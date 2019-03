“Algunos clientes se están planteando reducir la plantilla tras la subida del SMI”

-¿Cómo se metió en esta aventura?

“Con muchas ganas. Empecé en el año 1995 tras acabar mi formación como economista y licenciado en Derecho junto a otro socio creando el despacho, pero al poco tiempo, en menos de un año, me quedé solo. Los inicios fueron complicados. Tenga en cuenta que en el año 1995 estábamos prácticamente inmersos en la otra gran crisis, la de los 90. Estaba solo para todo, pero bueno, era joven. No tenía obligaciones de ninguna índole y podía soportarlo. Tuve la gran fortuna de que, nada más empezar, tuve clientes de peso gracias a los cuales pude soportar los gastos fijos”.

-¿Qué áreas lleva el despacho?

“Inicialmente fuimos un despacho enfocado, sobre todo, al tema tributario, pero con el paso de los años ese asesoramiento exclusivo fue abriéndose. Digamos que fuimos abriendo el abanico con la incorporación de más socios y áreas de atención. En estos momentos ofrecemos desde el asesoramiento fiscal, contable, laboral, económico y financiero hasta el mercantil y jurídico. A día de hoy contamos con despacho en Tenerife y en Madrid con 23 y 2 profesiones respectivamente”.

-¿Quién se lo iba a decir?

“Sí, la verdad. Empiezas poco a poco y llegas hasta donde estamos ahora. Pero yo creo que hemos tenido suerte, porque desde que comenzamos en el año 1995 siempre hemos ido a más. Es cierto que en los peores años de la crisis, la facturación bajó algo, pero no fue lo suficientemente significativo como para que nosotros temiésemos que también estábamos en crisis. Tuvimos que reducir honorarios para algunos clientes, pero a su vez esto hizo que aumentaran los clientes, con lo que al final la afección no fue tan grave. Afortunadamente, el despacho ha ido avanzando no solo en número de clientes y en facturación sino en los servicios que ofrecemos a los clientes. Fíjese que, en líneas generales, abarcamos todos los campos del derecho y del asesoramiento empresarial en general”.

-Es decir, que el cliente cuando acuda al despacho lo tenga todo. Desde una contabilidad fiscal, hasta un asesoramiento en materia laboral.

“Exacto. Esa es la idea. Aquí tiene, digamos, todas las patas del asesoramiento para su empresa o negocio y no tiene que ir a otro sitio. Es decir, tengo una demanda porque tengo una cláusula suelo, pues tenemos una parte jurídica que se encarga de ello. ¿Un problema laboral con un empleado?. Pues el área laboral se encarga”.

-En cualquier caso, el despacho pudo incluso ‘beneficarse’ de la crisis en el sentido de que muchos de sus clientes acudían a ustedes a pedir asesoramiento por la situación que había.

“Es verdad que en esa época vino mucho cliente con peticiones de información de concursos de acreedores, reducciones de plantilla, etc. Pero los tiempos cambian y lo que, hace unos años, era una cliente enfocado sobre todo al concurso de acreedores, ahora no lo es. E incluso piden proyectos de expansión”.

-Me dijo antes que tenía despacho en Madrid.

“Sí. Tenemos oficinas aquí, en Tenerife en la calle El Pilar, en Santa Cruz; y en Madrid, pero clientes tenemos de todas las Islas, salvo en El Hierro, y también en la Península, en Madrid, Andalucía y Pamplona. Pero no solo eso. También tenemos clientes internacionales con intereses en Canarias. Que tienen actividad en todo el mundo, pero que han decidido tener una patita en las Islas, pues por muchos motivos, pero los incentivos fiscales tienen mucho que ver”.

-Hablando de incentivos fiscales ¿cree que el REB Balear nos podrá afectar?

“Creo que la polémica tiene o ya ha tenido muy poco recorrido. Entre otras cosas porque Canarias tiene la consideración de Región Ultraperiférica y un régimen especial que se remonta a la época de los Reyes Católicos. Es decir, que ya desde ese momento tenemos una condición diferenciada con respecto al territorio penínsular. Además, nuestro REF esta avalado por la Unión Europea y garantizado por las Cortes Generales españolas. Que esto sea una nueva idea o imaginación del actual gobierno en funciones para conseguir rédito del tipo que sea, lo desconozco. Pero es que no es equiparable, y no solo es el hecho de que tú pretendas que los otros lo tengan sino que ese supuesto REB tendrá que estar avalado también por la Unión Europea, por lo que el camino, si lo quieren hacer, no será ni corto ni fácil. Piense usted en otras regiones insulares de la Unión Europea, como por ejemplo, Córcega que se una y diga: ¡Si Baleares lo tiene yo también lo quiero! y haya muchas más regiones que se amparen en el paraguas de Baleares para tener un régimen fiscal diferenciado. Y es que si Europa se lo concede a Baleares, no le quedará otra que atender las peticiones de otras regiones. Canarias es diferente porque estamos alejados del territorio Peninsular, y nuestra condición de región ultraperíférica nos avala”.

-¿Es atractivo nuestro régimen fiscal para esos inversores extranjeros que usted tiene en su despacho?

“Sí. Claro. Pero no es atractivo solo para atraer inversión extranjera sino es muy interesante para el propio tejido empresarial canario porque se pueden acoger a distintas deducciones que en Península no hay. Tal vez lo que nos falte es darlo a conocer”.

-Se están haciendo campañas en el exterior, pero no terminan de cuajar.

“Sí. Sé que Antonio, que es el nuevo presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC) está intentándolo, al igual que lo hicieron sus predecesores, pero, no sé, por el motivo que sea no termina de cuajar. Además, otra cosa que veo yo por la que se debilitan todos estos incentivos es la inseguridad jurídica. Tenemos que pelear por intentar evitar la inseguridad que hay con respecto a la aplicación de estos regímenes. ¿Por qué? Porque amparado en la Ley realizas alguna inversión que crees que puede ser válida, por ejemplo, para materializar la RIC y, después, en una inspección te encuentras con un criterio de la administración tributaria diferente. Entonces esa inseguridad jurídica es la que tenemos que intentar salvar porque a veces el empresariado tiene miedo porque después en una inspección le pueden caer encima”.

-¿Qué opina del ‘olvido’ del Gobierno de no incluir en la Ley de Presupuestos algunas deducciones contempladas en nuestro REF?.

“Afortunadamente, los Presupuestos no se aprobaron. Yo le insisto, sea con esta u otra Ley, lo que hay que conseguir es que la normativa fiscal sea lo más clara posible, precisamente para evitar esa inseguridad jurídica y que pueda estar abierta a diferentes interpretaciones y que no haya ambigüedades. Pero bueno, como le dije, afortunadamente no se ha aprobado la Ley y toda la batería de normativas fiscales que iban a entrar pues han quedado suspendidas”.

-¿Nota preocupación en sus clientes por la subida del Salario Mínimo Interprofesional ?

“Sí. La hay. De hecho algunos de los clientes se están planteando reducir la plantilla al no poder afrontar los gastos”.