“Lo que ha propuesto Vox es la antítesis de lo que representa CC, pero siempre habrá algún asunto que se apruebe por unanimidad”

Si en el Gobierno de Canarias hay alguien que pueda ser considerado como su auténtico cocinero, no duden de que se trata de José Miguel Barragán (1963, Las Palmas de Gran Canaria), y no es una mera metáfora, tanto por su afición a los fogones como por su capacidad para el análisis político. Pero hoy responde a DIARIO DE AVISOS como el líder orgánico actual que es de Coalición Canaria ante unas elecciones, las del próximo 26 de mayo, de las que, probablemente, dependa su futuro político.

-¿Ya sabe si va a presentarse a las elecciones de mayo?

“Lo cierto es que no voy a presentarme. No está ni en mis previsiones personales ni en las de mi partido que yo sea candidato”.

-Ello no es óbice a que, si CC sigue en tareas de gobierno tras la cita de mayo, usted repita en el Gobierno de Canarias, donde ahora es consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

“(Sonríe) Podría ser, pero como he anunciado tantas veces que me voy de la política, estoy intentando a ver si esta vez no digo nada y al fin me echan”.

-Usted llegó al Parlamento de Canarias, y por ende a la política regional, en 1996. ¿Ha cambiado mucho el escenario?

“Sí, ha cambiado. Cuando yo entré, todavía no había sueldos en el Parlamento, por citar un ejemplo. De cualquier modo, siempre veo las legislaturas como si fueran ligas: todas son distintas porque hay nuevos actores, nuevos jugadores, y los partidos se desarrollan de forma distinta. Y, claro, está la situación social y económica. Cada cuatro años hay problemas distintos, unos se agravan o quizás disminuyen, pero otros se hacen más importantes”.

-¿Y la forma de debatir en el Parlamento? ¿También han cambiado mucho, o son similares?

“Mucha gente dice que antes se hablaba más de política y ahora menos, pero yo me pregunto si eso no depende del momento, porque en algunos se puede hablar más de política en general, mientras que ahora el Parlamento trata muchísimos más temas. En los últimos años hablamos más de lo que le pasa a la gente de forma directa. ¿Esto arruina lo que debe ser un Parlamento o lo enriquece? Creo que es bueno, pero no hay que perder esa visión general que debe tener siempre el Parlamento de Canarias sobre esos asuntos que afectan a la totalidad de los ciudadanos”.

-Entiendo que se trata de una mejora el hecho de que se hable ahora también de asuntos concretos. ¿Cómo lo ve usted?

“Estoy de acuerdo, pero me consta que hay mucha gente que no lo comparte, que piensa que hablar de temas pequeños, sectoriales si prefiere, o incluso insulares, no enriquece el Parlamento. Pero insisto en que yo creo que sí lo enriquece”.

-¿Y qué echa de menos, o considera que ha empeorado el Parlamento de Canarias?

“Lo que sí va a ser una constante, y puede empeorar a partir del 26 de mayo, es que lo positivo que tiene el hecho de que los parlamentos sean más plurales, que entren otros actores con una visión distinta a la de los partidos tradicionales, tiene el riesgo de que se atomice excesivamente nuestro Parlamento, en este caso. Ahora, lo de conseguir esa mayoría estable de 36 diputados puede ser muy difícil. Es posible que entremos en un escenario donde, si bien antes había un acuerdo de legislatura entre dos partidos para formalizar gobierno (como siempre ha pasado en Canarias), a partir de ahora sea imposible y se necesiten al menos tres partidos, con la dificultad que esto tiene a la hora de darle estabilidad a un Gobierno durante cuatro años” .

-¿Teme, entonces, que salga de las urnas un Parlamento ingobernable?

“Tanto como ingobernable… No utilizaría esa palabra, pero sí que será mucho más difícil. Insisto: o hay dos fuerzas políticas que tengan más de 36 diputados, y esto hoy solo es posible en el caso de Coalición Canaria y el PSOE, según los datos que se manejan, o harán falta más actores. O sea, tres partidos como mínimo”.

-Tras las elecciones de Andalucía, Canarias se queda como la comunidad donde un mismo partido ha tenido continuadamente durante más tiempo responsabilidades de gobierno. ¿Teme que eso se siga traduciendo en más desgaste para Coalición Canaria?

“Si pensamos en una empresa y decimos que un trabajador es bueno, pero lleva 20 años en el puesto y por eso vamos a echarlo…”.

