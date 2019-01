SALSEOS

La hija de Michael Jackson se defiende ante los rumores de ingreso en un psiquiátrico: “Estoy feliz y sana”

"Como siempre, los medios han exagerado todo. Sí, me he tomado una pausa en el trabajo, en las redes sociales y en el uso del teléfono, porque puede ser demasiado a veces y todos merecemos un descanso. Pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca"