La plataforma Queremos un circuito de velocidad en Tenerife entrega 15.626 firmas en el Cabildo para que el trazado sea una realidad

El colectivo del motor de Tenerife ha hecho entrega de 15.626 firmas en el Cabildo para que este ponga fin a los “retrasos e incumplimientos” que vienen sucediéndose en los últimos años en torno a la construcción del Circuito Insular del Motor.

“Queremos que se nos escuche, de verdad, de una vez por todas”, indicó William Hernández, uno de los portavoces de la plataforma.”Somos el único colectivo que no puede practicar su deporte con seguridad porque no tenemos un recinto adecuado. No queremos correr peligro, nada más”.

Hernández, además, desveló que no entiende los últimos movimientos del Cabildo:”Han existido empresas privadas que querías construir el trazado y ellos apostaron por una que presentó un aval gracias a una compañía radicada en un paraíso fiscal. No sé entiende y queremos que dejen de reírse de nosotros”.