“Acepté la oferta de Nueva Canarias porque trabaja para las personas, algo que otros partidos han perdido por el camino”

-El rumor acaba de confirmarse y es público y notorio su pase a Nueva Canarias. ¿Ya es oficial su candidatura a ser el próximo alcalde de Santa Cruz de Tenerife?

“Si el partido, al cual acabo de incorporarme, así lo decide y me postula como candidato a Santa Cruz, me someteré a la Asamblea Local de Nueva Canarias, que es donde se decide la designación”.

-¿Por qué ha decidido abandonar las filas de Coalición Canaria después de tantos años?

“Después de una actividad política durante 16 años, en los que fui concejal de casi todas las áreas salvo Urbanismo y Hacienda, comprobé que en Coalición Canaria ya no había posibilidades de seguir. Prácticamente, fui apartado por mi propio partido. Ya tuve ofertas de otras formaciones en los últimos años, pero las rechacé todas hasta ahora con Nueva Canarias”.

-¿Y qué le hizo aceptar la de Nueva Canarias?

“Quien conoce mi trayectoria sabe que no podría presentarme por un partido centralista, y Nueva Canarias es un partido progresista y nacionalista que está demostrando ser coherente en sus propuestas para la ciudadanía, que trabaja para las personas, algo que otros partidos han perdido por el camino”.

-¿Entiende que Nueva Canarias representa hoy en día la mejor opción para el nacionalismo en las Islas?

“Sobre todo, por su carácter progresista, por sus propuestas sociales. Siempre estuve con los vecinos, en los barrios, y conozco perfectamente los problemas de la gente”.

-Desde la perspectiva social, ¿hemos ido a mejor o a peor en Santa Cruz de Tenerife?

“Desde la perspectiva social, desde luego que no se ha mejorado en Santa Cruz. Es más, se ha empeorado. Solo hay que oír lo que dicen Cáritas o Sonrisas Canarias de las carencias en los barrios y de la cantidad de personas que tienen que recurrir a las ayudas al verse sin recursos. Hay muchísima gente que está pasando necesidad, personas mayores, familias con niños…”.

-Mencionaba antes los barrios. ¿Cómo los ve en la actualidad?

“Ahora que he recuperado la actividad, me he encontrado con mucho descontento en los barrios, mucho desánimo en los colectivos, tanto profesionales como sociales. Hablas con los empresarios y están enfadados. En Ofra, en Ifara, en Taco, en el Suroeste… Porque no hay dinamización, no hay actividad, todo está centrado en el Santa Cruz turístico. El turismo es importante, no cabe duda, pero esa reactivación que se quiere hacer en el centro de la ciudad no llega luego a los barrios. La gente está descontenta con la limpieza, con los jardines, y hacen falta guarderías infantiles. El problema es que todo sigue igual que hace unos años: Santa Cruz está paralizado. Que alguien me dé una lista de las obras que se han hecho en los últimos años. Pero de obras, no de rebacheos ni de pintadas de fachadas. En realidad, la única obra que se ha hecho últimamente es el derribo del mamotreto”.

-Antes mencionaba a los colectivos sociales. ¿Podría citarme alguno en concreto donde entienda que hacen falta mejoras?

“Podemos hablar del tema de la discapacidad, que sin duda es una de mis prioridades para trabajar desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. Se trata de un colectivo muy amplio y muy diferenciado que se merece recibir un trato mejor. Otra de las prioridades de nuestro proyecto pasa por la creación de guarderías y también por la recuperación de los comedores escolares. Sin duda recordará que en su momento planteé, incluso a nivel nacional, la necesidad que teníamos de declarar una emergencia social en un distrito, porque había entre 600 y 700 niños que no desayunaban en sus casas. Me parece muy razonable garantizar que todos esos menores vayan a clase en las debidas condiciones, con sus comidas diarias garantizadas. También planteamos la necesidad de mejorar los tramites pertinentes para que las personas que lo necesiten puedan recibir ayudas para pagar la luz o el agua… Sobre eso recuerdo que, solo en Añaza, se había cortado el agua en unos 150 contadores, y eso sigue pasando ahora, porque Enmasa sigue haciendo negocio con el corte del suministro a los contadores. Insisto en que necesidades como el agua o la luz no pueden estar sujetas a esos cortes”.

