Santa Cruz da 300.000 euros al Puerto para que acondicione un punto de baño en Valleseco

Con las cuentas del Estado para Canarias aún en veremos, las obras de la playa de Valleseco siguen esperando a que se aclare su marco financiero, aunque, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, tiene claro que “el Gobierno de Canarias me ha asegurado que lo que no ponga Madrid lo pondrá el Gobierno de Canarias y confío en su palabra”. Así, según Bermúdez, este 2019 ya se han consignado por parte del Ejecutivo regional dos millones de euros en una subvención a la Autoridad Portuaria para el proyecto de Valleseco. Mientras todo eso se concreta en la licitación del proyecto y comienzo de la obra, el Ayuntamiento ha querido dotar a este espacio costero de algunas mejoras. “En Valleseco vamos a hacer algo similar a lo que ya se está licitando para Añaza, proyectando una pequeña obra de mejora hasta que se haga la definitiva de la playa”, explicó Bermúdez a DIARIO DE AVISOS.

Según detalló el regidor municipal, “vamos a poner un pequeño proyectito, con un solarium, una intervención que ya se está redactando por parte del mismo que redactó el de Añaza, Joaquín Soriano”. Lo novedoso en este caso, avanza Bermúdez, es que la ejecución correrá a cargo de la Autoridad Portuaria con el dinero del Ayuntamiento. El presupuesto estará entre los 250.000 y 300.000 euros y se desarrollaría durante los primeros seis meses de este año, detalló Bermúdez.

Preguntado por la relación con la Dirección General de Costas y si ha mejorado tras el cambio de Gobierno, el alcalde es claro. “Lo de Costas no es una cuestión de color político. Da igual quien gobierno, sigue sin invertir nada en Santa Cruz”. Como ejemplo de esa falta de entendimiento pone Bermúdez el proyecto de Añaza. “Vamos a poner 186.000 euros y entre otras cosas tuvimos que quitar unos baños porque Costas no nos lo autorizó. Aún así, vamos a arreglar la rampa, pondremos un parque infantil… y ahí, Costas no pone ni un euro, es su zona, su competencia”. “En Santa Cruz la falta de inversión de Costas sigue siendo la misma”, añade el alcalde.

La última inversión que Costas realizó en Santa Cruz, recordó el alcalde, fue la reposición de la arena en Las Teresitas y limpieza del fondo marino, tras el último temporal que afectó seriamente a la playa en octubre de 2014.