“Estamos negociando el precio del Orkambi para financiarlo. Yo también deseo que los niños reciban un tratamiento eficaz”

-¿Cómo encara el Gobierno esta convocatoria de elecciones generales?

“Ante el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tiene toda la lógica que se proceda a la convocatoria de elecciones. En estos ocho meses hemos puesto en marcha muchas medidas que no requerían mayor implementación presupuestaria. El continuar en el Gobierno estaba condicionado al diseño del nuevo presupuesto para las políticas que teníamos en cartera, especialmente, aquellas que tenían que ver con los recortes económicos, de forma muy singular, las políticas sociales” .

-¿Por qué no el 26 de mayo?

“Es muy complejo, pero, en todo caso, es una decisión del presidente del Gobierno. El debate en estas elecciones se centra, sobre todo, en el concepto de España que tenemos cada uno. Creemos, por una parte, en el modelo territorial que recoge la Constitución, y, por otra, hay quienes quieren un diseño de España con más centralización, menos reconocimiento de las autonomías” . -Son los postulados de Vox. “De Vox y de una parte del PP, porque hasta Pablo Casado ha hecho declaraciones en este sentido. La ciudadanía tiene que decidir si quieren un modelo social que perpetúe los recortes y las restricciones que se generaron en este país o ir hacia una sociedad más justa” . -Coalición Canaria ha vendido los PGE como los que “pisotean” a los canarios.¿Entiende esta postura? “No me corresponde a mí juzgar. Son unos presupuestos que iban en la línea que habíamos iniciado de revertir las políticas impulsadas por el PP. Hemos revertido las que tienen que ver con medidas legislativas, con medidas dependientes de la Seguridad Social, medidas también en el modelo de empleo o la eutanasia, que la habíamos registrado hace más de un año y la han ido bloqueando. En los PGE hay medidas muy importantes que afectaban a todos los españoles, incluidos, los canarios. Por tanto, el enfoque del contenido de los presupuestos no se debe limitar, exclusivamente, a una partida para infraestructuras” .

-Usted fue Alta Comisionada para la Pobreza Infantil.¿Qué pasó con los fondos para la pobreza en las Islas? Tenemos un 40,2% de riesgo de pobreza y exclusión social…

“La pobreza y la desigualdad no se combaten solo con alguna ayuda complementaria, sino que se combaten con políticas estructurales, es decir, por ejemplo, el salario mínimo que va dirigido a las personas con menos recursos y combatir la situación que hay de trabajadores pobres, que afecta al 15% de los empleados, aunque la decisión del salario mínimo ya la hemos sacado a través de un real decreto. Esas son las medidas estructurales, o la implantación del ingreso mínimo vital, que pretendíamos ir introduciendo en este presupuesto, medidas que configuran el reparto de la riqueza de forma más estable, dirigida a las personas con menos recursos. Tenemos la esperanza de poder ejecutarlo, porque tenemos la aspiración de ganar las elecciones y seguir en el Gobierno” .

-Lo que le preguntaba es si se han remitido ya los 18 millones que faltaban para la pobreza en Canarias del presupuesto de 2018?

“Estamos en el trámite, ahora mismo se encuentra en manos del interventor y será el proceso que lleve el abono de esta partida. Pero está resuelto” .

-Sin embargo,el Gobierno regional tuvo que devolver 1,4 millones de euros.

“El retraso en la tramitación se debe precisamente a los mecanismos de gestión de la comunidad autónoma, y eso lo deben resolver ellos” .

-¿El Gobierno ha contemplado poner en funcionamiento el copago farmacéutico vía real decreto?

“Lo tenemos que valorar, porque estas son medidas que suponen gasto y, en este caso, gasto vinculado a las comunidades autónomas. Llegados hasta aquí, es difícil” .

-Acude usted hoy(por ayer) a un acto en defensa de la Sanidad Pública en una de las comunidades que,porcentualmente,más destina a la Sanidad concertada. ¿Qué opinión le merece?

“Esto es consecuencia de la falta de destinar recursos a la Sanidad Pública, porque el gasto per cápita de Canarias está por encima de la media de las comunidades autónomas, pero luego tiene menos recursos de infraestructuras, de centros de salud, de camas hospitalarias, de médicos por habitante, etc. Derivar pacientes a la privada tiene su raíz en que se hayan dedicado pocos recursos a hacer más sólidos los servicios públicos y, desde luego, más suficientes para atender a toda la ciudadanía” .

-No obstante,ahora es cuando más invertimos en Sanidad.

“Esa es una decisión del gobierno autonómico y, por tanto, lo deben juzgar los ciudadanos. Ahora está en manos de los canarios”.

-Si abordamos la conexión entre la Sanidad Privada y la Sanidad Pública, ¿cuál fue el motivo del cambio absoluto que llevó a cabo en el Consejo Asesor del Ministerio?

“Exigimos a los miembros del Consejo una declaración de intereses. No nos parecía sensato que quienes puedan tener algún tipo de interés en algún servicio sanitario formaran parte del Consejo Asesor”.

