El Cabildo no reafirma su apuesta y pone en peligro la celebración del Campeonato Iberoamericano de Atletismo

El consejero del Grupo Popular del Cabildo de Tenerife Víctor Reverón denunció que la negativa de los socios del Gobierno insular (CC y PSOE) a reafirmar el compromiso adquirido por la Corporación para la celebración del Campeonato Iberoamericano de Atletismo en el año 2020 “supone un grave riesgo para la celebración del evento”.

Reverón presentó el pasado lunes una moción que pretendía “reafirmar el apoyo institucional que se le brindó en el momento en el que Carlos Alonso firmó la carta de apoyo (2016), al objeto de que el comité organizador tenga una garantía formal de poder contar en tiempo y forma con las ayudas económicas que permitirán poner en marcha el evento”.

Sin embargo, la consejera de Deportes, Cristo Pérez, culpó a la Federación Española de que todavía no se haya concretado la financiación, pues no ha entregado la documentación que se le ha requerido y, además, no existe un proyecto deportivo complementario.

Víctor Reverón aseguró que Pérez “falta descaradamente a la verdad, porque la realidad es que el comité organizador, que se constituyó en febrero de 2017, ha celebrado cinco reuniones, la última en enero de 2019, y remitió ese mismo mes a las Administraciones que se comprometieron con el campeonato (Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) la documentación requerida”, en alusión al Informe de situación del Campeonato, el proyecto de Presupuesto, el dosier del campeonato, el manual de Organización, el plan de Retornos y Patrocinios y el proyecto de actividades complementarias. Esta “falacia” pone, a juicio de Reverón, “en grave riesgo la celebración del campeonato”, pues “el que exista una partida presupuestaria para el desarrollo del evento en el Cabildo para 2019 no es suficiente garantía, tal y como ha pretendido hacer creer Pérez, ya que lo que es necesario a estas alturas es que la Corporación firme un documento donde se comprometa formalmente”.

Más de 700.000 euros

Para el consejero popular, son necesarios al menos 723.000 euros para que el campeonato pueda ser organizada en condiciones óptimas, cumpliendo los compromisos adquiridos con la Asociación Iberoamericana de Atletismo y los estándares de organización de este tipo de citas, de los cuales unos 659.000 euros serían financiados por las instituciones.