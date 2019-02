“Creo que CC tiene que dejar de envolverse en la bandera canaria y darle una respuesta real a sus ciudadanos”

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), José María Álvarez Suárez, más conocido como Pepe Álvarez, visitó ayer Gran Canaria para abordar un calendario de movilizaciones que provoquen que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) derogue, cuanto antes, la reforma laboral del Partido Popular, uno de los compromisos con los que el líder socialista accedió a la Moncloa y que, según UGT, está tardando en llevar a cabo. A pesar de estas movilizaciones, que continuarán en Madrid este viernes, Álvarez sacó una lanza en favor del Ejecutivo de Sánchez por las medidas sociales incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que son “mejorables”, pero que tienen un claro carácter social. A pesar de un cambio de paradigma, según la visión sindical, ayer se conocieron los datos del desempleo en España y en las Islas, que subió en 2.404 personas en enero y se sitúa en 209.419 desempleados.

-¿Cómo valora los datos?

“Son datos claramente negativos. Hay que fijarse en el contexto de un país en el que crece el empleo de manera muy estacional, que es de muy mala calidad y que hay que esperar al mes que viene a ver si continuamos con la misma tónica o tiene que ver con un mes de enero que puede haber coincidido con algunos elementos propios que nos lleva a que haya una caída de altas en la Seguridad Social, que es lo que realmente me preocupa más. Pero, en todo caso, España no ha aprobado la asignatura del empleo, ni tampoco Canarias. Estamos hablando de contratos temporales, a tiempo parcial, de sueldos de miseria y nosotros aspiramos a vivir en un país que tenga unos salarios dignos”.

-¿Tiene algo que ver con la subida del salario mínimo, hay quien busca ya echar por tierra ese logro?

“Me parece que eso es un intento de aprovechar el momento y, sobre todo, de erosionar al actual Gobierno. Para nada, es una estupidez pensar eso, sobre todo, cuando en realidad se empezó a aplicar a partir del 31 de enero. El salario mínimo tiene que subir más de lo que ha subido, porque España no puede ser un país que compita a partir de los bajos salarios. Nosotros no tenemos que competir con Marruecos, tenemos que aspirar a competir con Alemania, y eso no significa bajar los salarios, sino producir con más calidad, tener servicios con más valor añadido. En el caso de Canarias, por ejemplo, hemos llegado a unos niveles de turismo altísimos, pero, sin embargo, seguimos teniendo un nivel del 20% de desempleo. Creo que la diversificación y la calidad es lo que más tenemos que tener en cuenta. Lo demás, creo que se corresponde a campañas interesadas para que no continúen subiendo los salarios y para que la riqueza de este país siga estando en manos de unos pocos”.

-Hay una gran polémica en las Islas sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Cómo considera usted estas cuentas que en Canarias no han gustado mucho?

“Es como un mantra que se repite. Siempre hay alguna comunidad autónoma que se siente discriminada. Me parece que lo que ha puesto la UGT de Canarias es muy claro; en los PGE de 2019, las Islas van a tener 400 millones de euros más para políticas sociales que los que tenía en 2018. Por otro lado, los canarios van a poder disfrutar, como el resto de los ciudadanos, de este cambio de políticas que representan los PGE y, en ese sentido, no hay ninguna razón para que no se tramiten los PGE, ni para los canarios ni para ninguna otra comunidad. En todo caso, creo Canarias podrá sacar alguna partida más, seguramente muy necesaria, sobre todo, en el ámbito de las infraestructuras si apoya y da lugar a que haya debate, si no, los PGE prorrogados serán los del PP y, por tanto, perderemos el subsidio para los mayores de 52 años o los fondos para políticas sociales, porque no estaban en los PGE del año anterior”.

-Al hilo de los presupuestos, ¿qué opina usted de la renta mínima ciudadana?

“Es una elemento consustancial al siglo XXI. En estos momentos, las nuevas tecnologías están expulsando a muchas personas del mercado de trabajo. Son personas que hay que recuperar, y mientras se reorientan laboralmente, tienen que tener un mínimo para subsistir. Por tanto, me parece que un país que genera riqueza como el nuestro, no puede dejar de dar respuesta a las personas que se quedan en el camino. Esto contrasta con la opinión que le he oído a Ana Oramas, diputada de CC, de que en las Islas no había estas bolsas de pobreza. Las hay y creo que hay que combatirlas. Nosotros en el Congreso de los Diputados hemos propuesto una ley integral de cohesión social que determine cuáles son las competencias de cada uno, para que los ayuntamientos puedan tener unos servicios sociales potentes y que determinen las personas que están en exclusión. Además, hay que hacer una política clara de vivienda para las personas con más necesidades. A su vez, las comunidades autónomas le pueden dar respuesta y que tengan una financiación integral para que no sea una excusa y así no ponerlas en marcha”.

-Canarias tiene en riesgo de pobreza al 40,2% de su población. ¿Entiende este planteamiento?

“Creo que CC tiene que dejar de envolverse en la bandera canaria y darle respuesta real a sus ciudadanos, porque, en realidad, la cuestión no son las islas como territorios, sino las personas que habitan en ellas”.

-Con respecto a la tasa turística el Gobierno de CC, al igual que la patronal hotelera, la ve como algo negativo para el sector. ¿Qué opinión tiene al respecto?

“Comparto plenamente la reivindicación de la UGT de Canarias. Creo que la tasa turística es un elemento fundamental para elevar la calidad del sector turístico en las Islas. Nosotros tenemos que dejar de valorar cada año cómo ha ido el ejercicio turístico en función de los turistas que nos visitan, y tenemos que situarlo en el marco de lo que gastan esos turistas cuando vienen a nuestro país. Ese es el valor añadido que va a permitir que podamos mantener el medio ambiente y, a la vez, el poder crear empleo de calidad, con trabajadores bien formados y salarios dignos. Ese es el camino que debe coger Canarias, si quiere dejar de seguir compitiendo en espacios turísticos de poca calidad y que siempre están sujetos, a conflictos en otras partes del mundo, que acaban trayendo visitantes hacia España y hacia Canarias. Creo que ese es el salto que hay que dar con la tasa turística. Donde se ha aplicado, el turismo no ha dejado de crecer, porque puedes invertir más y, por tanto, generar un turismo de más calidad”.

-¿Van a realizar alguna acción especial con motivo del Día Internacional de la Mujer?

“Vamos a contribuir de manera decisiva a que este 8 de marzo sea, al menos, tan o más fuerte que el anterior. Sinceramente, creo que este fenómeno machista, retrógrado, que está apareciendo en nuestro país, de la mano, sobre todo, de Vox en Andalucía, tenemos que desterrarlo. Por eso el 8 de marzo tiene que ser una jornada de debate, con dos horas de paro en las empresas para que pueda haber una reflexión en profundidad, donde nos sumemos también los hombres. Esta no es solo una lucha de las mujeres, es una lucha de todos. Nos permitirá no solo hablar de la brecha salarial, sino acabar con esta lacra que es el acoso y el maltrato, que hace, sobre todo, que miles de mujeres hayan perdido la vida en los últimos años en nuestro país, y, seguramente que centenares de miles tengan miedo cada mañana cuando se levantan porque hay un energúmeno, hay un machista que no las deja vivir en libertad. Es el combate que tenemos que hacer y, desde luego, la UGT quiere estar en primera línea contribuyendo a esa política de igualdad”.