimos doce meses. Pasó de ser conocido por su victoria en el talent show El número uno (2012) a tener la etiqueta de ‘novio’ de Ana Guerra, la exconcursante de Operación Triunfo 2017. Una relación que se terminó hace unos meses y de la que se lleva los buenos recuerdos.

Alejado del fenómeno que arrastra su expareja, Jadel busca impresionar con su música y llevar a sus fans a sentir todo lo que él siente cada vez que se sube a un escenario.

-Estrenas María, ¿cómo lo estas viviendo?

“Muy bien, muy intenso y muy contento, las primeras impresiones han sido positivas”.

-En el videoclip cuentas con Lola Ortiz, ¿cómo ha sido trabajar con ella?

“Muy bien ella es gran amiga mía, somos los dos canarios pero nos conocimos aquí en Madrid y desde que se lo propuse enseguida me dio una respuesta positiva, desde el primer momento me ha estado presente en la creación de maría y estoy muy contento con ella”.

-Disco nuevo para 2019.

“Sí, a principios de año, finales de enero, todavía no puedo decir el día pero si va a salir a finales de enero. Estoy con muchas ganas de que la gente lo escuche y compartirlo con ellos y yo también tengo ganas de escucharlo para preguntar a la gente oye ¿cuál te gusta más?”

-¿Alguna pista sobre el nuevo disco o alguna canción?

“Bueno pues diferentes canciones, todos se mueven en torno al pop pero con toque latino urbano, además creo que lo voy ha llamar pop latino urbano por qué no creo que ni que sea latino del todo ni urbano de todo. Así a primeras te puedo decir que las primeras canciones son más tranquilas, pero el resto de canciones son bastante bailables, con un toque canalla, arriesgado”.

-Hablabas de un toque arriesgado cuando hace tiempo hubo una polémica sobre la letra de una canción, no sé como lo has vivido y aún así te has atrevido ¿no?

“Hombre estamos en un país libre, se supone que podemos sacar cualquier cosa, yo no creo que ofenda a nadie. Al final una canción si no se pasan unos límites es una película también, María , por ejemplo, es un sueño. Además que con Elegante precisamente era un mensaje totalmente diferente a lo que se interpretó, o interpretaron unas ciertas personas, tampoco fue un público masivo, porque después lo he cantado en otros sitios y se recibió súper bien y mira que después de eso lo se interpreta con miedo, ese tema quedó zanjado para nada es mi intención ni me considero un hombre machista”.

JADEL – MARIA #Jadel #Maria MARIA Sólo me quedé pensando en su belleza, sólo me quedé pensando en su destreza conmigo en la cama. No pensé que perdería la cabeza ella tiene algo que me atrapa, me absorbe la mente y me lleva con ella María, no me conocía María, fue mi chica por un día no más Casi no recuerdo como he llegado solamente un nombre es lo que he recordado, las copas y el vino.

-Tu vida ha cambiado muchísimo en un año, antes tenías un público y ahora tienes una resonancia social bastante grande dado a la relación con Ana Guerra ¿Cómo has vivido ese cambio?

“Bien, todas las cosas hay que encajarlas, pero realmente poco me favorece porque lo que se generó siempre fue muy negativo y tampoco comprendí nunca ese mensaje por parte de ciertas fans, pero bueno, sí es verdad que, de una manera u otra, hace que estés en el candelero. No le doy importancia a ese aspecto de la vida, me centro más en la música”.

-Después de la relación, ¿mantenéis el contacto?

“No, hoy en día no. Normalmente cuando se rompe una relación es muy difícil que se mantenga el contacto después o por lo menos creo que es lo más sano”.

-Tú publicaste un mensaje en tu cuenta de Instagram a raíz de una portada de ella y Miguel Ángel Muñoz, no sé cómo te pudo sentar…

“Exacto, lo quería dejar claro básicamente. Nadie decía nada y yo me mantengo al margen hasta un punto, cuando empieza a salir información que ya no es tan agradable pues empiezas a pensártelo y a tomar decisiones sobre ello. También tenía muchos fans que me preguntaban preocupados por el tema y quería dejarlo zanjado y pasar a otra página”.

-Entiendo que vuestra relación se terminó antes de esas fotos, ¿no?

“Sí claro lo que pasa que estaba calladito, pero sí se terminó antes”.

-¿Tú quieres seguir teniendo esa parcela de privacidad?

“Sí. A mí no me importa hablar de cosas, cuando se rompe una relación lo suyo es dejar tiempo sin contacto, que cada persona se vuelva a situar, entonces eso es natural. Si luego ya me preguntan como era en casa, pues de eso ya no hablo, eso es más privado”.

-De esta pasada edición de Operación Triunfo todas las relaciones se han roto, dicen que se les ha subido la fama, ¿cómo lo viviste tú en primera persona?

“Puede ser cualquier cosa, no sé cada uno tiene sus motivos, yo no me meto en las parejas de nadie pero sí es una casualidad”.

-Bueno y ahora que trabajas con Lola Ortiz muchos dicen que encuentras una sustituta por Ana Guerra

“No, para nada, yo creo que nadie es sustituta de nadie, si estás con una persona es porque ha habido algo bonito y ya esta y por la parte de pareja me apetece más bien poco, estoy concentrado en este proyecto y volver a conquistar a mis fans”.