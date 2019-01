“Si se aprueba este Presupuesto, los canarios perderán uno de cada cuatro euros que estaban previsto en las partidas del anterior Gobierno”

A José Ramón Lete siempre se le ha considerado un hombre del deporte canario, a pesar de haber nacido en San Sebastián. Fue un base que a comienzos de los años 80 militó en las filas del histórico RC Náutico de Tenerife. Su privilegiada cabeza, además de dotarle de la capacidad para jugar y hacer jugar a sus compañeros, le sirvió para estudiar cuatro titulaciones universitarias y, con los años, convertirse en el Secretario de Estado para el Deporte. Como jefe de todo el deporte nacional, también tuvo una especial dedicación a la actividad deportiva regional. Ahora, enrolado de nuevo en la Xunta de Galicia, no se olvida del Archipiélago y estos días ha visitado Tenerife y Gran Canaria para presentar las 17 medidas deportivas que el Partido Popular llevará en su programa electoral para las próximas elecciones.

-¿Qué balance hace de su paso por el Consejo Superior de Deportes?

“Necesariamente positivo. Fui deportista y en los últimos 15 años llevo vinculado a la gestión deportiva. Es por eso que fue un orgullo ser el máximo responsable del deporte español. Yo quería que me reconocieran como el gestor de todos los deportistas, ya que he sido el primer deportista en ser presidente del CSD. Además, siempre tuve una respeto absoluto al ámbito competencial de las comunidades autónomas. Esas dos premisas marcaron el objeto de mi trabajo. No me tocó una época fácil. Hubo gestiones complicadas, pero las entiendo como propias de la política. Sin embargo mi propósito quedó a medias y le tocará rematarlo al Gobierno actual. Ese es dotar al deporte de un nuevo marco. La actual Ley del Deporte lleva 28 años en vigor y entendíamos que ya tocaba renovarla”.

-Durante su etapa en el CSD mostró mucha sensibilidad por los problemas del deporte canario.

“Es cierto. De Canarias tenía un conocimiento perfecto de la realidad y, además, es la única región ultraperiférica que teníamos. Por lo tanto, tiene una especial relevancia. Nos volcamos con Canarias con el presupuesto”.

-Con el actual director General de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, llegó a alcanzar importantes acuerdos, a pesar de que los dos pertenecen a partidos políticos distintos. ¿Parece que actualmente no hay esa misma sintonía entre los gestores deportivos canarios y los que mandan en el ejecutivo central?

“Del aspecto personal no puedo opinar, pero los hechos son que el presupuesto para el año 2019 para Canarias es penoso. Han quitado todas las partidas que el Partido Popular había dejado. Y no solo me refiero a las partidas de insularidad, que he visto que caen más de un 30%, de 4.400.000, que se repartían entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, aunque Canarias se llevaba prácticamente la mitad de esa cantidad, a los actuales 3.000.000, es decir se ha perdido 1.400.00 euros. Pero también caen las partidas de infraestructuras y algunas más. Esto supone una brecha importante. Si se aprueba este presupuesto, los canarios perderán uno de cada cuatro euros que estaba previsto en las partidas del anterior gobierno”.

-En Canarias se ha aprobado la nueva Ley del Deporte, además de que obtuvo el respaldo de todos los partidos en el Parlamento regional. ¿Esa ley de consenso es la que también necesita el resto del territorio peninsular?

“No conozco la canaria en profundidad, pero reconozco que han hecho una apuesta por el mundo del deporte en su concepción más amplia. Me consta que el deporte autóctono también tiene un protagonismo destacado y me alegro que se hayan excluido los e-sports. Sé que hubo una cierta polémica, pero al final todos entendemos que el deporte es actividad física”.

-¿Entonces porqué tuvo tanto empecinamiento el gobierno canario por meter con calzador los e-sports?

“Hay una cuestión básica. El deporte está basado en la actividad física. Hoy en día el sedentarismo es una de las grandes lacras que tenemos, por lo que tenemos que movernos más. Dejar las máquinas, el ocio sedentario y dedicarnos a hacer actividad física. Por eso me gusta el programa que hemos tenido la oportunidad de presentar estos días del PP canario, ya que hace una apuesta integradora, global y europeísta. Siempre hemos dicho que el deporte es también transmisión de valores, es cultura, es salud, es riqueza y es cohesión social. Es una apuesta ganadora por la apuesta física saludable y eso me gusta”.

-¿Cuál es el pilar fundamental de ese programa? ¿Cuál destacaría usted?

“Para mí es que tiene una visión global del deporte. Creo que se basa en convertir al deporte en protagonista y ese elemento transversal tiene una importancia fundamental. El deporte es educación, empleo, salud, y turismo, de ahí que sea ese elemento transversal. Hay otro factor que contempla, que es utilizar las economías de escala, que es algo muy interesante. Es importante que el deporte se pueda autofinanciar, por lo tanto minimizar los costes para las familias. Estamos saliendo de una fuerte crisis, por lo que ya tenemos presupuestos expansivos, por lo que sería importante poder ayudar a las familias para que sus hijos puedan hacer deporte. Eso es parte del programa y algo que ya se hizo en Galicia. Después hay que atender a las infraestructuras y tener centros de alto rendimiento para que los deportistas tengan sitios donde formarse como futuros deportistas de élite”.

-¿Qué papel jugará la mujer dentro de ese programa?

“Con motivo de mi visita de estos días repasaba las becas que le dábamos a los deportistas canarios y resulta que de 15 deportistas que cobran una beca ADO, nueve son mujeres. El elenco del deporte femenino canario es extraordinario y el programa apuesta por el deporte en femenino. Hay mucho trabajo que hacer, en cuanto a visibilidad y al deporte de base. Se ha comprobado que hay una caída de participación muy importante en cuanto las adolescentes entran al instituto y ahí hay que actuar”.

-¿Qué grandes retos debe afrontar el deporte nacional?

“Yo creo que el mayor reto es darle un marco jurídico actualizado y adecuado. Hay cuestiones que hay que renovar de manera clara. El crecimiento del deporte como espectáculo ha sido impresionante, pero no se ha visto seguido de una marco jurídico destacado. Hay que regular la figura del deportista y del deporte profesional. Y tiene que existir una reforma del sistema de financiación. Tenemos que ser capaces de garantizar una financiación pública adecuada, pero en todo caso tenemos también que buscar recursos privados. Luego tenemos algunas amenazas que están ahí, como es el dopaje y las apuestas ilegales”.