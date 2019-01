Roberto Vidal: “Siempre hay empleados que me reconocen en los supermercados”

Suma más de 150.000 seguidores en Facebook y otros tantos en Instagram y coletillas suyas como “azucaca” y “este vídeo te interesa”, que utiliza como sello identificativo en sus vídeos, son repetidas a diario por sus seguidores. Roberto Vidal es diplomado en Nutrición y Dietética Humana y ha tocado prácticamente todas las competencias del dietista-nutricionista. Desde la restauración colectiva, la nutrición clínica, el asesoramiento y la venta en tiendas de productos alimenticios. En 2016, decide dar el salto a las redes sociales como ‘El Coach Nutricional’. Como consumidor de vídeos de nutrición se dio cuenta de que lo que en ese momento era pesado y excesivamente técnico, por lo que pensando en aportar su granito de arena se decidió a generar su propio contenido; vídeos más cortos, con un vocabulario más coloquial y con la idea de que cualquier persona en cualquier momento pudiera tener acceso a información nutricional de relevancia sin tener que dedicar horas de su tiempo. Su arrollador éxito ha acabado por constatar lo acertado de su visión.

– ¿Cuál es la misión del álter ego de Roberto, El Coach Nutricional?

“Intentar sensibilizar a la máxima cantidad de gente posible para que tengan interés por cuidarse, por tener una mejor alimentación, por ser más activos y que de esa manera obtengan beneficios en su salud.”

– ¿Cuándo tomas conciencia de que lo estás petando?

“El petando… [ríe]. Que tenga más repercusión fue a partir de un vídeo concreto. Un vídeo que era sobre unos yogures de proteínas, porque yo empecé con Facebook. El contenido en ese momento, por ejemplo, los vídeos que yo hacía iban teniendo cierto impacto y se ve que el tema de las proteínas le interesa a la gente y fue un vídeo que se compartió bastante. La repercusión que tuvo ese vídeo sumado a lo que ya había anteriormente generado, fue cuando empezó a subir el número de seguidores. En pocos días subí diez o quince mil seguidores, creo que fue. Y luego ya, poco a poco, he ido acumulando seguidores.”

– ¿Por qué crees que hay tanta gente obesa?

“Principalmente, por las influencias a nivel gastro-alimentario. Es decir, todo lo que nos llega aquí a Europa, todas las influencias de EEUU, de los ultraprocesados, productos muy cargados de ingredientes refinados que son muy palatables, que son muy sabrosos, muy apetecibles… Eso genera ya un mal hábito alimentario. Luego, por supuesto también, el desarrollo tecnológico ha hecho que seamos personas cada vez más sedentarias, y sumado a un mal hábito alimentario, una alta ingesta de energía que luego no va a ser consumida o quemada debido a ese sedentarismo. Eso lleva a que las personas acaben con sobrepeso. Lo que pasa es que el sobrepeso es una patología multifactorial. Son tantos los factores que inciden. Pueden ser tanto influencias a nivel educativo, a nivel político también, porque las medidas que se toman tanto a nivel educativo como a sanitario son pésimas. Todos los alimentos a los que tenemos acceso actualmente, hiperpalatables, por supuesto también van a tener un impacto bastante alto, y luego la predisposición de la gente a ser más o menos activa. Son tanto los factores, que es una suma un poco de muchos determinantes que van a llevar a que tengamos estos índices tan elevados, sobre todo en gente joven.”

– ¿Es más caro comer sano?

“Es más caro si no se planifica correctamente la compra. Y más si pensamos que comer de forma saludable es consumir productos bio, si comer de forma saludable es consumir comprimidos… Ahí es cuando la compra aumenta el coste. Pero con una buena planificación, y realizando la compra en los establecimientos adecuados, es decir: en el supermercado, los productos que sean más interesantes en el supermercado, la verdulería los que sean de verdulería, la pescadería…, y así sucesivamente, se puede llegar, incluso, a ahorrar cuando se planifica correctamente.”

