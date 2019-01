Salud Pública descarta que la sede de la Policía Local de Santa Cruz o su entorno causen cáncer

Ni las condiciones ambientales diferentes al del resto de la población, ni la posible afección por la antigua fundición que se ubicó en la zona, avalan que haya una correlación entre los casos de cáncer detectados y la sede de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, enfermedad que tampoco sigue un mismo patrón que justifique su aparición más allá de la historia natural de cada uno de los casos. Estas son las principales conclusiones en las que se apoya la Dirección General de Salud Pública para descartar un estudio epidemiológico específico para la comisaría de la Policía Local ubicada en la avenida Tres de Mayo. Así lo recoge el informe que el Ayuntamiento de Santa Cruz solicitó al ente regional, a raíz de otro elaborado por la Universidad de La Laguna, en el que se sostenía que existía una relación entre el alto número de casos de cáncer detectados en los últimos años y la permanencia en el edificio.

Las conclusiones del informe de la ULL fueron enviadas a la Dirección General de Salud Pública por si desde dicho órgano se entendía pertinente realizar otros estudios más específicos, algo que este área del Gobierno de Canarias ha descartado. Así se lo ha comunicado Salud Pública al Diputado del Común, que se había interesado por este asunto, sobre el que se abrió una queja de oficio, y al propio Ayuntamiento.

Según se recoge en la conclusiones del informe que Salud Pública ha remitido al Diputado del Común y al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, “la opinión técnica de esta Dirección General es que no parecía pertinente la realización de un estudio epidemiológico con el fin de analizar la asociación entre el diagnóstico de cáncer y la presencia de posibles factores de exposición laboral, desconociéndose los criterios aplicados y la evaluación realizada por el equipo de profesionales de la Universidad de La Laguna contratado y que condujo a la decisión final de llevarlo a cabo”.

Detalla el informe en sus conclusiones que, “se ha descartado cualquier exposición ambiental de trabajadores diferente a la del resto de personas que conviven en la misma zona. Tampoco existe evidencia científica sobre la asociación entre ubicaciones con actividad pasada de fundición de metales e impacto en la salud de persona residentes en su entorno cercano, solo los efectos en los trabajadores durante la actividad industrial”.

Añade, en cuanto al elevado número de casos de cáncer descrito por el informe de la ULL que, “aunque no se dispone de toda la información en cuanto a los tipos de neoplasias diagnosticadas durante los 11 años a estudio, el informe de la sección de prevención de riesgos labores, manifiesta que se trata de cánceres distintos y sin un patrón diferente a la historia natural habitual de cada uno de ellos, por lo que se descarta la existencia de un verdadero clúster, que debe cumplir unos criterios concretos”.

Salud Pública se muestra muy crítica con el estudio realizado por la ULL. “Finalmente hay que añadir que el estudio epidemiológico realizado presenta importantes limitaciones en su diseño y posterior análisis por lo que no se puede descartar el azar en la dirección y magnitud de sus resultados. No existe una definición clara de “caso”, se analizan casos prevalentes de enfermedad, no se desagrega el análisis por tipo de cáncer, existe colinealidad en las variables a estudio, las medidas de asociación no están ajustadas por edad, etc., por tanto, las conclusiones que de él se derivan, no pueden ser objeto de preocupación o alarma en el colectivo de trabajadores de la sede”.

Análisis

Salud Pública detalla que, en el caso de la antigua fundición, aunque desconoce el proceso productivo que se realizaba, si se atiende a que era una fundición de hierro o acero, las más comunes en el entorno, sus efectos, según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer se consideran cancerígenos mientras existe una exposición laboral durante la actividad de la fundición. En cuanto a que se hubiera hecho una descontaminación defectuosa y hubiera metales pesados “no podría tener consecuencias para la salud de los trabajadores estudiado, ya que no se utiliza este terreno para la agricultura y no hay constancia de la existencia de un acuífero que permitiera el paso de los metales pesados a la cadena trófica”. “Además, cualquier otro factor ambiental presente en la zona, hubiera afectado al resto de residentes o trabajadores y no hay constancia de ello en los sistemas de vigilancia y registro habituales”, añade el informe.

En cuanto al elevado número de casos, 11 de los 19 casos detectados son de distinto tipo entre sí y los 8 restantes se corresponden con tipos muy frecuentes en la población general. Además, 9 de los 19 no trabajan en Tres de Mayo. “ Lo que iría también en contra de la hipótesis de que exista un factor ambiental laboral común”.