Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, cambia su versión y asegura que la mató su ex novia

“Tras meditarlo en mis horas de soledad he decidido cambiar mi versión porque no me voy a comer el marrón de Josefa. Tiempo atrás conocí a Josefa en el centro penitenciario del Puerto 3 y mantuve una relación con ella. Josefa se presentó en mi habitación con un martillo que tenía guardado en una caja de herramientas y le propinó a Laura un golpe en la cabeza”, ha asegurado el asesino confeso de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, a los funcionarios de la prisión de Sevilla II. “Decidí auto inculparme para librar a mi ex novia de la cárcel yo ya estoy acostumbrado a esta vida”, ha explicado.

Montoya cambia así su versión y asegura ahora que él no asesinó a la profesora, sino que lo hizo su ex pareja, Josefa. La mujer ha querido dar su versión de los hechos en el programa de Antena3, Espejo Público, y se ha mostrado “indignada” y ha asegurado que ha puesto una denuncia en comisaría ya que lleva 3 años sin ver a Montoya.