-Disculpe que le interrumpa, pero cuando los trabajadores llevan 20 años en el mismo puesto adquieren vicios…

“Pero los vicios en política se corrigen con la democracia, cada cuatro años puede hacerse. Lo que quiero decir con esto es que si hay cosas que han funcionando, que han hecho posible Canarias como es ahora, ¿por qué cambiar por cambiar? Cuántas veces cambia uno algo y luego se arrepiente. Prefiero esperar a saber qué opinan los ciudadanos el 26 de mayo, y desde luego nosotros vamos a intentar facilitar un Gobierno con los votos y los escaños que nos den”.

-¿Sean primera fuerza o no?

“Seamos primera fuerza o no. Tenemos la vocación de seguir transformando Canarias, obviamente con los errores que hemos cometido en alguna ocasión, pero también con los muchísimos aciertos que también hemos tenido durante estos 25 años”.

-¿Entiende que llame la atención el acuerdo electoral de Coalición Canaria con Unidos por Gran Canaria, cuyo presidente es un histórico del Partido Popular como José Miguel Bravo de Laguna?

“Nosotros aspirábamos a la unión del nacionalismo en Canarias, pero ahora no es posible por multiples razones que tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias ya hemos expuesto. Por lo tanto, nosotros necesitamos mejorar nuestros resultados en Gran Canaria, y hemos buscado, como lo hacemos todos los años, acuerdos con partidos de corte insular o local. No va a ser el único acuerdo que alcancemos en Canarias, porque la idea es ampliar nuestros votos con este tipo de acuerdos, siempre que haya coincidencias en los programas. Así ocurrió con Unidos por Gran Canaria respecto a los asuntos en defensa de Gran Canaria”.

-¿Me dirá qué otros acuerdos están buscando?

“Se trata de los habituales que siempre buscamos con partidos locales que se presentan con nosotros a las elecciones, y de aquí a marzo ya veremos si llegamos a algún acuerdo con otra fuerza de corte insular”.

-¿No me va a decir ni siquiera en qué islas buscan esos pactos?

“(Sonríe) No puede ser. Es que luego no salen y…”.

-¿Y con vistas a las elecciones europeas?

“Precisamente, este mes de enero tenemos previsto reunirnos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con quien ya tenemos un acuerdo para ir juntos, y ahora veremos en qué términos nos presentamos o qué otras fuerzas políticas podrían sumarse a esta coalición. Aspiramos, dentro de lo que podamos aportar en número de votos, a estar en los primeros puestos de la coalición, hablo de puestos de salida, de los que dan eurodiputados”.

-¿Lo ve posible?

“En las pasadas elecciones europeas, esta coalición obtuvo tres escaños, pero también estaban los catalanes, que ahora están descartados, y puede cambiar el panorama. También es verdad que cada 20 años coincide con las autonómicas y locales…”.

-Algo que a ustedes les ayuda con vistas a las europeas…

“Nos ayuda muchísimo. Hace 20 años tuvimos un escaño directo con Isidoro Sánchez”.

-También, hace 20 años, tenían ustedes un grupo parlamentario en Madrid…

“Es verdad, pero entienda que me refiero a esa coincidencia, porque ya tienes en marcha toda la maquinaria electoral, dado que nos presentamos en muchos sitios, y eso ayudará, tanto en el País Vasco como aquí, a que los resultados sean mejores.

-Antes hablábamos de esos nuevos actores tras la cita de mayo. ¿Es partidario de aislar a una fuerza como Vox, o entiende que es mejor que quienes lleguen nuevos se adapten a las instituciones?

“De entrada, lo que ha puesto sobre la mesa Vox de interés general para cualquier ciudadano de España es la antítesis de lo que representa Coalición Canaria. Desde la devolución de competencias al Gobierno estatal hasta poco menos que la desaparición del Estado de las autonomías. O también, la lucha contra la violencia de género o la memoria histórica, donde es muy difícil que podamos llegar a un encuentro con Vox, como nos ocurre en otras cosas con Podemos, pero también es verdad que en un Parlamento se discuten muchísimas cosas, y no es raro ver que hay asuntos que salen por unanimidad. Por tanto, habrán cosas en las que habrá coincidencias por lo sensato de las propuestas, pero hay cuestiones ideológicas que, insisto, están en las antípodas de lo que representa Coalición Canaria”.