– ¿Es importante saber cocinar para seguir una dieta saludable?

“Sí, por supuesto. El tener habilidades en la cocina va a permitir poder hacer que los platos sean mucho más sabrosos. De esa manera, eso que se suele echar de menos de la comida “caca” que digo yo, que son los ultraprocesados, esa hiperpalatabilidad, esos sabores tan potentes… Si tú tienes unas buenas habilidades culinarias, va a permitirte que encuentres el punto de cocinado de los diferentes alimentos, que sepas especiar, que sepas adornar los platos para que sean mucho más vistosos y que disfrutes tanto visualmente como a nivel de sabor de los alimentos, a pesar de que no tengan esos ingredientes que son tan potentes.”

– ¿Cuál es el secreto del éxito de una dieta?

“De forma general es que esté correctamente planteada y adaptada a la persona. Si lo llevo a mi campo y tengo que decir por qué mis planes tienen éxito, son por dos cuestiones principales, y lo tengo clarísimo. La primera por la confianza que tiene la gente en mí, a pesar de la incertidumbre que pueda causar ver tal cantidad de comida o hidratos para bajar de peso, la gente las sigue, y al ver los resultados se genera esa confianza. Y luego está el cariño. Puede parecer una tontería, pero el cariño, el acercamiento que puedas tener con la gente hace que se refuerce la motivación y por lo tanto esa confianza que da en un inicio y que va a permitir seguir las pautas se mantendrá hasta llegar a que esos nuevos conocimientos que ha adquirido la persona se arraigan y se prolonguen en el tiempo. Por tanto, desde mi experiencia, confianza y cariño. Y por supuesto, detrás, hay un trabajo hecho por un profesional, por una persona cualificada”

– ¿Comer mejor o moverse más?

“Ambos. Van cogidos de la mano. De poco sirve prestar atención a la alimentación si luego van a ser sedentarios, lo que va a incrementar la predisposición a esas enfermedades metabólicas, y viceversa. A pesar de que seas una persona activa, si tienes un mal hábito alimentario, si no aportas los nutrientes que el organismo necesita, o tienes un exceso de aporte energético que te lleva poco a poco al sobrepeso y al final a la obesidad, estamos perdiendo recursos. Por tanto, tienen que ir cogidos de la mano. Tenemos que ser conscientes de que la alimentación es fundamental, pero el ejercicio físico, el ser activo, también lo es. Y no podemos poner el foco únicamente en uno de estos dos factores porque es que van, totalmente, cogidos de la mano.”

– ¿Y cuál es la mejor experiencia o caso que recuerdas, el más gratificante?

“Una mamá. Una mamá que tenía muchísimo sobrepeso y recuerdo que cuando llegamos a un progreso bastante notable una de las cosas que más me remarcó era que por fin podría jugar con su hija.”

– Estás en guerra con el ‘azucaca’ ¿pero sucumbes a sus encantos?

“Mi guerra no es únicamente contra el azúcar, pasa que a lo mejor el término azucaca es lo que más ha llamado la atención. Pero tanto el azúcar, como las harinas refinadas, como los aceites refinados, son todos esos ingredientes que son perjuiciosos para la salud, pasa que obviamente el azúcar es ese azucaca que ha llamado bastante la atención. Pero no hay que olvidar que un producto a pesar de que no contenga azúcar, si sigue conteniendo harinas refinadas, aceites refinados y algunos aditivos que tampoco sean muy interesantes, tampoco será un producto que sea recomendable su consumo. Si yo sucumbo a productos que se puedan decir que son caca, sí, por supuesto. La diferencia cuál es, la conciencia. A pesar de que sea un producto que a lo mejor nutricionalmente no sea interesante pero sí a nivel de palatabilidad, un alimento sabroso, que produzca ese placer, soy consciente de que soy una persona suficientemente activa y que tiene una buena alimentación, a pesar de que pueda consumir productos de los que la gente abusa diariamente. Eso es lo que hace que en un contexto tenga un poder negativo en la gente, sí, a veces consumo. No hay ningún problema, no pasa nada. Lo que sí, por supuesto lo que digo, es una cuestión de ser consciente y tener los conocimientos suficientes.”