-Escuchando sus propuestas, cabe suponer que esperan obtener el voto de los sectores menos favorecidos de la capital.

“Nosotros esperamos contar con los votos de la gente progresista, con el apoyo de unos barrios que están desatendidos y a los que muchos políticos nunca van a visitar. Ahí es donde esperamos que nos voten”.

-¿Le sorprende que Cabo Llanos siga sin tener la equipación pública prevista?

“Me sorprende lo de Cabo Llanos, pero más me sorprende lo que pasa con el barrio del Toscal. Con dar un paseo se ve en qué situación de abandono se encuentran algunas viviendas, o la mala imagen que dan tantas pintadas en las fachadas… Es normal que los vecinos estén que se suben por las paredes, porque el barrio está impresentable por la dejación municipal”.

-¿Cómo ve a la Policía Local, que tan bien conoce?

“Tuve el honor de estar al frente de la seguridad en Santa Cruz durante 11 años, y puedo presumir de que la Policía Local era de las mejores y más preparadas de todo el Estado. Pero hoy es distinto, los funcionarios me dicen que no tienen ni para las botas. Es muy fuerte, porque en su día se la dotó del material adecuado y se crearon unidades especiales, como la Unipol, y ahora está en decadencia, pero no por los policías, sino por las carencias que tienen”.

-Permítame retomar el tema de su incorporación a Nueva Canarias. ¿Llega solo o piensa contar con antiguos colaboradores?

“Me ha sorprendido que han sido ellos los que vienen a preguntarnos y ofrecerse por sí mismos, pero es por el desencanto que hay dentro de Coalición Canaria, como lo hay entre gente que no era del partido pero que siempre colaboraba. La gente quiere cambio, quiere mejoras y quiere participar en la vida política municipal. Sí le confirmo que hay militantes de CC y dirigentes vecinales que se están pasando al proyecto de Nueva Canarias”.

-¿Cómo percibe, dada su experiencia, que cada vez se fragmente más el voto?

“No veo como algo negativo que haya más partidos en las instituciones. Otra cosa es que hay partidos más progresistas que otros, como los hay más nacionalistas que otros. Creo que la suma de ideas aporta a la sociedad, siempre que se vaya con la idea clara de trabajar para mejorar las cosas”.

-¿Cree que el próximo alcalde de Santa Cruz necesitará de un acuerdo de, por ejemplo, hasta tres partidos?

“Es probable. Está claro que hay nuevos partidos con posibilidades de entrar, y que también los hay como Nueva Canarias, que ya tenía presencia en algunos municipios del Norte y que ahora sigue creciendo en su implantación en la Isla”.

-¿Sabría decirme, aproximadamente, el número de municipios de Tenerife en los que tiene previsto presentarse Nueva Canarias a las elecciones de este año?“Nueva Canarias espera presentarse en mayo, como mínimo, en 22 de los 31 municipios de Tenerife”.

-Pueden presumir de que en este mandato han tenido al primer alcalde de Nueva Canarias en Tenerife, que es el icodense José Ramón León.

“Así es. Además, tenemos concejales en Tacoronte, en Santa Úrsula… Es verdad que aún no conozco bien toda la estructura del partido, pero trabajaremos a fondo para ser cada vez más”.

-En Andalucía perdió el poder un partido, el PSOE, que iba camino de gobernar allí 40 años. ¿Cree que en Canarias puede pasar lo mismo?

“Siempre defendí que no se puede estar más de ocho años en el mismo cargo y, en cierto modo, pasa lo mismo con los partidos que llevan gobernando mucho tiempo, que se les agotan las ideas y pierden el contacto con la vida de la calle, del día a día”.

-¿Qué piensa sobre el surgimiento de un partido político como Vox?

“Si le digo la verdad, solo sé de Vox lo que se dice en la prensa nacional, pero creo que todos los extremismos son malos, tanto de la derecha como de la izquierda. Respeto todo tipo de ideologías políticas siempre y cuando se actúe dentro del Estado democrático que tenemos”.