Un terremoto entre Tenerife y Gran Canaria se ha registrado la mañana y otras 4 noticias que debes conocer

1. Un terremoto entre Tenerife y Gran Canaria se ha registrado la mañana de este viernes

La población de hasta nueve municipios tinerfeños ha sentido el terremoto de magnitud 4,2 que se ha producido entre esa isla y la de Gran Canaria. El Instituto Geográfico Nacional ha indicado que el seísmo se ha producido a las 06.36 horas a una profundidad de 5 kilómetros. No se han producido incidencias.

2. El servicio de Carreteras corta los accesos al Parque Nacional del Teide

La primera nevada de este año en el Teide llegó ayer, aunque apenas ha dejado un leve manto blanco en el pico y sin que se espere que tenga continuación en los próximos días. El Cabildo de Tenerife ha procedido a cortar las carreteras de acceso por la presencia de placas de hielo.

3. Intersindical cuestiona el lugar elegido para ampliar las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias

El sindicato mayoritario en Canarias presenta un escrito en el que plantea sus dudas acerca de que los pasillos de las antiguas consultas del edificio de Hospitalización del Universitario de Canarias sean adecuados para albergar a los pacientes mientras dure el actual colapso.

4. Un proyecto devolverá la accesibilidad a las estrechas aceras del Puente Zurita

Los vecinos de esa zona de la capital santacrucera hicieron pública su queja a través de un vídeo, publicado por DIARIO DE AVISOS, en el que se puede comprobar la peligrosidad de caminar por ellas. Desde la Gerencia de Urbanismo han admitido la existencia de dicho problema de seguridad y han adelantado que ya existe un proyecto para solventarlo.

5. El infierno en el que vivía Romina: “Ya la siguiente no creo que lo cuente, estoy golpeada por todas partes”

“No pude caminar. Estoy golpeada por todos lados. Éste casi me mata. Ya la siguiente no creo que lo cuente. Si voy al médico será peor. Yo creo que esta vez tengo que poner fin a esto”. Estos eran los mensajes que Romina Celeste Núñez escribía por WhatsApp a una amiga el 29 de diciembre.