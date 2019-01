Patronal y sindicatos respaldan a Clavijo para hacer cumplir a Sánchez los PGE de 2018 así como REF y Estatuto en 2019

Las patronales de las dos provincias canarias así como los sindicatos UGT y CCOO en las islas han respaldado este lunes al presidente del Gobierno de Canarias en su reclamación del cumplimiento íntegro de los acuerdos del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2018, así como de las partidas que deberían aparecer en los de 2019 fruto del acuerdo sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto pero que no están en las cuentas públicas nacionales conocidas hoy en detalle.

Clavijo aseveró en declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo Asesor del Presidente, que incluye a sindicatos y patronales, que espera “agotar el diálogo” y se mostró esperanzado de un cambio en el Gobierno central: “Estoy seguro de que el Gobierno va a ser sensible”.

El presidente canario avanzó que el 17 de enero tendrá una reunión de trabajo en Las Palmas de Gran Canaria con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, con motivo de su asistencia al acto de presentación del nuevo Estatuto de Canarias, en la que espera avanzar.

Clavijo se mostró flexible para negociar “todo” pero desde la “lealtad”. “Todas las partidas son imprescindibles y todas son negociables. Pero todas tienen estar. Podemos discutir cantidad o plazos, pero no que haya partidas que se queden a cero. No podemos permitir que las partidas para la pobreza no tengan fondos, pues lo recoge nuestro fuero. Tienen que estar”, avanzó.

El presidente canario agradeció a centrales sindicales y patronal su participación “en todos los momentos importantes” para Canarias y puso en valor haber alcanzado, también hoy, un “acuerdo general” para reclamar los incumplimiento de 2018 y para insistir en 2019 en las partidas que recogen REF y Estatuto.

CEOE CIFRA EN SOBRE 300 MILLONES LOS INCUMPLIMIENTOS DE 2019

El presidente de CEOE-Tenerife, Jose Carlos Francisco, defendió que es “necesaria una unidad fuerte para que se cumplan” los compromisos con Canarias que, calculó, para 2019 rondarían también los 300 millones de euros, lo que arroja una deuda de más de 600 millones solo entre 2018 y el ejercicio actual.

“Manifestamos nuestro apoyo al Gobierno y dejar claro desde la CEOE que lo vamos a hacer decidídamente, porque no solo es de justicia y legal sino una necesidad clara para mejorar la situación socioeconómica del archipiélago”, defendió.

El presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, incidió igualmente en que es el momento de “apoyar al Gobierno de Canarias” en “defensa de los intereses de Canarias”.

LOS SINDICATOS CREEN QUE HAY RECORRIDO PARA EL DIÁLOGO

UGT, por su parte, en boca de su secretario general Gustavo Santana, volvió a respaldar a Clavijo en reclamar completas las cantidades de 2018 y se mostró confiado en que los PGE de 2019, en su recorrido parlamentario, mejorarán las partidas canarias.

“Hay déficits importantes que con dialogo pediremos al Gobierno (central) y estamos seguros de poder influir”, indicó.

Su homólogo de CCOO Canarias Inocencio González fue claro: “No vamos a renunciar a que se cumplan los incumplimientos tasados de 2018. Es un derecho de los ciudadanos de Canarias y no declinamos ningún tipo de acción” para hacerlas cumplir.

Así, remarcó que los PGE de 2019 le parecen un “avance social” para el país, aunque ello no quita para que considere que Canarias “no debe decaer en exigir” el cumplimiento de los acuerdos recogidos en REF y Estatuto.

“La vía es el diálogo. Todavía hay tiempo. Canarias necesita un tratamiento de responsabilidad y cumplir con lo que se firma” concluyó.