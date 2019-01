Las emotivas palabras de Jorge Sanz a Paloma Gómez, fallecida esta semana: “Hasta siempre, Palomita”

Jorge Sanz ha querido rendirle un homenaje final a la que fue su pareja durante años, Paloma Gómez. La actriz fallecía este viernes 25 de enero, dejando un enorme vacío en los corazones de todos sus familiares y amigos.

Su expareja ha subido una tierna fotografía a Instagram de los dos con el siguiente texto: “Hoy te has ido, pero me diste el mejor regalo de mi vida. Hasta siempre, Palomita”. Y es que la relación de Jorge y Paloma nació en el set de rodaje de Valentina (1982), película que les brindó la fama a los dos.

Aunque su relación sentimental se rompió, su cariño siempre perduró gracias al hijo que nació de su amor, Merlín. Un comienzo de año de lo más triste para todos los allegados de Paloma Gómez que lloran desde este viernes su muerte. Descanse en paz.

4,984 Likes, 707 Comments – Jorge Sanz (@jorgesanzmiranda) on Instagram: “Hoy te has ido, pero me diste el mejor regalo de mi vida. Hasta siempre, Palomita.”