– ¿Tiemblan cuándo entras a un supermercado? ¿te reconocen?

“Os sorprenderíais de lo bien que me llevo con todo el mundo. Cada vez que entro en un supermercado, independientemente de la cadena que sea, siempre hay algún empleado que me suele reconocer y es con muy buena energía. La gente siempre me transmite muy buena energía. También es verdad que a pesar de que dé mucha caña a muchos productos, al mismo tiempo doy la alternativa en el mismo supermercado de productos que puedes encontrar ahí. Por tanto, es una de cal y otra de arena: no consumas esto, pero tienes la alternativa aquí. No tengo fijación contra el supermercado, no tengo fijación contra ninguna marca. Simplemente de forma objetiva intento hacer una descripción de un producto y explicarte por qué te interesa o no te interesa.”

– En todos tus vídeos insistes en cuidar la flora intestinal ¿Por qué?

“Es haciendo referencia a la microbiota. Son microorganismos, levaduras que tenemos en los intestinos, y hoy tenemos una evidencia bastante fuerte del impacto que tienen estos bichitos en nuestra salud. Tal que se llega a llamar el segundo cerebro. Tiene un impacto muy grande a nivel hormonal, y el hecho de tener una microbiota saludable, es decir, que la composición de esos bichitos sea la correcta, favorece que podamos gozar de una buen salud. Y al revés. El hecho de tener una composición de esos bichitos mala favorece que podamos tener ciertos perjuicios a nivel de salud. Por tanto, el ser una persona activa, tener una buena alimentación, evitar ciertos productos y sustancias que puedan perjudicar esta microbiota, va a ser una manera de poder prevenir patologías y cuidar de nuestra salud.”

– ¿Cómo es un día cualquiera en la vida del Roberto Vidal?

“Uf, cada día es diferente. Generalmente, son horas, y horas, y horas, y horas de estudio. O sea, la cantidad de horas que me paso actualizándome, porque obviamente tienes que estar al día, son muchísimas horas de estudio y luego horas de trabajo haciendo los planes para la gente. Luego cuando tengo que hacer algún tipo de actividad divulgativa, charlas y conferencias y, sobre todo, tiempo para mí. Para cuidarme, porque tengo que estar bien, tengo que estar mentalmente fuerte y físicamente fuerte también, entonces intento invertir tiempo para mí, para estar es unas buenas condiciones. Así que generalmente es: estudio, ejercicio físico y trabajo.”

– ¿Qué opinas de la suplementación deportiva?

“Que en el 99% de los casos es innecesaria”

– ¿A quién te gustaría poner a dieta?

“[Ríe] A quién me gustaría poner a dieta… Realmente, es que a alguien concreto no se me ocurre, es complicado. Pero lo que sí me gustaría es tener tal impacto en la sociedad, es decir, llegar a tanta gente mediante los vídeos, mediante divulgación, que, en general, todo el que tenga acceso al coach nutricional le inspire y le motive a querer cuidarse y querer adquirir hábitos saludables.”

– ¿Algún proyecto en mente del que nos puedas hablar?

“Este año si quiero darle mucha caña a YouTube, porque es otra ventana que me permite llegarle a gente que no tiene ni Facebook ni Instagram. Y luego tengo un proyecto, lo que no sé realmente cuando se va a poder llevar, un proyecto bastante ambicioso, que se trata de un show. Se llamará ‘no comas caca’ y lo que pasa es que tanto la persona que tiene que trabajar conmigo en el show como en sí las infraestructuras necesarias y demás, están todavía en desarrollo. Pero ese sería el proyecto a medio-largo plazo.”

– ¿Cómo desconectas?

“Con ejercicio físico.”