-Hablando de intereses, el consejero de Sanidad en Canarias era el vicepresidente de la patronal de la Sanidad Privada.

“Esa es una decisión del presidente del Gobierno de Canarias y es una decisión política, es una clara decisión política”.

-¿Qué quiere decir?

“Es claro y evidente. La ciudadanía tendrá que valorar esto y decidir el modelo de sociedad. Hay que valorar a las comunidades autónomas que también están profundizando en el modelo de consolidación de la Sanidad Pública, con calidad, con garantías y con gratuidad en el acceso, o se va a otro modelo. Eso lo debe valorar la ciudadanía, en todo caso”.

-¿Cabe la posibilidad de cambiar el cupo de especialistas a través del MIR? En Canarias faltan muchísimos pediatras.

“Se ha encargado un documento para analizar cómo estamos de profesionales sanitarios y ya disponemos de un primer informe”.

-¿Dónde se focalizan las principales carencias?

“En la medicina familiar y comunitaria y en los pediatras de la atención primaria de los hospitales. Una de estas razones tiene su origen en que la atención primaria es la que más ha sufrido los recortes del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, es donde tenemos que poner ahora el acento. Paralelamente, en los nuevos especialistas que se forman, estamos también priorizando Pediatría. Lo que pasa es que no se puede decir que ahora vamos a formar no sé cuántos, porque también tenemos que conocer la capacidad de formación de las unidades docentes”.

-¿Habla usted de la capacidad docente de nuestros hospitales?

“Exacto. En el MIR que acabamos de tener en Canarias, hubo 12 especialistas más en la formación, pero ahora estamos trabajando con las comunidades autónomas para identificar qué capacidades tienen cada una y exprimir al máximo. Hemos encontrado que existían solicitudes en el Ministerio para nuevas unidades docentes atascadas desde el año 2012 y nos hemos puesto manos a la obra. Estaremos cerca de los 700. Por tanto, la próxima convocatoria MIR incorporará esa nuevas capacidades de formación”.

-Abundando en el tema, ¿cómo se explica usted que formemos a médicos en España y luego se vayan a trabajar a otros países?

“No están saliendo tantos. Han salido en torno a 3.000, pero también estamos recibiendo de otros países que vienen por diversas razones, y ya se han homologado más de 2.000. ¿Esto qué quiere decir? Uno, los especialistas que se van es porque tienen mejores ofertas en otros lugares, no porque no tengan capacidad de emplearse en España”.

-¿Opina que concatenar contratos, como ocurre en Canarias, aporta estabilidad?

“Esa es una de las razones y se congelaron las plantillas. En este presupuesto también iba la subida de casi el 2,5% de los complementos añadidos. Creo que lo podemos hacer aparte del presupuesto”.

-Permítame preguntarle por las pseudociencias. El ministro Pedro Duque y usted han sido muy contundentes, pero hay facultativos que consideran que pueden usarse de manera complementaria. ¿Qué juicio le merece?

“Espero de los profesionales sanitarios formados en la ciencia médica, que han llegado aquí formados en la ciencia, que utilicen como método terapéutico y diagnóstico lo que en las facultades se nos ha enseñado a los médicos, es decir, todo basado en la ciencia y en la evidencia científica. Por tanto, eso es lo que requerimos”.

-Algunos piensan que el Gobierno es beligerante con las pseudociencias porque está ‘atado’ por las farmacéuticas, ¿es así?

“No, estamos atados por la evidencia científica y por los conocimientos de la ciencia médica. Los profesionales médicos conocemos bien los contenidos de nuestra carrera profesional y, por tanto, cuáles son los componentes desde que empiezas con la anatomía hasta que llegas a la Salud Pública”.

-Le pregunto ahora por un tema muy sensible que viene siguiendo de cerca DIARIO DE AVISOS. ¿Por qué el Ministerio no abona en toda España, tal y como ya hace Canarias, a los enfermos de fibrosis quística el Orkambi, habida cuenta de que se trata de pacientes (niños, en su mayoría) que no pueden respirar y ese medicamento les alivia y recupera?

“Lo primero que le digo a los padres con niños con enfermedades de baja prevalencia, llamadas raras, es que yo deseo tanto como ellos poder disponer de un medicamento eficaz para curar esas enfermedades de sus hijos y, por eso, estamos fomentando la investigación. En este caso, lo que estamos es ajustando el precio para financiarlo. Lo que estamos introduciendo es que el coste que paguen las administraciones esté vinculada a la eficacia. Si es escasamente eficaz, el fabricante no puede pedir cantidades astronómicas”.

-¿En qué punto está esa negociación con la farmacéutica?

“Están los tiras y aflojas. Lógicamente, tenemos que exigir que ese fármaco, para que se pueda financiar, tenga un coste proporcional a su eficacia en el tratamiento. Las asociaciones de padres lo conocen y ya hemos hablado con ellas. No nos negamos a incorporar nuevos medicamentos, pero nos tienen que demostrar su eficacia”.