Una familia de Anaga, con el miedo a más derrumbes en su casa y otras 4 noticias que debes conocer

1. Una familia de Anaga sigue viviendo con el miedo a más derrumbes en su casa

Hace más de una semana que varias rocas de gran tamaño cayeron sobre la vivienda, pero Candelaria y los suyos siguen sin noticias de las autoridades.

2. Miles de personas claman ‘una España unida’

Unas 45.000 personas asisten a la manifestación que se celebra este domingo en Colón, según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación de Gobierno.

3. Santa Cruz de Tenerife apuesta por una app como sistema oficial de pago del Carnaval

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con la startup ‘CanaryPAY’ para que se convierta en el sistema oficial de pago durante el Carnaval 2019, según ha informado el Consistorio.

4. Un chicharrero enfermo de ELA da una lección de vida en ‘Got talent’

José Robles dejó al jurado y al público de Got Talent, de Telecinco, una valiosa lección de vida: “No me puedo permitir tener malos momentos. No tengo tiempo para perderlo en boberías, por eso elijo ser feliz cada instante que me regala el reloj”.

5. La huelga de los trabajadores del Tranvía de Tenerife continúa mañana

Como en anteriores jornadas, el tranvía operará con servicios mínimos del 75% durante los tramos horarios de huelga; fuera de estos, el tranvía circulará con su frecuencia habitual.